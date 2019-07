FC Bayern München: Joshua Kimmich gibt Tipp im Sane-Werben, Hernandez spürt keinen Druck - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Joshua Kimmich glaubt, der FC Bayern München sollte Leroy Sane mit der Aussicht auf den Gewinn der CL locken. Alle FCB-News und Gerüchte.

Der ist weiter dran, seinen Kader für die neue Saison zu verbessern. Die Gerüchteküche brodelt rund um den deutschen Rekordmeister, weiter steht Leroy Sane dabei im Fokus.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Niko Kovac denkt an die Umstellung auf eine Dreier-Abwehr und Rekordtransfer Lucas Hernandez verspürt laut eigener Aussage keinen zusätzlichen Druck wegen der hohen Ablösesumme.

Der FC Bayern München am Donnerstag. Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Joshua Kimmich: FC Bayern soll Leroy Sane mit Champions-League-Titelchance locken

Bayern Münchens Rechtsverteidiger Joshua Kimmich glaubt, die Chancen auf den Gewinn der könnten für einen möglichen Transfer von Leroy Sane ( ) ausschlaggebend sein: "Vielleicht ist am Ende für Leroy entscheidend, wo er eher die Champions League gewinnen kann. Wenn der FC Bayern Leroy da gute Aussichten vermittelt, haben wir vielleicht eine Chance", sagte er der Sport-Bild.

Kimmich zählt dabei auf die junge Generation der Bayern mit Spielern wie Kingsley Coman, Serge Gnabry und Niklas Süle, um regelmäßig die Finale Phase der Champions League zu erreichen.

Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge kritisiert "ungesunden" Transfermarkt

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat die teilweise grotesken Auswüchse auf dem Transfermarkt kritisiert. "Der Markt hat eine ungesunde Größe angenommen", sagte Rummenigge dem Klubmagazin 51.

Die Ablösesummen im bis zu dreistelligen Millionen-Bereich weckten "riesige Erwartungshaltungen", meinte Rummenigge: "Es ist fast unmenschlich, das zu erfüllen." Die Spieler wüssten: "Das Stadion ist auch wegen dir ausverkauft – und die Leute erwarten jetzt Zauberfußball von dir. Dem wirst du nicht immer gerecht."

Dennoch sieht Rummenigge weiter gute Chancen, Stars nach München zu locken. "Der hat den berühmten Slogan 'Mes que un club' – 'mehr als ein Klub'. Das trifft genauso auf den FC Bayern München zu. Wir pflegen unsere Kultur. Auch in Zukunft werden wir Top-Spieler finden, die im FC Bayern mehr sehen als nur einen Fußballverein", sagte er. Der Rekordmeister leiste sich den "Luxus", anders zu sein als viele andere Klubs: "Menschlicher, ehrlicher. Die meisten Spieler zahlen das zurück."

FC Bayern: Rekordtransfer Hernandez verspürt trotz Ablöse "kein Prozent mehr Druck"

Bayern Rekordtransfer Lucas Hernandez lässt sich von der hohen Ablösesumme laut eigenen Aussagen nicht beirren. "Für mich ist diese Ablösesumme überhaupt kein Problem. Ich verspüre dadurch kein Prozent mehr Druck, und ich verschwende daran auch keinen Gedanken und versuche so zu bleiben, wie ich bin", sagte er der Sport-Bild.

Ich freue mich darauf, dieses Trikot zu verteidigen 🔴 Wishing to defend this shirt 🙌🏼 @FCBayern 🙌🏼 #MiaSanMia pic.twitter.com/19jozJfhGx — Lucas Hernández (@LucasHernandez) 1. Juli 2019

Weiter erklärte der Franzose, der für 80 Millionen Euro Ablöse von nach München kam, der Gewinn der Champions League mit dem FC Bayern sei sein großes Ziel.

FC Bayern München: Niko Kovac denkt an Systemumstellung wegen ausbleibender Transfers

Trainer Niko Kovac kann sich die gelegentliche Anwendung einer Abwehr-Dreierkette beim FC Bayern München vorstellen. Dies wäre eine Abkehr von der im Klub seit Jahren etablierten Viererkette.

"Wenn wir keinen zusätzlichen Außenstürmer bekommen, stellen wir von Fall zu Fall eine Dreierkette plus zwei hoch stehende Außenverteidiger", wird Kovac im kicker zitiert. Bei einem 3-4-2-1- oder 3-5-2-System gibt es keinen Bedarf an klassischen Außenstürmern.

FC Bayern in Pole Position bei Joao Cancelo?

Wechselt Joao Cancelo zum FC Bayern? Laut Corriere dello Sport hat der deutsche Rekordmeister gute Karten auf eine Verpflichtung des rechten Außenverteidigers, soll gegenüber Manchester City sogar in der Pole Position sein.

Für den 25-Jährigen, der noch bis 2023 bei unter Vertrag steht, dürfte wohl eine Ablösesumme in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro fällig werden.

Wechsel zu Manchester City: Bayern-Kandidat Rodri zieht seine Ausstiegsklausel

Der spanische Nationalspieler Rodrigo Hernandez, genannt Rodri, hat am Mittwoch die Ausstiegsklausel in seinem bis 2023 datierten Vertrag beim spanischen Vizemeister Atletico Madrid gezogen.

Atletico bestätigte am Mittwochnachmittag einen Bericht der Marca, der Mittelfeldstar habe mit Hilfe des englischen Meisters Manchester City die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro, wie in solchen Fällen gefordert, beim Ligaverband hinterlegt. Er ist damit kein Spieler Atleticos mehr.