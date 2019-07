Manuel Neuers Berater kritisiert den FC Bayern München: Richtiger Schritt oder feige Attacke?

Manuel Neuers Berater kritisiert die Konkurrenzfähigkeit des FCB-Kaders. Legitimes Mittel oder der falsche Weg? Zwei Redakteure, zwei Meinungen.

DEBATTE

Manuel Neuers Berater Thomas Kroth hat in einem Interview mit der SZ die Konkurrenzfähigkeit des und damit verbunden auch die Zukunft seines Klienten beim deutschen Rekordmeister in Frage gestellt.

War das der richtige Schritt? Ein Pro-und-Contra von den Redakteuren Nino Duit und Felix Götz.

DIE AUSSAGEN VON MANUEL NEUERS BERATER WAREN EIN RICHTIGER SCHRITT

von Nino Duit

Zum Gründungsmythos des modernen FC Bayern gehört neben der Ankunft des dickköpfigen Niederländers Louis van Gaal im Sommer 2009 natürlich auch das legendäre Interview des kindsköpfigen Münchners Philipp Lahm im Herbst 2009. Der SZ sagte er damals ohne vorherige Rücksprache mit seinem Arbeitgeber, dass er bei diesem eine erkennbare Philosophie vermisse.

Dreieinhalb Jahre später (der dickköpfige Niederländer war schon wieder weg, der kindsköpfige Münchner aber noch da) hatte der FC Bayern die gewonnen. Ob Lahms Interview tatsächlich ein Umdenken im Klub auslöste, sei dahin gestellt. Aber getätigt wurde es - und nachher gab es sowohl eine erkennbare Philosophie als auch Erfolg. Und damit zu Manuel Neuer.

Dessen Berater Thomas Kroth erklärte am Freitagabend in der SZ, dass der "Münchner Kader aktuell noch nicht entsprechend - also konkurrenzfähig - aufgestellt ist, um auch die Ziele von Manuel ernsthaft anzugehen". Womit er natürlich recht hat, genau wie Lahm 2009 recht hatte.

Nach den Abgängen einiger erfahrener und weltklasseerprobter Spieler braucht der FC Bayern dringend Verstärkungen, will er weiterhin mit Europas Top-Vereinen mithalten. Und das ist es, was Neuer will und erstmals seit seiner Ankunft in München offenbar in Gefahr sieht. Kein Wunder, der FC Bayern befindet sich aktuell wohl in der schwierigsten Situation seit dem Jahr 2009, seit Lahms Interview.

Neuer ist Lahms Nachfolger als Kapitän des FC Bayern und sollte als solcher das langfristige Wohl seines Vereins beachten. Er muss falsche Entwicklungen erkennen und darauf auch öffentlich aufmerksam machen, sollte er intern nur unzureichend gehört werden. Dabei ist es vollkommen egal, ob Neuer seine Sorgen persönlich ausspricht oder über seinen Berater als offizielles Sprachrohr.

Entscheidend ist die Botschaft im Namen des Spielers und die kam wie bei Lahm 2009 mehr als deutlich an. Ziel erreicht.

DIE ART UND WEISE DER NEUER-KRITIK WAR FALSCH

von Felix Götz

Wenn Manuel Neuer sich Sorgen um seine erfolgreiche Zukunft und vor allem die des FC Bayern macht, dann ist er als Kapitän dazu aufgerufen, dies kundzutun. Ob dies intern passiert oder - wenn er fürchtet, bei den Bossen um Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic kein Gehör zu finden - öffentlich, ist nicht der entscheidende Punkt.

Allerdings hätte er zwingend selbst reden müssen! Es ist befremdlich, wenn eine Persönlichkeit vom Kaliber des Torhüters seinen Berater als Sprachrohr nutzt und damit verhindert, eventuell selbst für eine Meinung gerade stehen zu müssen. Dass Thomas Kroth ohne Neuers Zustimmung gehandelt haben könnte, ist dabei zwar nicht völlig auszuschließen, aber äußerst unwahrscheinlich.

Philipp Lahm hat 2009 vorgemacht, wie es gehen kann. Er hat damals als stellvertretender Kapitän sogar mit dem vom Verein nicht autorisierten Interview die angeblich höchste Geldstrafe in Kauf genommen, die bis dahin gegen einen Bayern-Spieler verhängt worden war.

Neuer hinterlässt dagegen den Eindruck eines Kapitäns, der sich mit seiner Meinung hinter einem Berater versteckt - und unterstreicht damit einen Trend, den es im Profifußball schon seit längerer Zeit zu beobachten gibt.

Es gibt immer weniger Spieler, die es sich trauen, offene, ehrliche, meinungsstarke Aussagen zu tätigen. Dass das mediale Echo auf klare Aussagen gewaltig und häufig auch völlig übertrieben ist, ist zwar die Wahrheit und damit abschreckend.

Andererseits braucht es Spieler, die sich auch dann mal etwas trauen, wenn es unangenehm werden könnte. Neuer hat aktuell offenbar kein Interesse daran, dieser Kategorie anzugehören.