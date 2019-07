Klare Worte Richtung Hasan Salihamidzic: Miroslav Klose erklärt Absage an U19 des FC Bayern

Eigentlich sollte Miroslav Klose künftig die U19 des FC Bayern trainieren. Doch nach seiner Absage ist nun Martin Demichelis für das Team zuständig.

Miroslav Klose entschied sich gegen ein Engagement als U19-Trainer des FC Bayern und pochte darauf, weiter die U17 trainieren zu dürfen. Nun erklärt er, warum.

"Es ging nur um meine Person. Ich möchte lernen, ich bin noch nicht so weit", sagte Klose am Rande der Premiere des Films von Toni Kroos: "Ich war immer zu mir ehrlich. Und wenn ich sage, ich bin noch nicht so weit, dann ist das einfach nur ehrlich."

Miroslav Klose: "Möchte meine Trainerkarriere planen"

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte ursprünglich geplant, Klose vom U17- zum U19-Coach zu befördern. Der 2014-er Weltmeister lehnte diesen Wunsch allerdings ab, woraufhin mit Martin Demichelis ein anderer Ex-Bayern-Profi als Verantwortlicher der wichtigsten Jugendmannschaft der Münchner eingestellt wurde.

"Wenn es um mich persönlich geht, möchte ich meine Trainerkarriere planen, wie ich es in meiner Fußballkarriere auch gemacht habe", stellte Klose, der sich angeblich mit Salihamidzic gestritten und kurzzeitig sogar an einen Rücktritt gedacht haben soll, am Donnerstag klar.

Inzwischen sei aber "alles geklärt". Ob Salihamidzic enttäuscht sei, wisse er nicht. Doch "letztendlich hat er es auch verstanden." Klose bleibt jetzt noch mindestens ein Jahr bei der U17.

Demichelis folgt bei der U19 auf Sebastian Hoeneß, der die in die augestiegene Zweitvertretung des FCB von Holger Seitz nach dessen Wechsel in die sportliche Leitung des Nachwuchsleistungszentrums übernommen hatte.