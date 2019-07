FC Bayern München: Bayern scharf auf Kevin Vogt, Dembele-Transfer "mit allen Mitteln" - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Der FC Bayern hat erneut ein Auge auf Kevin Vogt geworfen und Barcas Ousmane Dembele soll "mit allen Mitteln" kommen.

Beim Doublesieger ist es an der Transferfront seit Wochen ruhig. Jedenfalls, was die Neuzugänge angeht. Dabei brodelt es in der Gerüchteküche allerdings ununterbrochen.

Nach dem Abgang von Mats Hummels suchen die Münchner weiter nach einem Innenverteidiger. Nun ist offenbar Kevin Vogt in den Fokus des Rekordmeisters gerückt. Er könnte eine Alternative für Ozan Kabak sein, der dem FCB eine Absage erteilte und zu Schalke 04 wechselte.

Währenddessen hat man an der Säbener Straße offenbar Sane-Ersatz Ousmane Dembele zum Transferziel Nummer eins erklärt. Man wolle den Transfer "mit allen Mitteln" über die Bühne bringen.

Fix ist hingegen die Verpflichtung des neuseeländischen Talents Sarpreet Singh. Der 20-jährige Nationalspieler wird in der kommenden Saison die zweite Mannschaft in der dritten Liga verstärken.

FC Bayern wohl erneut an Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim interessiert

Der FC Bayern hat offenbar ein Auge auf Innenverteidiger Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim geworfen. Wie Sky berichtet, sollen die Münchner bereits Kontakt mit dem Berater des 27-Jährigen aufgenommen haben. Vogts Vertrag bei den Kraichgauern läuft noch bis 2022.

Bereits im vergangenen Jahr beschäftigte sich der Rekordmeister mit Vogt, er soll ein Wunsch-Spieler von Niko Kovac sein. Nun ist der Defensivmann nach dem Abgang von Mats Hummels erneut in den Fokus der Bayern gerückt. Nach Hummels könnte auch Jerome Boateng noch in diesem Sommer gehen.

Damit hätten der FCB für die kommende Saison nur drei nominelle Innenverteidiger, weshalb man weiterhin dringend auf der Suche nach Verstärkung für die Abwehrzentrale ist. Zuletzt scheiterte ein Transfer von Stuttgarts Ozan Kabak, der stattdessen bei Schalke 04 anheuerte.

FC Bayern will Ousmane Dembele angeblich "mit allen Mitteln" verpflichten

Das Gerücht um das Interesse des FC Bayern München an Ousmane Dembele vom reißt nicht ab. Die Münchner sollen den Franzosen zum Transferziel Nummer eins auserkoren haben.

Wie die Fachzeitschrift France Football berichtet, wollen die Bayern Dembele "unbedingt" und "mit allen Mitteln" verpflichten. Außerdem habe FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic wegen des Offensivspielers bereits Kontakt mit Barca-Verantwortlichen gehabt.

VIDEO: Toni Kroos zu Bayern-Präsident Uli Hoeneß: "Hat etwas in mir gesehen"

Bayern-Nachwuchs: Uwe Gospodarek kommt als Torwarttrainer zum

Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hat Ex-Profi Uwe Gospodarek als neuen Torwarttrainer engagiert. Der 45-Jährige arbeitete seit einigen Jahren in gleicher Funktion im Nachwuchs von Rekordmeister Bayern München.

Gospodarek komplettiert das VfB-Trainerteam um Chefcoach Tim Walter und löst Marco Langner ab, der den Posten bisher bekleidete. Walter und Gospodarek arbeiteten zwischen 2015 und 2017 schon im Bayern-Nachwuchs zusammen.

Uwe Gospodarek wird neuer Torwarttrainer.

1. Juli 2019

FC Bayern vergibt Rückennummern für Pavard, Hernandez und Arp

Arp, der vom an die Isar gewechselt war, erhält bei beim HSV in der vergangenen Saison auch beim deutschen Rekordmeister die Nummer 15.

Fix! Sarpreet Singh wechselt zum FC Bayern München

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat den Neuseeländer Sarpreet Singh für seine Drittliga-Mannschaft verpflichtet.

Der 20-Jährige kommt von Wellington Phoenix und erhält einen Vertrag bis 2022. Der viermalige Nationalspieler bestritt 38 Spiele in der australischen A-League und erzielte dabei neun Tore.