Bericht: Matthijs de Ligt entschied sich wegen Klauseln nicht für PSG

PSG zählte zu den heißesten Kandidaten auf eine Verpflichtung von Matthijs de Ligt. Mit seinen Forderungen schreckte er die Pariser aber wohl ab.

Verteidigertalent Matthijs de Ligt von Amsterdam hat sich angeblich gegen einen Wechsel zu entschieden, weil die Pariser nicht bereit waren, zwei Klauseln in den Vertrag aufzunehmen. Das berichtet jedenfalls RMC Sport.

Demnach wollte de Ligt unbedingt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro in seinem Vertrag. Während Juventus Turin ihm diese zugestehen wird, sind sie in sogar verboten.

Außerdem wollte der 19-Jährige eine leichte Ausstiegsmöglichkeit zugesichert bekommen, falls es ihm in der oder bei PSG nicht gefällt.

Juventus zahlt angeblich 70 Millionen Euro für de Ligt

"Wenn man vor seiner Ankunft schon Dinge für seinen Abgang fordert, zeugt das nicht von Klasse und zeigt mit Sicherheit auch, dass man sich nicht langfristig dem Projekt verschreibt", wird eine Quelle aus dem PSG-Umfeld in dem RMC-Bericht zitiert.

Stattdessen wird de Ligt voraussichtlich zu Juventus wechseln. Nach Informationen von Goal und SPOX überweist die Alte Dame 70 Millionen Euro nach Amsterdam.