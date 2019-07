FC Bayern München: Sarpreet Singh kommt, Hoeneß spricht über Toni Kroos - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Der Transfer von Sarpreet Singh wurde offiziell bekanntgegeben und Uli Hoeneß erzählt Details zum Aus von Toni Kroos. Alle FCB-News und Gerüchte.

Beim Doublesieger ist es an der Transferfront seit Wochen ruhig. Jedenfalls, was die Neuzugänge angeht. Dabei brodelt es in der Gerüchteküche allerdings ununterbrochen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Während ein Transfer von Leroy Sane immer unwahrscheinlicher wird, sehen sich die Bayern wohl nach Alternativen um. Mehrere Angebote der Bayern für Callum Hudson-Odoi wurden Berichten zufolge bereits abgelehnt. Der Transfer von Talent Sarpreet Singh ist dagegen nun offiziell.

Da eine Verpflichtung von Atleticos Rodrigo sehr unwahrscheinlich geworden ist, beschäftigt sich der FC Bayern für die Mittelfeldzentrale wohl mit Marc Roca von Barcelona.

Reiner Calmund verteidigt indes die Arbeit von Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Und den Abschied von Toni Kroos wollte Uli Hoeneß offenbar verhindern, trotz eines "Wahnsinnsangebots" von den Bayern wechselte der Mittelfeldspieler 2014 aber zu .

Der FC Bayern München am Montag. Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Fix! Sarpreet Singh wechselt zum FC Bayern München

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat den Neuseeländer Sarpreet Singh für seine Drittliga-Mannschaft verpflichtet.

Der 20-Jährige kommt von Wellington Phoenix und erhält einen Vertrag bis 2022. Der viermalige Nationalspieler bestritt 38 Spiele in der australischen A-League und erzielte dabei neun Tore.

FC Bayern München - Uli Hoeneß: "Hatten Toni Kroos ein Wahnsinnsangebot gemacht"

Präsident Uli Hoeneß hat im Rahmen der Premiere des Dokumentarfilms "Kroos" in Köln betont, dass sein FC Bayern München Toni Kroos gerne im Verein gehalten hätte.

"Wir hatten ein Wahnsinnsangebot gemacht und ihm gesagt: 'Wenn du das nicht akzeptierst, musst du gehen"', sagte Hoeneß über die Verhandlungen im Jahr 2014. Kroos weigerte sich, woraufhin ihn der FC Bayern für 25 Millionen Euro an Real Madridverkaufte.

FC Bayern: Reiner Calmund verteidigt Salihamidzic

Reiner Calmund hat Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München verteidigt. "Brazzo ist keine Bratwurst", sagte der 70-Jährige der Bild-Zeitung. "Auch wenn es grammatikalisch nicht immer perfekt ist – er spricht Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Serbokroatisch. So einen wie ihn musst du erst einmal finden."

Die Stimmung sei weiter positiv, meinte der ehemalige Manager von weiter: "Salihamidzic wird von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge über den grünen Klee gelobt. Auch Jupp Heynckes und Peter Hermann haben sich in Gesprächen mit mir immer positiv über ihn geäußert."

Bericht: FC Bayern blickt auf Marc Roca von Espanyol Barcelona

Der FC Bayern München blickt offenbar auf Mittelfeldspieler Marc Roca von Espanyol Barcelona. Das berichtet der Radiosender Onda Cero. Die Chancen auf einen Transfer des Talents in diesem Sommer stehen allerdings nicht gut. "Ich bin sehr glücklich in Barcelona. Ich muss den Moment leben“, sagte Roca kürzlich im Interview mit demselben Sender.

Der 22-Jährige steht bei Espanyol noch bis 2022 unter Vertrag und ist eine Alternative zu Rodrigo von . Um diesen bemühte sich der FCB ebenfalls, jedoch zieht es den Nationalspieler zu .

FC Bayern: Jann-Fiete Arp macht Frühstart mit den Amateuren

Sturmtalent Jann-Fiete Arp geht vor seinem Neustart beim deutschen Rekordmeister Bayern München ungewöhnliche Wege. Der Zugang vom bereitet sich bis zum Trainingsauftakt der Profis am 8. Juli mit der U23 der Bayern im Trainingslager im Stubaital auf die neue Saison vor.

Der 19-Jährige, für den die Bayern drei Millionen Euro nach Hamburg überwiesen haben, schiebt bei der Drittliga-Mannschaft Extraschichten. "Ich will mich optimal auf meinen Start bei den Profis des FC Bayern vorbereiten und freue mich, dass ich diese Möglichkeit bei den Amateuren bekommen habe", sagte Arp auf der Internetseite des Klubs.

Bei den "kleinen Bayern" trifft der Angreifer auch auf alte Bekannte: Mit Christian Früchtl und Lukas Mai spielte er schon in der U19-Nationalmannschaft zusammen. Ab 8. Juli darf Arp sich dann bei Trainer Niko Kovac mit Robert Lewandowski und Co. messen.

Chelsea lehnt nächstes Bayern-Angebot für Hudson-Odoi ab

Der Wechsel des englischen Nationalspielers Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea zum FC Bayern München wird offenbar immer unwahrscheinlicher. Wie die Bild und die Daily Mail berichten, hat Chelsea ein neues Angebot des FC Bayern über 25 Millionen Euro abgelehnt. Der Spieler will gemäß Bild jedoch weiterhin wechseln, weil er sich in München mehr Spielzeit verspricht.

Dem widerspricht der englische Telegraph. Demnach hat sich Hudson-Odoi bereits für einen Verbleib in London über sein Vertragsende 2020 hinaus entschieden und wird demnächst einen neuen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Zur kommenden Saison übernimmt wohl Klublegende Frank Lampard an der Stamford Bridge das Traineramt.