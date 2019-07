FC Bayern München: Robert Lewandowski offenbar vor Vertragsverlängerung

Dehnt Robert Lewandowski sein Arbeitspapier beim FC Bayern München vorzeitig aus? Nur noch Details sollen bis zur Vollzugsmeldung fehlen.

Stürmerstar Robert Lewandowski wird seinen Vertrag beim Rekordmeister wohl vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängern. Das berichtet der TV-Sender Sky am Freitagabend.

Demnach sollen sich die Bayern bereits mit dem und dessen Berater Pini Zahavi geeinigt haben. Bis Lewandowski aus dem Sommerurlaub zurückkehrt, seien lediglich noch letzte Details zu klären.

FC Bayern: Lewandowski wollte letzten Sommer noch gehen

Lewandowski hatte vergangenen Sommer noch einen Abschied aus München angestrebt. Damals schoben die Verantwortlichen des FCB allerdings einen Riegel vor einen möglichen Wechsel.

Lewandowski war 2014 ablösefrei von an die Säbener Straße gewechselt. In der abgelaufenen Saison gelangem dem 30-Jährigen 40 Tore in 47 Pflichtspielen.