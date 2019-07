FC Bayern München: Neuer-Berater bekräftigt Abschiedsgedanken, Ünder und Henrichs Thema? Alle News und Transfergerüchte zum FCB

Der FC Bayern hat offenbar ein Auge auf Cangiz Ünder und Benjamin Henrichs geworfen, Thiago lobt Dembele. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der arbeitet auf Hochtouren an der Kaderplanung für die kommende Saison. Als mögliche Neuzugänge stehen nun U21-Vize-Europameister Benjamin Henrichs und der türkische Flügelspieler Cengiz Ünder im Raum.

Uli Hoeneß sieht den Rückstand der Bayern auf dem Transfermarkt noch entspannt und Lothar Matthäus kritisiert Manuel Neuer, nachdem dessen Berater offen Kritik an der Transferpolitik der Bayern äußerte.

Derweil würde sich Thiago über eine Verpflichtung von Ousmane Dembele freuen. Außerdem startet der Rekordmeister am Montag mit sieben Feldspielern in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Der FC Bayern München am Montag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Neuer-Berater bekräftigt Abschiedsgedanken

Thomas Kroth, Berater von Manuel Neuer, hat seinen Aussagen bezüglich eines möglichen Abschieds des Welttorhüters von 2013 vom FC Bayern München noch einmal Nachdruck verliehen.

Nachdem Kroth in der Süddeutschen Zeitung den aktuellen Kader des deutschen Rekordmeisters als "noch nicht konkurrenzfähig" bezeichnet hatte, "um auch die Ziele von Manuel ernsthaft anzugehen", legte er am Montag im kicker nach. Neuer wolle unbedingt noch einmal die gewinnen - "egal wo".

FC Bayern: Kommentar zur Kritik an den stockenden Transferbemühungen

Angefangen hat alles mit ganz unschuldiger Liebe. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, wurde damals im tiefsten Winter auf einen gewissen Callum Hudson-Odoi angesprochen. Rummenigge also lächelte milde und verkündete, sein Sportdirektor Hasan Salihamidzic hätte sich in den 18-jährigen englischen Flügelspieler "verliebt".

Draußen stürmte und schneite es - und Salihamidzic war auf dem Transfermarkt laut Rummenigge "on fire". On fire beim Bau eines neuen, jüngeren, umgebrochenen Kaders. Es waren Aussagen, die im Umfeld des FC Bayern ein herzerwärmend, ja erwartungsfrohes Raunen auslösten. Multipliziert hat sich das Raunen dann, als Präsident Uli Hoeneß ein paar Wochen später verkündete: "Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison ..."

Mit diesen Aussagen schürten die Vereinsverantwortlichen ganz ohne Not Erwartungen und setzten vor allem Salihamidzic unnötiger Weise öffentlich unter gewaltigen Druck. Er war es jetzt, der liefern musste. Abgesehen von der bereits zuvor kolportierten Verpflichtung von Lucas Hernandez wurde seitdem aber weiterhin lieber gesprochen, als geliefert. Statt im Hintergrund still an Transfers zu arbeiten, kommentieren die Vereinsverantwortlichen das Geschehen ohne Vollzugsmeldungen öffentlich vor sich hin. Und als ob das an sich nicht schon schädlich genug wäre, noch dazu mit widersprüchlichen Thesen.

FC Bayern scharf auf Cengiz Ünder und Benjamin Henrichs

Wie der kicker berichtet, ist der FC Bayern am türkischen Offensivmann Cengiz Ünder von der und am deutschen Verteidiger Benjamin Henrichs von der interessiert. So soll Ünder eine Alternative sein, sollte Leroy Sane von absagen.

Dabei beobachten die Münchner den Flügelspieler offenbar schon länger. So sagte sein ehemaliger Klubchef beim türkischen Zweitligisten Altinordu bereits im Oktober 2018 zur Gazzetta dello Sport: "Bayern beobachtet Cengiz sehr genau."

Rechtsverteidiger Henrichs könnte hingegen nach den Abgängen von Rafinha und Mas Hummels sowie dem möglichen Abgang von Jerome Boateng die Defensive der Bayern ergänzen. Zuletzt weilte der 22-Jährige mit der deutschen U21 bei der EM in . Dort erreichte er mit der DFB-Elf den zweiten Platz und wurde aufgrund seiner starken Leistungen auf der linken Abwehrseite der Deutschen in das Team des Turniers gewählt.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß: "Aufgabe ist, zum Supercup eine gute Mannschaft haben"

Uli Hoeneß reagiert erneut auf die Kritik an der Transferpolitik des FC Bayern. Dabei betont er, dass dem Rekordmeister noch genügend Zeit bleibt, um einen schlagkräftigen Kader auf die Beine zu stellen.

"Die Aufgabe ist, am 3. August zum Supercup eine gute Mannschaft zu haben, nicht Anfang oder Mitte Juli", so der 67-Jährige. Der FC Bayern steht in diesem Sommer nach den Abgängen von Rafinha, Mats Hummels, Franck Ribery, Arjen Robben und James Rodriguez im Umbruch.

Derzeit befinden sich nur 17 Feldspieler und vier Torhüter im Kader des Rekordmeisters und durch die möglichen Abgänge von Renato Sanches und Jerome Boateng könnten es sogar noch weniger werden. Zuletzt forderte Trainer Niko Kovac noch mindestens vier Neuzugänge.

Bayern München startet am Montag in die Vorbereitung

Der FC Bayern startet am Montag mit Niko Kovac und dem neuen Co-Trainer Hansi Flick in die Vorbereitung. Dabei sind zunächst lediglich sieben Feldspieler und drei Torhüter anwesend.

Der Rest des Kaders befindet sich nach Einsätzen für ihre Nationalmannschaften noch im Urlaub. Außerdem muss Neuzugang Lucas Hernandez aufgrund einer Knie-OP im vergangenen März zum Trainingsauftakt noch aussetzen.

Derzeit besteht der Kader der Münchner aus 17 Feldspielern. Vor dem Supercup am 03.08. gegen (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) gibt es also noch einiges auf dem Transfermarkt zu tun.

FC Bayern: Thiago hätte Dembele gerne als Teamkollegen

Der spanische Mittelfeldspieler Thiago vom FC Bayern würde sich darüber freuen, mit Ousmane Dembele zusammenspielen zu können. Das sagte er in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

"Dembélé ist ein großartiger Spieler. Aber ich bin nicht der Sportdirektor, der entscheidet, ob er einen Spieler verpflichtet oder nicht", so der 28-Jährige. Weiter führte Thiago aus: "Ich äußere mich als Fußballspieler und einer, der gegen ihn gespielt hat: Er ist ein sehr guter Fußballer. Ich würde gerne mit all den großartigen Spielern spielen, die gerne zu Bayern kommen würden.“

Dembele könnte für den FC Bayern eine Alternative zu Leroy Sane darstellen, dessen Wechsel mittlerweile wohl vom Tisch ist. Barcelona-Boss Bartomeu erteilte einem Transfer Dembeles jedoch zuletzt ebenfalls eine Absage.

Audi Cup 2019 mit Bayern, , und Tottenham

Härtetest auf Topniveau: Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und spielen in der Vorbereitung auf die kommende Saison um den Audi-Cup. Die sechste Auflage des Turniers findet am 30. und 31. Juli in der Münchner Allianz Arena statt .

Nach Kritik an Bayerns Transferpolitik: Lothar Matthäus weist Manuel Neuer zurecht

Nach der Kritik von Manuel Neuers Berater Thomas Kroth an der Transferpolitik des FC Bayern weist Lothar Matthäus den Kapitän des Rekordmeisters zurecht. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte der 58-Jährige: "Dieses Vorgehen von Manuel Neuer ist ein absolutes No-Go! Als Kapitän des FC Bayern habe ich das selbst im Klub anzusprechen, wenn ich mit der Transferpolitik ein Problem habe. Die Türen der Bosse stehen dafür immer offen."

Obwohl die Kritik von Kroth kam, sieht Matthäus Neuer in der Pflicht. "Ich kenne seinen Berater Thomas Kroth, der von sich aus eher nicht die Öffentlichkeit sucht. Manuel wird das sicher mit ihm besprochen haben. Meine Berater hätten sich nie derart öffentlich äußern dürfen, ohne dass ich meine Zustimmung dazu im Vorfeld gegeben hätte", erklärte der ehemalige Weltfußballer.

Zuletzt hatte Neuers Berater in einem Interview mit der SZ den Kader der Bayern als nicht konkurrenzfähig bezeichnet und den Abstand zu den englischen Top-Teams bemängelt. War das der richtige Schritt? Ein Pro-und-Contra von den Redakteuren Nino Duit und Felix Götz .

Hansi Flick über Rückkehr zum FC Bayern München: "Musste nicht lange überlegen"

Bayern München musste bei der Verpflichtung von Hansi Flick als neuem Assistenten von Trainer Niko Kovac keine große Überzeugungsarbeit leisten . "Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen", sagte Flick auf der Internetseite des deutschen Rekordmeisters: "Bayern München ist ein Klub, der mir am Herzen liegt, eine Top-Adresse."