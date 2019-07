Bericht: Cengiz Ünder und Benjamin Henrichs beim FC Bayern im Gespräch

Der FC Bayern soll über Cengiz Ünder als Alternative für Leroy Sane nachdenken. Auch Monacos Benjamin Henrichs habe man ins Auge gefasst.

Auf der Suche nach weiteren Neuzugängen für die nächste Saison hat der FC Bayern offenbar Cengiz Ünder von der und Benjamin Henrichs von der ins Visier genommen. Wie der Kicker berichtet, sollen die beiden Spieler neben Leroy Sane und Ousmane Dembele ebenfalls auf der Liste von Sportdirektor Hasan Salihamidzic stehen.

Demnach sei Ünder, der in Rom noch bis 2022 unter Vertrag steht, eine Alternative, sollte sich der seit Wochen mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebrachte Sane gegen einen Wechsel nach München entscheiden.

FC Bayern: Henrichs in Monaco zuletzt nur Ersatz

Auch Henrichs, der mit der deutschen U21 zuletzt bis ins EM-Finale vorgestoßen war, wird dem Bericht zufolge diskutiert. Der Rechtsverteidiger war im letzten Sommer von nach Monaco gewechselt, hatte in der Rückrunde der aber zuletzt mehrfach nur auf der Bank gesessen.

Der FC Bayern startet am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison - aktuell mit 17 Feldspielern. Mit Jerome Boateng und Renato Sanches könnten allerdings noch zwei Namen den Verein verlassen. Präsident Uli Hoeneß hatte zuletzt betont, die Kaderplanung ohne Eile angehen zu wollen: "Die Aufgabe ist, am 3. August zum Supercup eine gute Mannschaft zu haben, nicht Anfang oder Mitte Juli."