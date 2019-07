FC Bayern München: Rummenigge fordert von Kovac Anpassung, billiger Boateng-Abgang möglich - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Rummenigge fordert von Niko Kovac eine Anpassung an den FC Bayern und Boateng könnte zum Schnäppchenpreis gehen. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der arbeitet auf Hochtouren an der Kaderplanung für die kommende Saison. Als heißer Kandidat wird unter anderem U21-Nationalspieler Benjamin Henrichs von der gehandelt.

Wunschkandidat Ousmane Dembele ist indes beim vorzeitig ins Training gestartet. Auch Jerome Boateng ist bei den Münchnern ins Training eingestiegen. Der Innenverteidiger könnte jedoch den FC Bayern noch im Sommer zu einem Schnäppchenpreis verlassen.

Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich derweil zur Spielidee des Rekordmeisters und forderte dabei Anpassungsfähigkeit von Niko Kovac. Außerdem gab der Vorstandsvorsitzende ein Update zur Personalie Leroy Sane.

Der FC Bayern München am Dienstag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern - Karl-Heinz Rummenigge: "Trainer muss sich der Spielkultur anpassen"

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge erklärt, dass Niko Kovac seinen Spielstil an den FC Bayern anpassen muss. Im Interview mit Sport1 betonte der Bayern-Boss: "Ich glaube erstmal, dass sich ein Trainer der Spielkultur eines Klubs anpassen muss – und nicht umgekehrt."

So fordert Rummenigge, dass das Spiel der Bayern einen Wiedererkennungswert haben soll. "Jeder Trainer hat seine Präferenzen darüber, wie ein Spieler in seinem System spielen soll. Nur: Am Ende des Tages muss es ein Bayern-System geben, wie es ein Barcelona-System gibt", so der 63-Jährige.

Als wichtigste Herausforderung für Niko Kovac erachtet es Rummenigge nun, den "Bayern-Stil" weiter durchzusetzen. "Es wird jetzt eine wichtige Aufgabe von Niko Kovac sein, diese Spielkultur mit unserer verjüngten Mannschaft weiter zu kultivieren", sagte der Europameister von 1980.

FC Bayern: Jerome Boateng könnte wohl für Schnäppchenpreis gehen

Jerome Boateng ist bei Bayern München nur noch zweite Wahl und könnte den Klub in diesem Sommer verlassen . Dabei könnte der Weltmeister von 2014 zum echten Schnäppchen werden. Laut der Sport Bild sollen die Verantwortlichen bei einer Ablöse von 15 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Mit den Neuzugängen Lucas Hernandez und Benjamin Pavard bekam Boateng beim Double-Sieger zwei starke Konkurrenten vorgesetzt. Auf der Vorstellung von Hernandez betonte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge erneut, dass die beiden Franzosen zusammen mit Niklas Süle den Kern der Münchner Verteidigung bilden sollen. "Wir sind mit Hernandez, Süle und Pavard sehr gut aufgestellt. Wer drei solche Innenverteidiger hat, braucht sich keine Gedanken zu machen", so der 63-Jährige.

Ousmane Dembele startet vorzeitig ins Training beim FC Barcelona

Bayern-Kandidat Ousmane Dembele nahm das Training beim FC Barcelona offenbar eine ganze Woche vor seinen Teamkollegen auf. Wie Cadena SER berichtet, hat Dembele am Montag mit dem Training begonnen.

Der Offensivspieler wurde demnach an der Ciudad Deportiva Joan Gamper, Barcas Trainingsgelände, gesichtet und soll den Klub darum gebeten haben, ihm für seine individuellen Einheiten auf dem Platz einen Trainer zuzuweisen. Der eigentliche Trainingsauftakt des FC Barcelona ist für den 15. Juli festgesetzt, am 14. Juli werden erste leistungsdiagnostische Tests durchgeführt.

Dembele wurde zuletzt als Kandidat beim FC Bayern gehandelt. Nach der Absage eines Mitglieds des Beraterteams Dembeles an den FC Bayern ist der vorzeitige Trainingsbeginn des Franzosen jedoch das nächste Zeichen, das gegen einen Wechsel zu den Münchnern steht.

FC Bayern München: Kommt Benjamin Henrichs von der AS Monaco?

Der FC Bayern München hat auf der Suche nach Verstärkungen für die neue Saison offenbar auch ein Auge auf Abwehrspieler Benjamin Henrichs von der AS Monaco geworfen . Dies berichtet nach dem kicker nun auch L'Equipe.

Dem Bericht aus zufolge würde der 22-Jährige mit einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister liebäugeln, nachdem er mit seinen Einsatzzeiten im Fürstentum unzufrieden ist, wobei diese nach der bevorstehenden Verpflichtung von Montpelliers Ruben Aguilar noch weiter schwinden könnten.

Laut L'Equipe liegen beide Vereine bezüglich der Ablösesumme aber noch deutlich auseinander. Während Bayern wohl rund 25 Millionen Euro bieten soll, fordern die Monegassen bislang 35 Millionen Euro.

Audi Cup 2019 mit Bayern, , und Tottenham

Härtetest auf Topniveau: Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und spielen in der Vorbereitung auf die kommende Saison um den Audi-Cup. Die sechste Auflage des Turniers findet am 30. und 31. Juli in der Münchner Allianz Arena statt .

FC Bayern München - Sane, Boateng und Co.: Rummenigges Transfer-Aussagen in der Analyse

Karl-Heinz Rummenigge hat sich im Rahmen der Vorstellung von 80-Millionen-Euro-Neuzugang Lucas Hernandez zu mehreren Transferthemen rund um den FC Bayern München geäußert. Der Vorstandsvorsitzende sprach unter anderem über den umworbenen Leroy Sane, den unerwünschten Jerome Boateng und das Warten auf einen Dominoeffekt.

Goal und SPOX nehmen die wichtigsten Rummenigge-Aussagen unter die Lupe. Hier kommt Ihr zur ganzen Analyse .

"Krieger" Lucas Hernandez: "Familienmensch" und "Maschine"

Das "Servus" kam Lucas Hernandez schon ganz locker über die Lippen . "Ich bin glücklich hier zu sein, ich freue mich auf eine gute Saison mit dem FC Bayern. Also, pack ma's", fügte der 23 Jahre alte Franzose bei seiner Begrüßung auf deutsch an - in der ersten Reihe des Presseraums der Allianz Arena lächelten Ehefrau Amelia Llorente und Söhnchen Martin im roten Bayern-Trikot mit der Nummer 21 und der Aufschrift "Papa".

Als Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nur wenige Minuten später Lucas Hernandez stolz dessen neue Spielkleidung überreichte, war der Kleine schon wieder weg. "Der hat es ein klein wenig satt, der fängt an zu weinen", meinte der Vater schmunzelnd und freute sich trotzdem über die kurze Unterstützung seiner Liebsten. "Ich bin ein Familienmensch. Das ist das Wichtigste."

Doch danach kommt bei Hernandez gleich der Fußball. Und die Erwartungen an den Defensivspieler sind groß bei den Bayern - das hängt nicht nur mit der horrenden Ablöse von 80 Millionen Euro zusammen. Der französische Weltmeister, teuerster Einkauf der -Geschichte, soll die neue Säule der Münchner Abwehr werden und eine Führungsrolle übernehmen.