FC Bayern München verpflichtet 16-jähriges Chelsea-Talent Jamal Musiala

Der 16-jährige Jamal Musiala wechselt aus der Akademie des FC Chelsea zum FC Bayern München. Er unterschreibt bis 2024.

Der deutsche Rekordmeister hat nach Informationen von Goal und SPOX das 16-jährige Mittelfeldtalent Jamal Musiala vom verpflichtet.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Spielmacher aus der Akademie der Blues weilte am Dienstag in München, machte sich vor Ort ein Bild vom Trainingsgelände und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. Er wird zunächst in der Jugend der Münchner an seiner Entwicklung arbeiten.

FC Bayern: Jamal Musiala kann sich für oder entscheiden

Musiala hat sowohl die deutsche als auch die englische Staatsbürgerschaft und absolvierte bereits Einsätze für beide U16-Nationalteams sowie die U18 Chelseas. Er wuchs in Hessen auf und wechselte 2011 vom TSV Lehnerz nach London.

Der offensive Mittelfeldspieler ist nach Callum Hudson-Odoi das nächste Chelsea-Talent, das die Aufmerksamkeit des FC Bayern erregt hat. Im Gegensatz zu Musiala wird Hudson-Odoi allerdings wohl nicht an die Säbener Straße wechseln.