FC Bayern: BVB-Rückkehrer Mats Hummels fehlte Wertschätzung

Für Mats Hummels spielte bei seiner Rückkehr zum BVB vor allem die menschliche Komponente eine Rolle. Dafür soll er sogar auf Gehalt verzichtet haben.

Mats Hummels fehlte beim offenbar die nötige Wertschätzung durch den Verein. Das deutete der Vater des Verteidigers nach der Rückkehr zu an. "Ein Spieler wird in der Regel mit zwei Währungen bezahlt", meinte Hermann Hummels in der Sport Bild.

Er führte aus: "Zum einen ist es das Gehalt, zum anderen die Wertschätzung. Dabei hat jeder Spieler unterschiedliche Vorlieben. Bei uns spielt auch die Wertschätzung eine sehr wichtige Rolle." Hummels verzichtete für seinen Transfer zum BVB laut diversen Berichten auf eine nicht unwesentliche Summe beim Jahresgehalt.

Wie der Geschäftsführer der Dortmunder Hans-Joachim Watzke bereits nach dem Bekanntwerden des Wechsels den Ruhr Nachrichten verriet, sei der BVB "immer der Herzensverein" des Weltmeisters von 2014 gewesen. So soll der Kontakt zwischen Hummels und den Verantwortlichen bei den Schwarz-Gelben während seiner Zeit in München nie abgerissen sein.