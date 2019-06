FC Bayern München: Bayern offenbar an Bergwijn dran, S04 gewinnt wohl Rennen um Kabak - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Der FC Bayern ist offenbar an Steven Bergwijn von PSV Eidhoven interessiert und fordert Niko Kovac vier Neuzugänge. Alle FCB-News und Gerüchte.

Beim Doublesieger ist es an der Transferfront seit Wochen ruhig, jedenfalls, was die Neuzugänge angeht. Nun fordert Trainer Niko Kovac mindestens vier Verpflichtungen.

Während ein Transfer von Leroy Sane immer unwahrscheinlicher wird, sehen sich die Bayern wohl nach Alternativen um. Nach Ousmane Dembele vom wird nun auch PSV-Juwel Steven Bergwijn als mögliche Sane-Alternative gehandelt.

Indes hat Schalke 04 die Bayern angeblich im Rennen um Ozan Kabak vom ausgestochen. Außerdem buhlen offenbar zwei Vereine um Renato Sanches.

Der FC Bayern München am Donnerstag. Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Bayern München wohl auf Steven Bergwijn von scharf

Laut Informationen des kickers ist der FC Bayern an einer Verpflichtung von Steven Bergwijn von PSV Eindhoven interessiert. Er könnte als Ersatz für Leroy Sane kommen, sollte ein Transfer nicht zustande kommen.

Als mögliche Ablöse für den Niederländer wurden zuletzt 40 Millionen Euro gehandelt. Sein Vertrag bei PSV läuft noch bis 2022. Neben den Bayern wurde Bergwijn in den vergangenen Wochen auch mit Amsterdam, und in Verbindung gebracht.

Einen Wechsel zum niederländischen Meister Ajax soll Eindhovens Trainer Mark van Bommel jedoch bereits abgeblockt haben. Der 21-jährige Bergwijn sorgte in der abgelaufenen Spielzeit mit 15 Toren und 13 Assists in 41 Spielen für PSV für Aufsehen.

Bericht: Schalke 04 schnappt dem FC Bayern München Ozan Kabak weg

Der FC Schalke 04 steht kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Ozan Kabak vom VfB Stuttgart . Das berichtet die Sport Bild . Der Türke wurde zuletzt als Neuzugang beim FC Bayern München gehandelt.

Noch am Mittwoch hatte Sport1 berichtet, dass FCB-Trainer Niko Kovac grünes Licht für einen Transfer gegeben habe und erste Gespräche positiv verliefen.

Nun bekommt jedoch offenbar Königsblau den Zuschlag. Dank einer Ausstiegsklausel ist der 19-Jährige für eine Summe von 15 Millionen Euro zu haben.

Bayern-Coach Niko Kovac: "Vier Spieler brauchen wir noch"

Niko Kovac sieht beim deutschen Rekordmeister Bayern München in Sachen Transfers Handlungsbedarf. "Vier Spieler brauchen wir noch", sagte der Trainer dem kicker . Akut sei die Lage aber nicht, betonte Präsident Uli Hoeneß: "Bis Ende Juli musst du fertig sein."

Kovac will mit 19 Feldspielern in seine zweite Saison bei den Bayern gehen. Aktuell stehen ihm 17 Profis zur Verfügung, darunter aber Jerome Boateng, der den Klub verlassen soll, und Renato Sanches, der gehen will. Auch die Talente Alphonso Davies (18) und Jann-Fiete Arp (19) gehören dazu.

"Mit 17 Profis kommen wir nicht weit", sagte Kovac, "19 brauchen wir schon." Rechnet man Boateng und Sanches raus, wären es nur noch 15 Spieler - also müssten, wie von Kovac gefordert, vier Neue kommen.

Bei Scheitern des Sane-Transfers: Kommen Dembele oder Bergwijn?

Transferziel Nummer eins bleibt Nationalspieler Leroy Sane (23), den es aber offenbar nicht von wegzieht. Als Alternative wird neben dem früheren Dortmunder Ousmane Dembele (22) vom FC Barcelona laut kicker Steven Bergwijn (21) von der PSV Eindhoven diskutiert. Zumal in berichtet wird, dass Paris St. Germain für Neymar von Barca neben einer stattlichen Ablöse auch den französischen Weltmeister fordere.

Timo Werner (23) soll erst 2020 ablösefrei von nach München kommen. Das englische Talent Callum Hudson-Odoi habe der FC Bayern "immer im Kopf", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Anders Rodrigo (22), den es von offensichtlich zu ManCity zieht. Mit der Absage des Spaniers haben sich die Münchner Bemühungen um einen Sechser wohl erledigt. Ein Innenverteidiger könnte dagegen noch kommen.

FC Bayern: PSG und im Rennen um Renato Sanches

Laut Informationen von A Bola buhlen sowohl als auch Fenerbahce um Renato Sanches vom FC Bayern. Der Mittelfeldspieler möchte nach einer enttäuschenden Saison die Münchner noch in diesen Sommer verlassen.

Beide Klubs sollen den Rekordmeister bereits in diesem Sommer kontaktiert haben, die Bayern sollen jedoch bisher jede Anfrage abgeblockt haben. Grund dafür ist offenbar der ausgedünnte Kader des FCB.

Nach den Abgängen von Rafinha, Mats Hummels, Franck Ribery, Arjen Robben und James Rodrigues besteht das Team von Niko Kovac derzeit aus nur 17 Spielern.

FC Bayern: Bekommt München ein neues "Finale dahoam"?

Nachdem die Stadt München sich bereits für die Austragung des Finales der 2021 in der Allianz-Arena beworben hat, beschloss der Stadtrat nun auch die Bewerbung für 2022. Damit möchte man wohl auf Nummer sich gehen.

Die UEFA vergibt die Finals von 2021 bis 2023 alle im kommenden Herbst. Da St. Petersburg als Favorit für 2021 gehandelt wird, hat sich die Stadt München sich nun bereit erklärt, auch im darauffolgenden Jahr das prestigeträchtige Spiel austragen zu können.

Bereits 2012 war die Allianz-Arena Spielstätte für das Champions-League-Finale. Damals unterlag der FC Bayern in einem traumatischen Spiel dem im Elfmeterschießen.