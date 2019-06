FC Bayern München, News und Transfergerüchte: FCB will Marc Roca von Espanyol, Arp legt Frühstart hin

Der FC Bayern wird Callum Hudson-Odoi wohl nicht bekommen. Eine Alternative für das Mittelfeld ist gefunden. Alle FCB-News und Gerüchte.

Beim Doublesieger ist es an der Transferfront seit Wochen ruhig. Jedenfalls, was die Neuzugänge angeht. Dabei brodelt es in der Gerüchteküche allerdings ununterbrochen.

Während ein Transfer von Leroy Sane immer unwahrscheinlicher wird, sehen sich die Bayern wohl nach Alternativen um. Nach Ousmane Dembele vom wird nun auch PSV-Juwel Steven Bergwijn als mögliche Sane-Alternative gehandelt. Mehrere Angebote der Bayern für Callum Hudson-Odoi wurden Berichten zufolge bereits abgelehnt.

Da der Transfer von Atleticos Rodrigo sehr unwahrscheinlich geworden ist, beschäftigt sich der FC Bayern für die Mittelfeldzentrale wohl mit Marc Roca von Barcelona.

Der FC Bayern München am Freitag. Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Bericht: FC Bayern blickt auf Marc Roca von Espanyol Barcelona

Der FC Bayern München blickt offenbar auf Mittelfeldspieler Marc Roca von Espanyol Barcelona. Das berichtet der Radiosender Onda Cero. Die Chancen auf einen Transfer des Talents in diesem Sommer stehen allerdings nicht gut. "Ich bin sehr glücklich in Barcelona. Ich muss den Moment leben“, sagte Roca kürzlich im Interview mit demselben Sender.

Der 22-Jährige steht bei Espanyol noch bis 2022 unter Vertrag und ist eine Alternative zu Rodrigo von . Um diesen bemühte sich der FCB ebenfalls, jedoch zieht es den Nationalspieler zu .

FC Bayern: Jann-Fiete Arp macht Frühstart mit den Amateuren

Sturmtalent Jann-Fiete Arp geht vor seinem Neustart beim deutschen Rekordmeister Bayern München ungewöhnliche Wege. Der Zugang vom bereitet sich bis zum Trainingsauftakt der Profis am 8. Juli mit der U23 der Bayern im Trainingslager im Stubaital auf die neue Saison vor.

Der 19-Jährige, für den die Bayern drei Millionen Euro nach Hamburg überwiesen haben, schiebt bei der Drittliga-Mannschaft Extraschichten. "Ich will mich optimal auf meinen Start bei den Profis des FC Bayern vorbereiten und freue mich, dass ich diese Möglichkeit bei den Amateuren bekommen habe", sagte Arp auf der Internetseite des Klubs.

Bei den "kleinen Bayern" trifft der Angreifer auch auf alte Bekannte: Mit Christian Früchtl und Lukas Mai spielte er schon in der U19-Nationalmannschaft zusammen. Ab 8. Juli darf Arp sich dann bei Trainer Niko Kovac mit Robert Lewandowski und Co. messen.

Mit Matthäus als Hasselhoff: Bayern werben für US-Tour

Sonnenbrille, rote Badeshorts, Rettungsboje: Mit Lothar Matthäus in der Rolle von Rettungsschwimmer Mitch Buchannon alias David Hasselhoff aus der legendären TV-Serie "Baywatch" wirbt Bayern München für seine US-Tour. Matthäus gibt in dem einminütigen Spot am Strand von Santa Monica in Kalifornien den Bademeister - und fordert die Fans zum Besuch des Testspiels des deutschen Fußball-Rekordmeisters am 17. Juli in Los Angeles gegen den auf.

"I am ready - are you?", fragt Matthäus am Ende des Filmchens (Ich bin bereit - ihr auch?), und ergänzt: "Wir sehen uns am 17. Juli, hier in LA. Mia san mia!" Dabei steht der Rekordnationalspieler wie einst Hasselhoff (66) vor einem der berühmten Aussichtshäuschen. Zuvor war Matthäus (58) vermeintlich im Einsatz über den Strand gesprintet - mit leichtem Bauchansatz, aber durchaus gut in Form.

Die Bayern sind vom 15. bis 24. Juli auf US-Tour. Neben dem Duell mit den Gunners stehen Tests gegen (20. Juli in Houston) und den (23. in Kansas City) auf dem Programm.

Chelsea lehnt nächstes Bayern-Angebot für Hudson-Odoi ab

Der Wechsel des englischen Nationalspielers Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea zum FC Bayern München wird offenbar immer unwahrscheinlicher. Wie die Bild und die Daily Mail berichten, hat Chelsea ein neues Angebot des FC Bayern über 25 Millionen Euro abgelehnt. Der Spieler will gemäß Bild jedoch weiterhin wechseln, weil er sich in München mehr Spielzeit verspricht.

Dem widerspricht der englische Telegraph. Demnach hat sich Hudson-Odoi bereits für einen Verbleib in London über sein Vertragsende 2020 hinaus entschieden und wird demnächst einen neuen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Zur kommenden Saison übernimmt wohl Klublegende Frank Lampard an der Stamford Bridge das Traineramt.

FC Bayern München: Demichelis übernimmt U19

Martin Demichelis kehrt überraschend zu Bayern München zurück und übernimmt als Coach die U19 des deutschen Rekordmeisters.

Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Miroslav Klose, den die Bayern eigentlich auf die freigewordene Stelle hatten befördern wollen, darf demnach bei "seiner" U17 bleiben.

Bayern München wohl auf Steven Bergwijn von scharf

Laut Informationen des kickers ist der FC Bayern an einer Verpflichtung von Steven Bergwijn von PSV Eindhoven interessiert. Er könnte als Ersatz für Leroy Sane kommen, sollte ein Transfer nicht zustande kommen.

Als mögliche Ablöse für den Niederländer wurden zuletzt 40 Millionen Euro gehandelt. Sein Vertrag bei PSV läuft noch bis 2022. Neben den Bayern wurde Bergwijn in den vergangenen Wochen auch mit Amsterdam, und in Verbindung gebracht.

Einen Wechsel zum niederländischen Meister Ajax soll Eindhovens Trainer Mark van Bommel jedoch bereits abgeblockt haben. Der 21-jährige Bergwijn sorgte in der abgelaufenen Spielzeit mit 15 Toren und 13 Assists in 41 Spielen für PSV für Aufsehen.