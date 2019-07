FC Bayern ohne Hoeneß und Salihamidzic in die USA

Am Montag reist der FC Bayern im Rahmen seiner Vorbereitung in die USA. Fehlen werden dabei aber zwei Bosse - aus guten Gründen.

Ohne Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist der deutsche Rekordmeister Bayern München am Montagmorgen zu seiner US-Tour aufgebrochen. Hoeneß habe anderweitige Verpflichtungen, teilte der FC Bayern auf SID-Nachfrage mit. Salihamidzic wird sich weiter in Europa um die geplanten Transfers kümmern.

Die Münchner, angeführt von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, fliegen zunächst nach Los Angeles. Am Dienstagabend soll "Terminator" Arnold Schwarzenegger die Bayern laut Bild in sein Anwesen geladen haben. Zudem ist am Dienstag in LA der Besuch des Holocaust-Museums geplant. Weitere Stationen sind Houston und Kansas City.

FC Bayern testet gegen Arsenal, und

Der FC Bayern testet im Rahmen seiner "Audi Summer Tour" gegen den (18. Juli, 5.00 Uhr), Real Madrid (21. Juli, 2.00 Uhr) und den AC Mailand (24. Juli, 3.00 Uhr). Am 25. Juli kehren die Münchner zurück.

26 Spieler traten die Reise an, darunter acht A-Junioren. Alphonso Davies, der nach der Teilnahme am Gold Cup mit Kanada noch Urlaub hat, wird am Dienstag in Los Angeles zum Team stoßen. Verzichten muss Trainer Niko Kovac auf 80-Millionen-Einkauf Lucas Hernandez, der sich nach einer Knieoperation im Aufbautraining befindet.