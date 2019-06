News und Transfergerüchte zum FC Bayern München: Wechsel von Sarpreet Singh bestätigt, Sane wohl wegen Absage 2016 verstimmt

Der Wechsel von Sarpreet Singh wurde bestätigt, derweil ist Leroy Sane wohl wegen einer Absage der Bayern 2016 verstimmt. Alle FCB-News und Gerüchte.

Beim Doublesieger ist es an der Transferfront seit Wochen ruhig, jedenfalls, was die Neuzugänge angeht. Nun steht zumindest der Transfer des neuseeländischen Talents Sarpreet Singh wohl fest.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Leroy Sane von hält hingegen einen Transfer zu den Bayern angeblich für unwahrscheinlich. Dabei soll ihn eine Absage der Bayern im Jahr 2016 noch heute bitter aufstoßen.

Nachwuchsspieler Franck Evina wird indes zur kommenden Saison für den KFC Uerdingen auflaufen. Nachdem seine Leihe zu vorzeitig beendet wurde, wird er nun für ein Jahr Teamkollege von Kevin Großkreutz.

Der FC Bayern München am Dienstag. Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Wellington Phoenix bestätigt: Sarpreet Singh vor möglichem Wechsel zu FC Bayern München

Der FC Bayern München könnte mit Sarpreet Singh vom neuseeländischen Erstligisten Wellington Phoenix das nächste internationale Talent verpflichten. Dies bestätigte der Klub aus der A-League.

Sarpreet Singh is set to complete a ground-breaking move to @FCBayern 🏆



Meanwhile, @WgtnPhoenixFC reinforcements are due to arrive soon... ✈️🌍#ALeaguehttps://t.co/MWGVqLe5vU — Hyundai A-League (@ALeague) 25. Juni 2019

So befindet sich der offensive Mittelfeldspieler bereits in der bayerischen Landeshauptstadt, wo letzte Formalitäten geklärt werden sollen. Noch gebe es aber kein offizielles Angebot von Seiten des deutschen Rekordmeisters, der in München zunächst für das Reserve-Team in der eingeplant werden soll.

FC Bayern: Franck Evina geht leihweise zum KFC Uerdingen

Drittligist KFC Uerdingen bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Die Krefelder leihen Nachwuchsspieler Franck Evina von Bayern München für eine Spielzeit aus.

Der 18 Jahre alte Offensivspieler absolvierte 2018 zwei Bundesligaspiele für den Rekordmeister, ehe er in der vergangenen Saison an den Zweitligisten Holstein Kiel verliehen wurde. Bei den Störchen blieb er in neun Zweitligapartien ohne Torerfolg, ehe die bis Sommer 2020 geplante Leihe im Mai vorzeitig beendet wurde.

FC Bayern: Leroy Sane angeblich wegen Bayern-Absage 2016 verstimmt und "eher nicht" zum FCB

ManCity-Star Leroy Sane wird wohl nicht zum FC Bayern München wechseln. Ein Grund könnte auch die Absage aus dem Jahr 2016.

Leroy Sane soll bereits vor mehreren Wochen die Unwahrscheinlichkeit eines Transfers zum FC Bayern München angedeutet haben. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf eigene Informationen am Montagabend, denen zufolge Sane "eher nicht" zum FCB gehe.

Leroy Sane: Bayern-Absage 2016 wegen Arjen Robben und Franck Ribery?

Grund dafür sei dem Blatt zufolge unter anderem auch die Absage, die der deutsche Rekordmeister Sane 2016 erteilt habe. Bereits damals waren die Bayern an einer Verpflichtung des heute 23-Jährigen interessiert, sollen sich jedoch aufgrund des damaligen Status von Franck Ribery und Arjen Robben in letzter Konsequenz gegen einen Transfer entschieden haben.

Der SZ zufolge soll Sane aufgrund der Vorkommnisse von vor drei Jahren nach wie vor "verstimmt" sein. Statt zum deutschen Rekordmeister wechselte Sane auch auf Drängen von Pep Guardiola zu Manchester City. "Als Pep bei mir anrief und sagte, dass er mich in seinem Team haben möchte, wusste ich sofort: Ich will zu ihm", erklärte Sane vor einiger Zeit.

FC Bayern München: Das riskante Abwehrpuzzle des deutschen Rekordmeisters

Beim deutschen Rekordmeister wird aktuell die Abwehr gerade mächtig durcheinandergewirbelt. Das birgt Gefahren für den FC Bayern.

Mats Hummels ist weg, Jerome Boateng soll gehen, Ozan Kabak könnte kommen: Der FC Bayern München puzzelt seine Innenverteidigung durcheinander - auf riskante Art und Weise.

Bayern-Treffen mit Ozan Kabak in dieser Woche?

Der FC Bayern München wird sich laut kicker in der laufenden Woche mit Ozan Kabaks Management treffen. Der Innenverteidiger des könnte demnach eine Verstärkung für die Defensive des Rekordmeisters sein. Den VfB kann er nach dem Abstieg in die zweite Liga per Ausstiegsklausel für 15 Millionen Euro verlassen.

Entsprechend würden Verhandlungen mit dem VfB entfallen. Gleichwohl ist die Konkurrenz wohl alles andere als klein. Laut dem Fachmagazin interessieren sich auch der , , , der sowie der für den 19-jährigen Türken.

Kabak wechselte im Januar 2019 von nach Stuttgart und kostete damals rund elf Millionen Euro. Schnell entwickelte er sich zum Stammspieler. Trotz Vertrags bis 2024 gilt ein Abschied nach dem Abstieg aber als wahrscheinlich. VfB-Kaderplaner Sven Mislintat ging zuletzt davon aus, dass ein Verein die Ausstiegsklausel aktivieren wird.

FC Bayern: Hoeneß über Transferpolitik: "Geht mir auf die Nerven"

Uli Hoeneß vom FC Bayern München hat sich verärgert über die Forderungen nach mehr Transfers gezeigt. "Wir haben bis jetzt schon 120 Millionen ausgegeben. Ich muss ehrlich sein, langsam geht mir das auf die Nerven, dass man sich nur noch über Käufe definiert", sagte Hoeneß Sky nach dem Playoff-Finale der Basketballer des FC Bayern.

Der Pay-TV-Sender hatte den 67-Jährigen auf seine Ankündigung aus dem November angesprochen, denn im Doppelpass von Sport1 hatte Hoeneß gesagt: "Wenn Sie wüssten, wen wir schon alles sicher haben." Davon nahm Hoeneß Abstand: "Wir haben gerade zwei Titel gewonnen und wir sollten jetzt erstmal alle feiern", sagte er.

FC Bayern: Ex-Münchner Bixente Lizarazu kritisiert Transferpolitik um den Fall Mats Hummels

Die bisherigen Transfers des FC Bayern München werfen bei Ex-Weltmeister Bixente Lizarazu Fragen auf. Er sieht seine französischen Landsleute Lucas Hernandez und Benjamin Pavard "zuallererst in der Außenverteidigung" und versteht den Verkauf von Mats Hummels nicht.

"Auch wenn Niklas Süle viel Potenzial hat, würde ich nicht mit ihm plus Pavard und Hernandez in die Saison gehen. Da sind zu viele Fragezeichen", sagte der frühere Münchner Profi dem kicker.

Hansi Flick folgt auf Peter Hermann und wird Assistent von Niko Kovac

Der langjährige Nationalmannschaftsassistent und ehemalige DFB-Sportdirektor, Hansi Flick, kehrt zum deutschen Meister Bayern München zurück und wird nach Angaben des kicker Assistent von Chefcoach Niko Kovac. Ex-Profi Flick soll einen Zweijahresvertrag erhalten, er ersetzt damit Peter Hermann, der den FC Bayern verlassen hat.

Flick wird zum Start in die Saisonvorbereitung am 8. Juli in München erwartet. Eine Bestätigung der Verpflichtung vonseiten des FC Bayern steht allerdings noch aus​.