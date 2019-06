FC Bayern München: Rodrigo will zu Manchester City, Hummels sollte keine Chance auf einen Stammplatz haben - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Rodrigo wechselt nicht nach München und Mats Hummels hatte keine Chance auf einen Stammplatz. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der Transfer von Mats Hummels zu dominiert die Schlagzeilen rund um den . Der Innenverteidiger kehrt für 30 Millionen Euro zum BVB zurück.

Dabei soll vor allem ein Gespräch mit den FCB-Bossen den Ausschlag für den Wechselwunsch des Weltmeisters von 2014 gegeben haben.

I used to dress differently 🙈 https://t.co/szLQRA2aDb — Mats Hummels (@matshummels) 19. Juni 2019

Schlechte Nachrichten gibt es unterdessen für die Münchner aus : Wunschkandidat Rodrigo kommt nicht, sondern heuert bei in der Premier League an.

FCB-Wunschspieler Rodrigo entscheidet sich für Manchester City

Mittelfeldspieler Rodrigo wird nicht zum FC Bayern München wechseln. Der Abräumer von hat sich stattdessen für einen Transfer zum englischen Meister Manchester City entschieden. Das meldet der kicker .

Rodrigo, der Atleti für die fixe Ablöse von 70 Millionen Euro in diesem Sommer verlassen kann, hatte sich Bedenkzeit erbeten und am Ende steht sein Entschluss, bei Landsmann Pep Guardiola in der Premier League anzuheuern. Der FC Bayern muss sich also nach einem anderen Spieler für die Mittelfeldzentrale umsehen.

Gespräch mit den FCB-Bossen sorgte für Hummels' Wechselwunsch

Mats Hummels kehrt vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund zurück. Ein spektakulärer Transfer, der offenbar vom 30 Jahre alten Innenverteidiger ausging. Gemäß BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke habe Hummels Wechselbereitschaft signalisiert, daraufhin sei man tätig geworden.

Das Motiv für Hummels' Abschiedswunsch liefert der Bayerische Rundfunk. Er meldet, es habe vor zweieinhalb Wochen ein Treffen zwischen dem Abwehrspieler und den Bayern-Offiziellen gegeben. Dabei sei Hummels mitgeteilt worden, dass es in der kommenden Saison beim FCB keinen Konkurrenzkampf unter den Innenverteidigern geben werde, sondern die beiden Positionen an Niklas Süle und Rekordeinkauf Lucas Hernandez bereits vergeben seien.

Wörtlich heißt es dort: "Hummels wurde signalisiert: Egal, wie gut er in der Vorbereitung spielt - er hat zu Beginn (der Saison) wahrscheinlich keine Chance, Stammspieler zu werden."

FC Bayern: Robert Lewandowski hofft auf weitere Transfers

Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski befindet sich während der Sommerpause aktuell auf einer Tour durch China. Dabei verfolgt der polnische Angreifer die Transferaktivitäten seines Klubs ganz genau. Er unterstrich, dass sich durchaus noch den einen oder anderen Neuzugang an der Säbener Straße wünscht.

Lewandowski führte aus: "Damit wir eine gute Saison spielen und Dortmund erneut hinter uns lassen, hoffe ich, dass der FC Bayern in diesem Sommer noch auf dem Transfermarkt zuschlägt."

Hans-Joachim Watzke über Hummels: BVB "immer sein Herzensverein"

Nach der Verkündung der Rückkehr von Mats Hummels zu Borussia Dortmund äußerte sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Interview mit den Ruhr Nachrichten zum Transfercoup. Dabei betonte er, dass die Rückkehr aus München auf Wunsch des Weltmeisters von 2014 erfolgte.

Watzke erklärte, dass man mit Hummels, der 2016 von der Borussia nach München gewechselt war, stets im Kontakt geblieben sei. So sei die Borussia "immer der Herzensverein" Hummels' gewesen.

Kommentar zum Hummels-Transfer: Der FC Bayern begeht einen Fehler

Mats Hummels wechselt für bis zu 38 Millionen Euro vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund. Damit macht der FCB einen großen Fehler.

verpflichtet Bayern-Talent Woo-Yeong Jeong

Bundesligist SC Freiburg hat den Südkoreaner Woo-Yeong Jeong verpflichtet. Der 19 Jahre alte Angreifer wechselt von Rekordmeister FC Bayern München ins Breisgau.

"Woo-Yeong ist eines der größten Talente Südkoreas. Seine Spielfreude und sein gutes Gefühl für Situationen und Räume sind für sein noch junges Alter sehr beachtlich. Jetzt wollen wir gemeinsam daran arbeiten, dass er zu einem kompletten Bundesligaspieler wird. Die Zeit dazu wird er bei uns bekommen", sagte Freiburgs Sport-Vorstand Jochen Saier.

und Valencia wollen Bayern-Talent Chris Richards

Bayern-Talent Chris Richards steht angeblich auf dem Zettel mehrerer Top-Klubs, darunter auch dem des FC Barcelona. Wie CBS Sports berichtet, ist der Innenverteidiger aus der U19 des FC Bayern München heiß begehrt. Der Rekordmeister wolle den US-Amerikaner aber nicht verkaufen.

Neben Barcelona soll dem Bericht zufolge auch der sowie mehrere türkische und deutsche Klubs an dem U20-Nationalspieler interessiert sein. Die Vereine aus der ersten und zweiten hätten dabei eine Leihe im Sinn. Welche Vereine gemeint sind, verkündete CBS Sports nicht. Allerdings werde es wohl weder zu einem Verkauf noch zu einer Leihe kommen, da der FC Bayern angeblich den Innenverteidiger in die erste Mannschaft integrieren möchte.

Sensations-Rückkehr perfekt! Mats Hummels wechselt zum BVB

Gareth Bale zum FC Bayern München? Berater schließt Transfer des Real-Stars auf Leihbasis aus

Die Chancen auf einen Transfer von Gareth Bale zum FC Bayern München stehen nicht gut. Der FCB soll scharf auf den Waliser von sein, zuletzt hieß es, es gebe Gespräche über ein Leihgeschäft. Dem erteilte Bales Berater Jonathan Barnett allerdings eine klare Absage. Eine Ausleihe seines Schützlings werde es nicht geben.

Barnett sagte Sky Sports News am Rande des Pferderennens Royal Ascot in London: "Da stehen die Chancen besser, dass ich das Ascot gewinne!" Dann führte er aus: "Einen Transfer auf Leihbasis wird es nicht geben. (…) Es müsste etwas Außergewöhnliches passieren, dass er wechselt, und Leihgeschäfte sind dabei keine Möglichkeit."

Diverse englische Medien, darunter die Boulevardzeitung Sun , hatten am vergangenen Wochenende von "guten Gesprächen" zwischen den Münchnern und Bale über ein einjähriges Leihgeschäft berichtet. In einem ähnlichen Modell war 2017 auch James Rodriguez von Real zum FCB gewechselt.