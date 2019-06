FC Bayern München: Zorc kümmert sich nicht um die Bayern, Robben nicht nach Gladbach - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Der BVB bastelt eifrig am Kader für die neue Saison, in München tut sich noch wenig. Zorc interessiert das nicht. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Mats Hummels kehrt vom zu zurück. Ein Transfer mit Signalwirkung, wollen die Dortmunder schließlich in der kommenden Saison den Titel in der gewinnen.

„Ich möchte mich im Namen des #FCBayern sehr bei Mats bedanken. Mit ihm haben wir in 3 Jahren dreimal die Deutsche Meisterschaft gewonnen, dazu noch den . Mats hat dazu einen großen Beitrag geleistet. Wir wünschen ihm & seiner Familie alles Gute für die Zukunft.“ @Brazzo pic.twitter.com/sYHna9x3NS — FC Bayern München (@FCBayern) 20. Juni 2019

Beim FCB ist es dagegen an der Transferfront im Moment ruhig. Neuzugänge sind noch nicht in Sicht. Unter anderem weil Wunschspieler Rodrigo von sich für einen Wechsel zu entschieden hat.

Zorc stellt klar: BVB-Transfers sollen den FC Bayern nicht beeindrucken

Vizemeister Borussia Dortmund schlägt auf dem Transfermarkt ein enormes Tempo an und hat bereits fünf namhafte Spieler für die neue Saison verpflichtet. BVB-Sportchef Michael Zorc betont in der Bild aber, dass dies nur sportliche Gründe habe und nicht dazu diene, den Rivalen Bayern München zu beeindrucken.

"Das hat nur mit uns selbst zu tun. Glauben Sie’s mir oder glauben Sie’s nicht: Ich mache mir über Bayern München wenig Gedanken", sagte Zorc. Er sprach zudem über den Transfer von Mats Hummels und meinte: "Er ist der beste deutsche Innenverteidiger. Und genau dazu ist er ja auch gerade gewählt worden (im kicker, Anm. d. Red.). Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Er ist eine druckresistente Führungspersönlichkeit, die immer voran geht. Wir kennen ihn aus achteinhalb gemeinsamen Jahren sehr genau, in denen er etliche Wechsel-Chancen ausgeschlagen hat.

Arjen Robben ist kein Kandidat bei

Die Zukunft von Ex-Bayern-Star Arjen Robben ist nach wie vor offen. Der langjährige Münchner ist in diesem Sommer ablösefrei. Ihm liegen zahlreiche Angebote vor, unter anderem von seinem Ex-Klub . Aber auch Vereine aus der Bundesliga sollen zu den Interessenten am 35-jährigen Angreifer zählen. Borussia Mönchengladbach gehört nicht dazu.

Sportchef Max Eberl stellte klar, dass die Fohlen Robben trotz der Suche nach einem Nachfolger für Thorgan Hazard nicht als Neuzugang im Visier haben. Der Bild sagte er über eine Verpflichtung des Rechtsaußen: "Das ist kein Gedanke für uns."

Beförderung beim FC Bayern: Miroslav Klose zögert

Der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister Miroslav Klose, der aktuell die U17-Auswahl des FC Bayern München trainiert, zögert offenbar im Hinblick auf eine Beförderung zum U19-Coach des Rekordmeisters. Das berichtet der kicker. Demnach sei sich der 41-Jährige noch unsicher, ob er seine aktuelle Mannschaft, für die er seit rund einem Jahr verantwortlich ist, abgeben möchte.

"Ich weiß, dass er gerne noch ein weiteres Jahr mit der U17 arbeiten würde", sagte Bayern-Manager Hasan Salihamidzic zuletzt, betonte aber gleichermaßen: "Wir brauchen ihn auf der Position bei der U19 in unserem Ausbildungssystem."

Darüber hinaus unterstrich Salihamidzic den enormen Stellenwert, den der Ex-Angreifer innerhalb des Vereins genießt. "Ich traue Miro mehr zu, er hat bisher einen sehr guten Job gemacht. Wir wollen ihn auf keinen Fall verlieren", so der Sportdirektor.

Mats Hummels: Dank an den FC Bayern, Vorfreude auf den BVB

Mats Hummels hat sich das erste Mal öffentlich zu seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund geäußert. Auf Twitter bedankte sich der 30-Jährige bei seinem bisherigen Klub FC Bayern München und verriet ein paar Einzelheiten zum Wechsel.

BVB: Watzke will "ohne Wenn und Aber" um den Titel kämpfen

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich klar positioniert, was das BVB-Ziel für die kommende Saison angeht. Er lässt keinen Zweifel, dass der Gewinn der Deutschen Meisterschaft angepeilt wird.

"Wir werden in die Spielzeit mit der Maßgabe gehen, dass wir ohne Wenn und Aber um die deutsche Meisterschaft spielen wollen", sagte Watzke den Ruhr Nachrichten : "Wir freuen uns jetzt schon auf die neue Saison."

Ex-Bayern-Star Xabi Alonso erneut wegen Steuerhinterziehung angeklagt

Xabi Alonso hat erneut Ärger mit der Justiz. Die Staatsanwaltschaft in Madrid hat wieder Anklage gegen den ehemaligen Profi des deutschen Rekordmeisters Bayern München wegen Steuerhinterziehung erhoben. Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend.

Dem ehemaligen spanische Welt- und Europameister wird vorgeworfen, im Jahr 2013 eine Summe von rund 570.000 Euro hinterzogen zu haben.

FCB-Wunschspieler Rodrigo entscheidet sich für Manchester City

Mittelfeldspieler Rodrigo wird nicht zum FC Bayern München wechseln. Der Abräumer von Atletico Madrid hat sich stattdessen für einen Transfer zum englischen Meister Manchester City entschieden. Das meldet der kicker .

Rodrigo, der Atleti für die fixe Ablöse von 70 Millionen Euro in diesem Sommer verlassen kann, hatte sich Bedenkzeit erbeten und am Ende steht sein Entschluss, bei Landsmann Pep Guardiola in der Premier League anzuheuern. Der FC Bayern muss sich also nach einem anderen Spieler für die Mittelfeldzentrale umsehen.