Mats Hummels kehrt vom zu zurück. Für diesen Transfer soll der Noch-FCB-Verteidiger ein deutlich lukrativeres Angebot des englischen Rekordmeisters ausgeschlagen haben.

Renato Sanches ist ein weiterer möglicher Abgang bei den Münchnern. Der Portugiese hat sich angeblich nach dem letzten Spiel vor der Sommerpause klar positioniert und will die Roten verlassen.

Neues gibt es auch von Yannick Carrasco. Er wird seit Wochen als möglicher Neuzugang an der Säbener Straße gehandelt und aktuell liegt er im öffentlichen Clinch mit seinem Verein .

Mittelfeldspieler Renato Sanches vom FC Bayern München kann es offenbar kaum abwarten, den amtierenden deutschen Meister zu verlassen.

"Danke Gott, noch 45 Minuten FC Bayern, dann Urlaub und dann nie, nie wieder!", soll der Portugiese laut eines Berichts der Bild vor dem letzten Freundschaftsspiel der Saison am 29. Mai in Lindau durch die Kabine gerufen haben.

Der Streit zwischen dem belgischen Nationalspieler Yannick Carrasco und seinem Klub Dalian Yifang spitzt sich zu. Einen Tag nachdem der Verein aus der CSL den offensiven Flügelspieler wegen des unentschuldigten Fehlens bei einem Spiel und im Training suspendiert hatte, meldete sich Carrasco via Social Media zu Wort und kritisierte dabei Mitspieler und Verantwortliche.

Carrasco äußerte sich zu den Vorkommnissen nicht konkret, aber schrieb bei Twitter : "Das Verhalten einiger Klubverantwortliche und Mitspieler mir gegenüber ist unverständlich, wenn man meine Hingabe und meine Leistungen für die Mannschaft bisher betrachtet. Die Mannschaft braucht mich und ich will der Mannschaft helfen. Dieses Problem muss gelöst werden." Sein Verein hatte Carrasco drei Tage Zeit eingeräumt, sich zu den Ereignissen zu erklären und neben der Suspendierung auch eine Geldstrafe verhängt.

Carrasco wird seit Wochen mit einer Rückkehr nach Europa in Verbindung gebracht. Neben den gilt auch der FC Bayern München als interessiert. Der WM-Teilnehmer befeuerte die Spekulationen selbst immer wieder, indem er erklärte, "aus familiären Gründen" einen Transfer in eine Top-Liga anzustreben.

