News und Transfergerüchte zum FC Bayern München: Hoeneß verteidigt Transferpolitik, Treffen mit Ozan Kabak?

Uli Hoeneß verteidigt die Transferpolitik der Bayern, während es zu Gesprächen mit Ozan Kabak kömmen könnte. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Beim Doublesieger ist es an der Transferfront seit Wochen ruhig, jedenfalls, was die Neuzugänge angeht. Nun steht aber plötzlich Ozan Kabak als Nachfolger für Mats Hummels im Fokus.

Leroy Sane von soll sich gegen einen Transfer an die Säbener Straße entschieden haben, und -Kapitän Matthijs de Ligt zieht es wohl zu . Zudem trauern eine Menge Bayern-Fans dem an den BVB verkauften Mats Hummels nach.

Uli Hoeneß verteidigt diese defensive Transferpolitik, während Ex-Bayern-Verteidiger Bixente Lizarazu vor allem die personelle Aufstellung in der Defensive kritisiert.

Der FC Bayern München am Montag. Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Bayern-Treffen mit Ozan Kabak in dieser Woche?

Der FC Bayern München wird sich laut kicker in der laufenden Woche mit Ozan Kabaks Management treffen. Der Innenverteidiger des könnte demnach eine Verstärkung für die Defensive des Rekordmeisters sein. Den VfB kann er nach dem Abstieg in die zweite Liga per Ausstiegsklausel für 15 Millionen Euro verlassen.

Entsprechend würden Verhandlungen mit dem VfB entfallen. Gleichwohl ist die Konkurrenz wohl alles andere als klein. Laut dem Fachmagazin interessieren sich auch der , , , der sowie der für den 19-jährigen Türken.

Kabak wechselte im Januar 2019 von nach Stuttgart und kostete damals rund elf Millionen Euro. Schnell entwickelte er sich zum Stammspieler. Trotz Vertrags bis 2024 gilt ein Abschied nach dem Abstieg aber als wahrscheinlich. VfB-Kaderplaner Sven Mislintat ging zuletzt davon aus, dass ein Verein die Ausstiegsklausel aktivieren wird.

FC Bayern: Hoeneß über Transferpolitik: "Geht mir auf die Nerven"

Uli Hoeneß vom FC Bayern München hat sich verärgert über die Forderungen nach mehr Transfers gezeigt. "Wir haben bis jetzt schon 120 Millionen ausgegeben. Ich muss ehrlich sein, langsam geht mir das auf die Nerven, dass man sich nur noch über Käufe definiert", sagte Hoeneß Sky nach dem Playoff-Finale der Basketballer des FC Bayern.

Der Pay-TV-Sender hatte den 67-Jährigen auf seine Ankündigung aus dem November angesprochen, denn im Doppelpass von Sport1 hatte Hoeneß gesagt: "Wenn Sie wüssten, wen wir schon alles sicher haben." Davon nahm Hoeneß Abstand: "Wir haben gerade zwei Titel gewonnen und wir sollten jetzt erstmal alle feiern", sagte er.

FC Bayern: Ex-Münchner Bixente Lizarazu kritisiert Transferpolitik um den Fall Mats Hummels

Die bisherigen Transfers des FC Bayern München werfen bei Ex-Weltmeister Bixente Lizarazu Fragen auf. Er sieht seine französischen Landsleute Lucas Hernandez und Benjamin Pavard "zuallererst in der Außenverteidigung" und versteht den Verkauf von Mats Hummels nicht.

"Auch wenn Niklas Süle viel Potenzial hat, würde ich nicht mit ihm plus Pavard und Hernandez in die Saison gehen. Da sind zu viele Fragezeichen", sagte der frühere Münchner Profi dem kicker.

Hansi Flick folgt auf Peter Hermann und wird Assistent von Niko Kovac

Der langjährige Nationalmannschaftsassistent und ehemalige DFB-Sportdirektor, Hansi Flick, kehrt zum deutschen Meister Bayern München zurück und wird nach Angaben des kicker Assistent von Chefcoach Niko Kovac. Ex-Profi Flick soll einen Zweijahresvertrag erhalten, er ersetzt damit Peter Hermann, der den FC Bayern verlassen hat.

Flick wird zum Start in die Saisonvorbereitung am 8. Juli in München erwartet. Eine Bestätigung der Verpflichtung vonseiten des FC Bayern steht allerdings noch aus​.

Toni Kroos bereute Vertragsverlängerung bei FCB nach zehn Minuten

Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos von Real Madrid hat verraten, dass er seine einstige Vertragsverlängerung beim FC Bayern München bereits nach zehn Minuten bereut habe.

In der Dokumentation "KROOS", die am 4. Juli in die Kinos kommt, sagte er mit Blick auf die Verlängerung an der Isar: "Während der Unterschrift kam dann noch vom Karl-Heinz Rummenigge (Bayerns Vorstandsvorsitzender, Anm. d. Red.) so eine Aussage: "Boah, jetzt hast du aber einen tollen Vertrag" - nach dem Motto, dann muss man jetzt mal wieder ein bisschen besser spielen."

Bayern München: Leroy Sane will bei Manchester City bleiben

Der vom FC Bayern München umworbene Leroy Sane hat sich gegen eine Rückkehr nach entschieden. Das berichtet die britische Boulevardzeitung The Sun . Demnach habe der Flügelstürmer gegenüber Freunden verlauten lassen, dass er in Manchester bleiben möchte.

Ausschlaggebend seien dabei vor allem zwei Faktoren gewesen: Sane wolle weiter in der Premier League spielen, dies sei die beste Liga der Welt. Und in Deutschland hätte er extrem im Fokus der Öffentlichkeit gestanden, was ihm ebenso nicht gefallen hätte.

Sane wird seit Wochen öffentlich von den Münchnern umgarnt, er selbst hat sich aber nie zu seiner Zukunft geäußert. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge verkündete vor einigen Tagen, Sane habe noch keine Entscheidung getroffen. Dies ist nun offensichtlich passiert.

Der ehemalige Schalker steht in Manchester noch bis 2021 unter Vertrag. Die Versuche des Klubs, den Kontrakt zu verlängern, scheiterten bisher.

Umfrage: Jeder dritte Bayern-Fan bereut den Hummels-Transfer zum BVB

Jeder dritte Anhänger des deutschen Rekordmeisters Bayern München bedauert den Abschied von Ex-Nationalspieler Mats Hummels in Richtung . Genau 35,9 Prozent der Bayern-Fans stehen der Rückkehr Hummels zum BVB negativ gegenüber.

Dies ergab eine repräsentative Befragung des Instituts Civey im Auftrag des Nachrichtenportals t-online.de . Nur 20,9 Prozent begrüßen den Abgang des Weltmeisters von 2014. Ganz anders verhält es sich bei den Fans der Borussia. 54,9 Prozent freuen sich über den Wechsel des 30 Jahre alten Innenverteidigers, 19,6 Prozent bewerten den Transfer negativ.

Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner beendet seine Torflaute

Der ehemalige Nationalspieler Sandro Wagner (31) hat seinen Torfluch in Chinas Super League (CSL) beendet und mit einem Doppelpack den 2:1 (1:0)-Erfolg von gegen unter Dach und Fach gebracht. Der Ex-Hoffenheimer und -Münchner war in der 15. und 67. für die Mannschaft von Trainer Ulli Stielike erfolgreich. Mit 19 Punkten belegt Tianjin Teda in der Tabelle den sechsten Platz.

Wagner war im vergangenen Januar von Bayern München in die Super League CSL gewechselt. Im zwölften Spiel für seinen neuen Klub gelangen Wagner die ersten beiden Treffer. In der 88. Minute wurde Doppelpacker Wagner ausgewechselt. Aufseiten von Shandong sah der Belgier Marouane Fellaini (früher Manchester United) die Rote Karte (79.). Bei den Gastgebern flog Tan Wangson ebenfalls vom Platz (71.).

Hector Bellerin stichelt auf Twitter wegen Serge Gnabry

Nationalspieler Serge Gnabry ist beim Bundesligameister FC Bayern München zum Spieler der Saison gekürt worden. Sein ehemaliger Arsenal-Mitspieler Hector Bellerin nahm das zum Anlass, gegen zu stänkern.

Beim heutigen -Klub erlebte Gnabry einst eine schwierige Zeit, dort wurde ihm unter anderem die spielerische Klasse für die Premier League abgesprochen.

Bellerin antwortete bei Twitter auf den Gnabry-Sieger-Post des FC Bayern: " Aber nicht gut genug für West Brom, ja? Glückwunsch mein Bruder, ich wusste immer, dass Du der Beste bist."