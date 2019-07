FC Bayern will Ousmane Dembele angeblich "mit allen Mitteln" verpflichten

Ousmane Dembele gilt beim FC Bayern als Alternative zu Leroy Sane. Ein neuer Bericht gibt an, weitere Details zur Situation zu kennen.

Das Gerücht um das Interesse des FC Bayern München an Ousmane Dembele vom reißt nicht ab. Die Münchner sollen den Franzosen zum Transferziel Nummer eins auserkoren haben.

Wie die Fachzeitschrift France Football berichtet, wollen die Bayern Dembele "unbedingt" und "mit allen Mitteln" verpflichten. Außerdem habe FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic wegen des Offensivspielers bereits Kontakt mit Barca-Verantwortlichen gehabt.

In der vergangenen Woche hatte die Sport Bild gemeldet, dass sich die Bayern-Bosse mit der Personalie Dembele beschäftigen würden. Demnach sei der 22-Jährige der Plan B, falls die Münchner eine Absage von Leroy Sane kassieren sollten. Tatsächlich sieht es aktuell danach aus, als würde der deutsche Nationalspieler dazu tendieren, bei Manchester City zu bleiben.

Hohe Ablöse fällig? Dembele hat bei Barca noch Vertrag bis 2022

Ein großes Problem könnte für den deutschen Rekordmeister jedoch die Ablösesumme für Dembele werden. Der frühere Dortmunder steht bei den Katalanen noch bis 2022 unter Vertrag. Laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo beharrt Barcelona auf der festgeschriebenen Ablösesumme in Höhe von astronomischen 400 Millionen Euro.

Dembele war 2017 für 105 Millionen Euro plus Boni von zu Barca gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit kam er in 42 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte 14 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.