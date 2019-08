FC Bayern: Kahn wird Nachfolger von Vorstandschef Rummenigge, Uli Hoeneß gibt Rücktritt bekannt - alle News und Gerüchte zum FCB

Oliver Kahn wird ab dem Jahr 2022 Karl-Heinz Rummenigge ersetzen und Uli Hoeneß legt sein Amt als Präsident nieder. Alle FCB-News am Freitag.

Der trifft am Samstag auf den FSV . Am vergangenen Wochenende siegte man auf Schalke, wobei Robert Lewandowski wieder einmal zum Matchwinner wurde.

In der Vereinsführung des FC Bayern wird sich in den kommenden Jahren derweil einiges tun. Präsident Uli Hoeneß wird bei der Jahreshauptversammlung im November nicht mehr für das Amt kandidieren. Zudem wird Oliver Kahn ab dem Jahr 2022 Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge beerben und schon Anfang 2020 als Vorstandsmitglied installiert.

In der wurde der FC Bayern derweil in eine Gruppe mit , Piräus und gelost. Robert Lewandowski, dessen Vertragsverlängerung am Donnerstagnachmittag offiziell vermeldet wurde, traut dem FC Bayern dabei sogar den großen internationalen Coup in der kommenden Saison zu.

Der FC Bayern München am Freitag - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

FC Bayern: Oliver Kahn wird 2022 Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsboss

Der frühere Welttorhüter Oliver Kahn wird beim FC Bayern Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge und damit ab 2022 neuer Vorstandsboss. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitagmorgen offiziell bekannt. Mitglied des Vorstandes wird Kahn bereits ab 1. Januar 2020, ab dann läuft auch sein Fünfjahresvertrag.

Rummenigge hatte bereits im April bestätigt, dass er nach Ablauf seines Vertrages am 31. Dezember 2021 nicht mehr weitermachen und sein Amt abgeben wird. Kahn soll nun bis dahin eingearbeitet und an seine Rolle herangeführt werden.

Robert Lewandowski über Triumph in der Champions League: "Denke, dass wir es schaffen können"

Star-Stürmer Robert Lewandowski (31) von Bayern München glaubt an einen Triumph des deutschen Rekordmeisters in der Champions League in dieser Saison. "Das ist ein großes Ziel für uns. Ich denke, dass wir es schaffen können", sagte der Pole der Bild-Zeitung.

"Es gehört natürlich auch immer etwas Glück dazu. Es kann ein einziges Spiel entscheiden. Aber wir haben jetzt einen super Kader", ergänzte Lewandowski.

Champions League: FC Bayern gegen Spurs, Olympiakos und Roter Stern

Mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen haben zwei deutsche Teilnehmer bei der Auslosung der Champions-League-Vorrunde am Donnerstagabend eine Hammergruppe erwischt. Der BVB trifft auf den FC Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag, Bayer Leverkusen bekommt es mit Juventus Turin, Atletico Madrid und Lokomotiv Moskau zu tun.

Der deutsche Meister FC Bayern misst sich derweil in Gruppe B unter anderem mit Vorjahresfinalist Tottenham. Die weiteren Gegner sind mit Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad jedoch machbar. hatte Losglück und trifft auf Zenit, und Lyon.

FC Bayern - Kommentar zum Hoeneß-Rücktritt: Ein beschädigtes Denkmal

"Ich möchte mich bei Ihnen allen sehr herzlich bedanken", sagte ein sichtlich gerührter Uli Hoeneß 2016 auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Standing Ovations im Audi Dome, huldigende Sprechchöre. Sie hatten ihn endlich wieder, den Macher, die Vaterfigur. Mit einer überwältigenden Mehrheit war er nach seiner Haftstrafe wieder zum Präsidenten gewählt worden.

Trotz Steuerhinterziehung strahlte sein eigenes Denkmal mehr denn je. Man hatte ihm nicht bloß verziehen. Man hatte ihn zurück auf den Thron gehievt. Im Gegenzug versprach Hoeneß pathetisch: "Ich werde Euch nicht enttäuschen."

Ein Versprechen – so muss man rückblickend konstatieren -, das der mittlerweile 67-Jährige nicht eingehalten hat. Tatsächlich hat er in den vergangenen drei Jahren sein Monument mehrfach selbst beschädigt, Teile des Fanlagers sehr wohl enttäuscht. Unnötigerweise.

FC Bayern: Uli Hoeneß tritt als Präsident zurück

Uli Hoeneß tritt als Präsident des FC Bayern München zurück. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstagabend offiziell vermeldete, wird Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung am 15. November nicht mehr für das Amt kandidieren.

Als seinen Nachfolger hat Hoeneß Herbert Hainer vorgeschlagen. Seinen Sitz im Aufsichtsrat der Bayern wird der 67-Jährige derweil für die Dauer seiner Bestellung bis November 2023 behalten. Schon seit mehreren Wochen gab es Berichte über den anstehenden Rückzug des Bayern-Patrons. Am Freitag wird Hoeneß, der ebenso den Vorsitz im Aufsichtsrat abgeben wird, bei einer Pressekonferenz sprechen.

FC Bayern: Robert Lewandowski verlängert bis 2023

Torjäger Robert Lewandowski (31) hat seinen Vertrag bei Bayern München erwartungsgemäß vorzeitig verlängert. Die neue Vereinbarung gilt bis 2023, die alte hätte 2021 geendet.

"Der FC Bayern ist meine sportliche Heimat geworden. Dazu fühlen wir uns auch als Familie in München sehr wohl. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren noch viel erreichen werden", sagte Lewandowski: "Der FC Bayern ist einer der drei größten Vereine der Welt und wir haben eine überragende Mannschaft. Ich bin stolz, Teil dieses Klubs zu sein."