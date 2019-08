DAZN oder Sky – wer zeigt / überträgt die Champions-League-Spiele des FC Bayern in der Gruppenphase 2019/20 im TV oder LIVE-STREAM?

DAZN oder Sky - hier erfahrt Ihr, wer die Spiele des FC Bayern München in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2019/20 überträgt.

Am Donnerstagabend wurde endlich die Gruppenphase der UEFA Champions League 2019/20 ausgelost. Der trifft in Gruppe B dabei auf den letztjährigen Finalisten , sowie .

Erlebe die UEFA Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Wie schon in der letzten Saison teilen sich DAZN und Sky die Übertragungen der Spiele der Königklasse auf – und nun steht auch fest, welche Spiele wo genau übertragen werden.

DAZN und Sky: So laufen die UCL-Bayern-Spiele der Gruppenphase 2019/20 in

DAZN-Abonnenten in Deutschland dürfen sich dabei auf das Spiel des deutschen Rekordmeisters am 2. Spieltag (1. Oktober 2019) gegen Tottenham freuen. Sky überträgt in Deutschland die restlichen fünf Spiele der Bayern in der Gruppenphase 2019/20.

Datum Anstoß Spiel Sender Mi., 16. Sept. 21 Uhr FC Bayern - Roter Stern Sky Di, 1. Okt. 21 Uhr Tottenham - FC Bayern DAZN Di., 22. Okt. 21 Uhr Olympiakos - FC Bayern Sky Mi., 6. Nov. 18.55 Uhr FC Bayern - Olympiakos Sky Di., 26. Nov. 21 Uhr Roter Stern - FC Bayern Sky Mi., 11. Dez. 21 Uhr FC Bayern - Tottenham Sky

DAZN und Sky: Die Champions-League-Spiele des FC Bayern in Österreich

Habt Ihr DAZN in Österreich abonniert, könnt Ihr nicht nur das Duell des FCB gegen die Spurs am 2. Spieltag live und exklusiv in voller Länge verfolgen, sondern auch das Gastspiel der Bayern am 5. Spieltag (26. November) bei Roter Stern. Die anderen vier Partien überträgt Sky Austria.

Datum Anstoß Spiel Sender Mi., 16. Sept. 21 Uhr FC Bayern - Roter Stern Sky Di, 1. Okt. 21 Uhr Tottenham - FC Bayern DAZN Di., 22. Okt. 21 Uhr Olympiakos - FC Bayern Sky Mi., 6. Nov. 18.55 Uhr FC Bayern - Olympiakos Sky Di., 26. Nov. 21 Uhr Roter Stern - FC Bayern DAZN Mi., 11. Dez. 21 Uhr FC Bayern - Tottenham Sky

DAZN und Sky: Wer überträgt die K.-o.-Phase der UEFA ?

Bisher steht lediglich für die Gruppenphase fest, welche Partien von welchem Broadcaster übertragen werden. Nach der Gruppenphase werden Sky und DAZN erneut picken. Wer welche Spiele in der K.o.-Phase zeigt, hängt unter anderem davon ab, wie viele deutsche Mannschaften ins Achtelfinale einziehen.

Was ist DAZN und was kostet ein Abo?

DAZN, das 2016 ins Leben gerufen wurde, hat sich mittlerweile als Streaming-Dienst auf dem Sportmarkt etabliert. Neben der UEFA Champions League hat DAZN Liverechte für die UEFA , Primera Division, und . Außerdem hat DAZN eine Kooperation mit Eurosport getroffen, die es DAZN-Kunden ermöglicht, alle Freitagsspiele der , die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr und Montagsspiele auf DAZN zu sehen.

DAZN ist im ersten Monat kostenlos und kostet danach lediglich 11,99 Euro. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich ein Jahresabo für 119,99 Eeuro zu sichern. Hier kannst du dich anmelden und dir einen kostenlosen Probemonat sichern!