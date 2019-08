FC Bayern: Roca-Wechsel doch nicht vom Tisch, Rummenigge dementiert Rebic-Gerücht - alle News und Gerüchte zum FCB

Marc Roca könnte offenbar doch noch nach München wechseln. Ante Rebic ist kein Thema, sagt Karl-Heinz Rummenigge. Alle FCB-News am Donnerstag.

Der trifft am Samstag auf den FSV . Am vergangenen Wochenende siegte man auf Schalke, wobei Robert Lewandowski wieder einmal zum Matchwinner wurde..

Lewandowski war es auch, der sich im Sommer zu den seinerzeit noch fehlenden Transfers äußerte. Mit Philippe Coutinho und Ivan Perisic hat der Pole nun zwei Star-Neuzugänge bekommen, beide heimsten gleich ein dickes Lob ein.

Auch wenn es erst kürzlich hieß, dass die Münchner keine Transfers mehr tätigen werden, so kamen am Donnerstag doch wieder frische Spekulationen auf. Marc Roca könnte doch noch an die Isar wechseln.

Der FC Bayern München am Donnerstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Bericht: Wechsel von Marc Roca zum FC Bayern weiter möglich

Der Wechsel des spanischen Youngsters Marc Roca zum FC Bayern München ist offenbar noch nicht vom Tisch. Dies berichtet Sky am Donnerstag.

Demnach soll kein offizielles Dementi von Rocas Klub vorliegen. "Wir haben heute mit dem Umfeld von Marc Roca gesprochen und da heißt es, dass nichts ausgeschlossen werden kann. Sie haben keine Absage vom FC Bayern erhalten", so Sky-Experte Max Bielefeld.

Weiter heißt es, dass Espanyol den Mittelfeldspieler sogar für unter 40 Millionen Euro (Ausstiegsklausel) ziehen lassen könnte. 30 Millionen Euro wäre ein Preis, mit dem sich auch die Bayern offenbar anfreunden könnten.

FC Bayern: Lewandowski spricht über Neuzugänge Coutinho und Perisic

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat das Gerücht um einen Transfer von Eintracht Frankfurts Ante Rebic als "Quatsch" dementiert. Das schreibt die Bild-Zeitung.

"Ihr dürft nicht immer alles glauben, was aus anderen Klubs kommt", ergänzte der 63-Jährige demnach.

Stoiber bestätigt: Hoeneß hört im November als Bayern-Präsident auf

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Uli Hoeneß wird sein Amt als Präsident des deutschen Rekordmeisters Bayern München im November aufgeben und anschließend den Vorsitz im Aufsichtsrat niederlegen. Das berichtet das Fachmagazin kicker unter Berufung auf den früheren bayerischen Ministerpräsident Edmund Stoiber.

Das Aufsichtsratsmitglied der Bayern berichtete am Rande eines Empfangs für den Doublesieger im Hofgarten der Staatskanzlei in München durch den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, dass Hoeneß am Donnerstag dem Aufsichtsrat seine Entscheidung offiziell mitteilen werde.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß nach Transfers im Sommer: "Waren selten so breit aufgestellt"

Präsident Uli Hoeneß erachtet den FC Bayern München als gut gerüstet, um in der neuen Saison die Ziele des Klubs zu erreichen. "Wir waren selten so breit aufgestellt und gut vorbereitet vor einer Saison", erklärte Hoeneß in seiner Rede bei einem Empfang im Hofgarten der Bayerischen Staatskanzlei.

Dort wurde der FCB von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für den Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals in der vergangenen Saison geehrt.

Der FC Bayern verpflichtete in den vergangenen zwei Wochen Ivan Perisic, Michael Cuisance und Philippe Coutinho. Zuvor hatte es auch aus den eigenen Reihen Kritik am vermeintlich zu kleinen Kader gegeben.

Bayerns Torjäger Robert Lewandowski hat sich sehr lobend über die spielerischen Qualitäten von Neuzugang Philippe Coutinho geäußert.

"Sein letzter Pass ist Wahnsinn. Er kann in wichtigen Spielen, gerade in der , der Schlüssel sein und das besondere Etwas", sagte Lewandowski der SportBild über den Brasilianer, der für eine Gebühr von 8,5 Millionen Euro vom ausgeliehen wurde. "Wir werden durch ihn unberechenbarer, das macht uns gefährlicher."

Auch vom anderen Neuen, Ivan Perisic, ist Lewandowski derweil überzeugt: "Ivan kann zur ganz großen Überraschung bei uns werden, da bin ich mir sicher", sagte der Pole und führte aus: "Er ist gut mit links, rechts, kopfballstark, robust, kann gut dribbeln. Ivan kann sofort helfen oder auch anderen Spielern im Kader Druck machen und sie pushen.“

FC Bayern war sich angeblich bereits mit Timo Werner einig

Nach langem Zögern hat Timo Werner seinen Vertrag bei RB Leipzig bis 2023 verlängert. Der Grund: Angeblich ließ der FC Bayern den Stürmer zu lange zappeln.

Wie Sky berichtet, waren sich die Münchner mit Werner grundsätzlich bereits über einen Wechsel einig. Sogar der Vertrag soll bereits ausgehandelt gewesen sein. Offen sei lediglich noch gewesen, ob der gebürtige Stuttgarter bereits in diesem Sommer oder erst 2020 nach München wechselt.