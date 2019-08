Thiago und Alcacer kehren in spanische Nationalmannschaft zurück

Thiago und Paco Alcacer stehen im Aufgebot von Spanien für die Spiele in der EM-Qualifikation gegen Rumänien und die Färöer Inseln.

Bayern Münchens Thiago und Dortmunds Paco Alcacer kehren nach fast einjähriger Abstinenz in die spanische Nationalmannschaft zurück. Der neue Cheftrainer Roberto Moreno berief die beiden -Legionäre am Freitag in sein 23-köpfiges Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele in Rumänien am 5. September (20.45 Uhr) und gegen die Färöer am 8. September (20.45 Uhr).

Einzige Neulinge im Kader sind Innenverteidiger Unai Nunez von und Mittelfeldspieler Pablo Sarabia von .

Der Weltmeister von 2010 hielt sich in den ersten vier Qualifikationsspielen schadlos und hat bereits fünf Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Bereits in den letzten beiden Partien wurde die Seleccion vom damaligen Assistenztrainer Moreno betreut, ehe er Ende Juni zum Chef aufstieg. Vorgänger Luis Enrique, dessen Tochter am Donnerstag an Krebs verstorben ist, hatte sein Amt zuvor aus privaten Gründen zur Verfügung gestellt.