FC Bayern München: Leroy Sane bleibt ein Thema, Coutinho sieht Parallelen zwischen Bundesliga und Premier League - alle News und Gerüchte zum FCB

Anfang 2020 soll es in München erneut um einen Transfer Leroy Sanes gehen und Philipp Coutinho mag die Bundesliga. Alle FCB-News.

Der FC Bayern trifft am Samstag (15:30 im LIVE-TICKER) auf den . Gegen den Aufsteiger will der Rekordmeister seine zuletzt gute Form erneut unter Beweis stellen.

Klubchef Uli Hoeneß hat sich kurz vor dem Spiel unter anderem zu seiner Rückkehr auf den FCB-Chefsessels 2016 und den möglichen Transfer Leroy Sanes geäußert.

Philippe Coutinho fühlt sich derweil in wohl und Kingsley Coman kassiert ein Lob von Trainer Niko Kovac.

Der am Freitag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Leroy Sane wird Anfang 2020 wieder ein Thema beim FC Bayern

Bayern München hat die Verpflichtung von Leroy Sane noch ( ) nicht abgeschrieben. Laut Präsident Uli Hoeneß werde sich sein designierter Nachfolger Herbert Hainer im Winter erneut mit der Personalie beschäftigen.

"Wir waren sehr stark interessiert, hatten Gespräche mit ihm, aber nach seiner schlimmen Verletzung konnten wir nicht weitermachen", sagte er dem Podcast "Planet Futbol" von Sports Illustrated. Jetzt müsse der Rekordmeister "abwarten, wie seine Genesung verläuft. Ich denke, die neuen Leute müssen sich im Januar, Februar zusammensetzen und beraten, wie es in dieser Sache weitergeht."

Der frühere adidas-Boss Hainer soll im November von Hoeneß das Präsidentenamt übernehmen, zudem rückt ab Januar der einstige Bayern-Kapitän Oliver Kahn in den Vorstand, dessen Chef er als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge zum 1. Dezember 2022 werden soll.

Philippe Coutinho sieht Parallelen zwischen der und der Premier League

Philippe Coutinho hat sich in seinen ersten Wochen beim FC Bayern München gut eingefunden und fühlt sich in der Bayern-Familie wohl. Nach seinen ersten Partien in der Bundesliga sieht er beim Spielstil einige Ähnlichkeiten zur Premier League.

"Die Spiele sind sehr ausgeglichen. Jedes Team kämpft bis zum Ende um jeden Ball", sagte Coutinho in einem Interview mit bundesliga.com. "Jeder Ball ist Krieg. Das macht die Spiele sehr intensiv. Es gibt nicht viel Raum zu denken oder am Ball zu zögern."

In hätten die Gegner vom , den Coutinho im Sommer per Leihe in Richtung München verließ, dagegen defensiver agiert. "Das ist der größte Unterschied, den ich festgestellt habe. Ich denke, die Bundesliga ist der Premier League in Sachen Intensität sehr ähnlich."

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac: Wiesn-Besuch "das kleine Etwas"

Uli Hoeneß: Bayern-Rückkehr "war die größte Überraschung meines Lebens"

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat dem "Planet Futbol Podcast" von Sports Illustrated ein Interview gegeben und dabei unter anderem über seine Rückkehr nach der Gefängnisstrafe gesprochen.

"Das war die größte Überraschung meines Lebens", sagte Hoeneß über sein Comeback als Präsident im Jahr 2016. "Ich hatte nie die Absicht zurückzukehren, doch auf der Mitgliederversammlung bekam ich zehn Minuten lang Standing Ovations." Das habe ihm signalisiert, dass ihn die Fans zurückhaben wollten.

Michael Cuisance beim FC Bayern München: Die Musik spielt bei der Reserve

Mit reichlich Nebengeräuschen wechselte Michael Cuisance im Sommer zum FC Bayern. In der Bundesliga kam er bisher lediglich auf zwei Kurzeinsätze.

Oliver Kahn über seine Bayern-Aufgabe: "Gibt kleinere Herausforderungen"

Oliver Kahn will noch nicht über seine genauen Pläne beim FC Bayern München sprechen, die er verfolgen will, wenn er in eine verantwortliche Position beim deutschen Rekordmeister gerückt ist. In gut drei Monaten wird er in den Vorstand des FC Bayern München gewählt und anschließend am 31. Dezember 2021 das Amt des Vorstandvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge übernehmen.

"Klar ist: Es gibt kleinere Herausforderungen im Leben. Aber ich war auch immer ein Mensch, der diese bewusst gesucht hat", sagte Kahn im Interview mit den Badischen Neuesten Nachrichten.

Niko Kovac lobt Kingsley Coman: "Fitness und Kopf reifen"

FC Bayern München: David Alaba feiert gegen den SC Paderborn sein Comeback

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac hat von seinen Stars vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag beim krassen Außenseiter SC Paderborn "absolute Seriosität" gefordert. "Wir werden mit Respekt da hinfahren und müssen 100 Prozent geben. Wir wollen performen und in Paderborn gewinnen", sagte der 47-Jährige am Donnerstag mit Nachdruck.

In Paderborn kann Kovac wieder auf David Alaba zurückgreifen. "David hat trainiert. Es sieht gut aus", sagte der Coach. Der Österreicher hatte wegen eines Muskelfaserrisses gefehlt.

FC Bayern: Jann-Fiete Arp fällt mit Kahnbeinbruch aus

Der FC Bayern München muss in der nächsten Zeit auf Stürmer Jann-Fiete Arp verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab, wird der 19-Jährige wegen eines Kahnbeinbruchs operiert. Die Blessur zog er sich im Training zu.

Arp muss deshalb weiterhin auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für das Team von Trainer Niko Kovac warten, nachdem er zu Beginn der Saison bereits angeschlagen war und der Mannschaft nicht zur Verfügung stand.

FC Bayern: Rummenigge erwartet mehr von Lucas Hernandez

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sprach in einem Interview auf der offiziellen Vereinswebseite über die Neuzugänge des FC Bayern. Vor allem von Rekordtransfer Lucas Hernandez erwartet er noch mehr.

Rummenigge erläuterte: "Lucas Hernandez war der teuerste Transfer in der Geschichte des FC Bayern. Ich glaube, dass wir seine beste Zeit erst noch sehen werden. Man darf nicht vergessen, dass er eine rund fünfmonatige Verletzungspause hinter sich hat." Hernandez stand in vier der fünf Bundesligaspiele dieser Saison in der Startelf.

Benjamin Pavard schenkte Anthony Modestes Sohn ein FCB-Trikot