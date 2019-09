FC Bayern München: Rummenigge erwartet mehr von Hernandez, Goretzka fehlt länger als erwartet - alle News und Gerüchte zum FCB

Rummenigge spricht im Interview über die Erwartungen an Rekordtransfer Hernandez. Leon Goretzka fehlt länger als geplant. Alle FCB-News.

Der FC Bayern trifft am Samstag (15:30 im LIVE-TICKER) auf den . Gegen den Aufsteiger will der Rekordmeister seine zuletzt gute Form erneut unter Beweis stellen.

Karl-Heinz Rummenigge gab ein Interview auf der Vereinshomepage der Roten und sprach dabei unter anderem über die Leistungen der Neuzugänge und Einsatzmöglichkeiten für aufstrebende Talente.

Leon Goretzka wird dem FCB indes länger fehlen als erwartet.

Der am Donnerstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

FC Bayern: Rummenigge erwartet mehr von Lucas Hernandez

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sprach in einem Interview auf der offiziellen Vereinswebseite über die Neuzugänge des FC Bayern. Vor allem von Rekordtransfer Lucas Hernandez erwartet er noch mehr.

Rummenigge erläuterte: "Lucas Hernandez war der teuerste Transfer in der Geschichte des FC Bayern. Ich glaube, dass wir seine beste Zeit erst noch sehen werden. Man darf nicht vergessen, dass er eine rund fünfmonatige Verletzungspause hinter sich hat." Hernandez stand in vier der fünf Bundesligaspiele dieser Saison in der Startelf.

FC Bayern München: Leon Goretzka fehlt länger als erwartet

Leon Goretzka wurde aufgrund einer Einblutung im Oberschenkel vor zwei Wochen operiert. Seine Ausfallzeit wurde auf zwei bis vier Wochen geschätzt. Zwei Wochen später ist eine Rückkehr aber laut eines Berichts des kicker noch nicht in Sicht.

Dem 24-Jährigen wurden demnach erst gerade die Fäden gezogen und bis zur Rückkehr ins Mannschaftstraining könnten weitere vier Wochen vergehen.

Benjamin Pavard schenkte Anthony Modestes Sohn ein FCB-Trikot

FC Bayern: Davies, Arp, Cuisance und Co. sollen auch in der Reserve spielen

Karl-Heinz Rummenigge will Youngster wie Alphonso Davies, Michael Cuisance oder Jann-Fiete Arp regelmäßig in der Bayern-Reserve auflaufen lassen. "In der sind unsere vielversprechenden Talente wesentlich mehr gefordert als in der Regionalliga Bayern", sagte er auf der offiziellen Webseite des Klubs.

"Das sind junge Talente, und für sie ist es wichtig, dass sie in einer gewissen Kontinuität spielen. Nur so können sie sich entwickeln", führte er fort.

Bericht: Robert Lewandowski wusste früher vom Coutinho-Transfer

Stürmer Robert Lewandowski war beim FC Bayern München offenbar früher als alle anderen in den Transfer von Philippe Coutinho eingeweiht. Wie die Sport Bild am Mittwoch berichtet, soll Lewandowski bereits zwei Tage vor Fixierung des Leihgeschäfts von den Bayern-Bossen über die bevorstehende Verpflichtung des Brasilianers unterrichtet worden sein.

Der polnische Nationalspieler, der herausragend in die neue Saison gestartet ist (elf Tore in acht Spielen), hatte im Laufe der Vorbereitung immer wieder öffentlich Verstärkungen und Transfers gefordert.

Fredi Bobic: "Ich dachte immer, die Bayern rufen wegen Sebastien Haller an"

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat bekräftigt, dass die SGE im vergangenen Transferfenster kein Angebot von Bayern München für Sebastien Haller erhalten hat.

"Ich habe immer gedacht, dass sie irgendwann wegen Sebastien Haller anrufen, als Backup für Lewandowski", sagte Bobic im Gespräch mit der Sport Bild. Jedoch habe es letztlich "keinen Kontakt" zwischen den beiden -Klubs bezüglich dieser Personalie gegeben.

Zuvor war vielerorts berichtet worden, dass der deutsche Rekordmeister durchaus am Franzosen interessiert gewesen sei und es sogar erste Gespräche gegeben haben soll.

Letztendlich wechselte Haller jedoch für rund 40 Millionen Euro in die Premier League zu , wo er bislang in fünf Spielen drei Tore erzielte.