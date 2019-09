FC Bayern München: Rummenigge mit Saisonstart zufrieden, CL-Finale 2022 in der Allianz Arena - alle News und Gerüchte zum FCB

Das Champions-League-Finale 2022 findet erneut in der Allianz Arena statt. Rummenigge ist mit dem Saisonstart der Bayern zufrieden. Alle FCB-News.

Der darf sich auf ein zweites mögliches 'Finale dahoam' freuen, denn das Endspiel der UEFA 2022 findet erneut in der Allianz Arena statt.

Bundesliga live auf DAZN! Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Giovane Elber zieht derweil positive Schlüsse aus dem Konkurrenzkampf zwischen Thomas Müller und Philippe Coutinho, während der aktuell an den HSV verliehene Adrian Fein seinen Vertrag verlängern könnte.

Der FC Bayern München am Mittwoch - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FCB: Elber freut sich über Konkurrenzkampf zwischen Müller und Coutinho

Klubchef Karl-Heinz Rummenigge hält den Saisonstart von Bayern München in der Bundesliga trotz erster Punktverluste für gelungen. "Wir haben von sieben Spielen fünf gewonnen, dazu in Leipzig ein Unentschieden mit hoher Qualität erlebt. Lediglich das Ergebnis im Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC war ein bisschen schmerzhaft", sagte er in einem Interview auf der Klub-Homepage zu seinem 64. Geburtstag am Mittwoch.

Die Münchner sind in der Tabelle mit zwei Punkten Rückstand auf derzeit Zweiter - ohne das 2:2 gegen Berlin am ersten Spieltag "wären wir jetzt Tabellenführer", behauptete Rummenigge und ergänzte: "Wir können mit dem Start dennoch sehr zufrieden sein und müssen zusehen, dass wir in den nächsten Spielen gegen Paderborn, Tottenham und Hoffenheim das Maximum rausholen. Dann können wir relativ zügig Tabellenführer werden – und das ist unser Ziel."

FCB: Elber freut sich über Konkurrenzkampf zwischen Müller und Coutinho

Thomas Müller fand sich seit der Ankunft von Philippe Coutinho beim FC Bayern München zuletzt auch öfter auf der Bank wieder. Für Bayern-Legende Giovane Elber ist der Konkurrenzkampf durchaus positiv, wobei er Müller längst nicht abgeschrieben hatte.

"Das Wichtigste ist, dass es beide beflügelt. Man darf es eben nicht hinnehmen und sagen: 'Ich bin schon 15 Jahre im Verein, lass‘ den Jungen spielen, ich werde schon meine Chance bekommen.' Nein, der Thomas will schon noch zeigen, dass er da ist. Der Gewinner ist die Mannschaft und der FC Bayern", so Elber gegenüber der Bild .

Verlängert Adrian Fein beim FC Bayern München?

Adrian Fein trumpft beim in der 2. derzeit groß auf, ist aber nur bis Saisonende vom FC Bayern München ausgeliehen. Wie es darüber hinaus weitergeht?

Laut Bild -Zeitung plant der deutsche Rekordmeister eine Verlängerung des bis 2021 datierten Vertrags, erste Gespräche wurden bereits angeschoben. Sollte der HSV am Ende den Aufstieg schaffen, wäre eine erneute Leihe des 20-Jährigen durchaus denkbar.

Dieser hatte zuletzt im Interview aber auch beteuert, dass er irgendwann mal für die Bayern spielen will.

FC Bayern: Champions-League-Finale 2022 wieder in München

Wieder ein Finale im eigenen Stadion für den FC Bayern? Das Endspiel der Champions League wird jedenfalls in München stattfinden. Die Stadt ist zum vierten Mal Austragungsort .

Das erste "Finale dahoam" ist dem FC Bayern noch in schlechter Erinnerung, zehn Jahre nach der grandiosen Enttäuschung im eigenen Stadion am 19. Mai 2012 erhält der deutsche Rekordmeister jetzt eine zweite Chance, denn: Das Endspiel der Champions League 2022 findet in München statt, schon zum vierten Mal wird die bayerische Landeshauptstadt Austragungsort sein.

FC Bayern: Uli Hoeneß drohte Löw wegen Torwartdebatte offenbar mit Boykott

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat Bundestrainer Joachim Löw im Zuge der schwelenden Torwartdebatte offenbar mit einem Boykott der Bayern-Spieler für die deutsche Nationalmannschaft gedroht, sollte sich Löw für Marc-Andre ter Stegen anstelle von Manuel Neuer als Stammtorhüter des DFB-Teams entscheiden. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch.

"Bevor das stattfindet, werden wir keine Nationalspieler mehr abstellen", wird Hoeneß von der Sportzeitung zitiert: "Wir werden das nie akzeptieren, dass hier ein Wechsel stattfindet."

"The Best" 2019: Manuel Neuer wählte Virgil van Dijk und Pep Guardiola

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer vom FC Bayern stimmte bei der Weltfußballerwahl für den letztlich zweitplatzierten Niederländer Virgil van Dijk (Liverpool). Seine weiteren Stimmen gingen an van Dijks Klubkameraden Sadio Mane und Real-Neuzugang Eden Hazard.

Bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres gingen Neuers Stimmen an den ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola ( ), Reds-Coach Jürgen Klopp und Mauricio Pochettino von .

Wahl zum Weltfußballer 2019: Die wichtigsten Stimmabgaben

WÄHLER/SPIELER SPIELER TRAINER Lionel Messi Mane, Ronaldo, de Jong Guardiola, Pochettino, Gallardo Cristiano Ronaldo De Ligt, de Jong, Mbappe Santos, Belmadi, Klopp Virgil van Dijk Messi, Mane, Ronaldo Klopp, Guardiola, ten Hag Manuel Neuer Van Dijk, Mane, Hazard Guardiola, Klopp, Pochettino Dani Alves Messi, Mane, van Dijk Klopp, Tite, Guardiola Sergio Ramos Hazard, Ronaldo, Salah Pochettino, Klopp, ten Hag Giorgio Chiellini Ronaldo, de Jong, Salah Klopp, ten Hag, Santos Harry Kane Messi, van Dijk, Ronaldo Pochettino, Klopp, Guardiola Hugo Lloris Messi, Ronaldo, Mbappe Pochettino, Deschamps, Belmadi Julian Baumgartlinger Hazard, Messi, van Dijk Klopp, Guardiola, ten Hag Granit Xhaka Ronaldo, van Dijk, Messi Klopp, Tite, Santos

Niko Kovac hofft auf Alaba-Comeback gegen Tottenham Hotspur