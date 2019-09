FC Bayern München: Lille-Boss kritisiert wegen Renato Sanches, Neuer stimmte für van Dijk und Guardiola - alle News und Gerüchte zum FCB

Manuel Neuers Stimme ging an Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola und Kingsley Coman fühlt sich nicht mehr ganz so schnell. Alle FCB-News.

Beim ist die Welt nach dem 3:0-Sieg unter der Woche gegen und dem 4:0-Erfolg über den am Samstag wieder in Ordnung.

Bundesliga live auf DAZN! Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Aus meldet sich der neue Boss von Ex-Bayer Renato Sanches zu Wort und Kingsley Coman spricht in seiner Heimat über seine Verletzungshistorie.

Außerdem: Wie Manuel Neuer bei der Wahl zum Weltfußballer 2019 abstimmte.

Der FC Bayern München am Dienstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Wegen Renato Sanches: Lille-Boss kritisiert Bayern München

Ex-Bayern-Profi Renato Sanches hat auch beim französischen Erstligisten Probleme. Bislang erfüllte der 20-Millionen-Einkauf beim Vizemeister der die hohen Erwartungen nicht. Nachdem es bereits Kritik in den Medien an dem jungen Portugiesen hagelte, nehmen die Klubchefs Sanches in Schutz.

Präsident Gerard Lopez sagte am Wochenende im Canal Football Club dass es darum gehe, bei dem 22-Jährigen nach dessen schwieriger Zeit in München für den Wohlfühlfaktor zu sorgen: "Wir versuchen, ihn aufzubauen. Bei ist er zu Hause. Bei ist er zu Hause. Aber er ging zu Bayern und war dort verloren. Es ist ein großartiger Verein, aber vielleicht nicht der Klub für junge Spieler, die kein Deutsch sprechen."

"The Best" 2019 : Manuel Neuer wählte Virgil van Dijk und Pep Guardiola

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer vom FC Bayern stimmte bei der Weltfußballerwahl für den letztlich zweitplatzierten Niederländer Virgil van Dijk (Liverpool). Seine weiteren Stimmen gingen an van Dijks Klubkameraden Sadio Mane und Real-Neuzugang Eden Hazard.

Bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres gingen Neuers Stimmen an den ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola ( ), Reds-Coach Jürgen Klopp und Mauricio Pochettino von .

Wahl zum Weltfußballer 2019: Die wichtigsten Stimmabgaben

WÄHLER/SPIELER SPIELER TRAINER Lionel Messi Mane, Ronaldo, de Jong Guardiola, Pochettino, Gallardo Cristiano Ronaldo De Ligt, de Jong, Mbappe Santos, Belmadi, Klopp Virgil van Dijk Messi, Mane, Ronaldo Klopp, Guardiola, ten Hag Manuel Neuer Van Dijk, Mane, Hazard Guardiola, Klopp, Pochettino Dani Alves Messi, Mane, van Dijk Klopp, Tite, Guardiola Sergio Ramos Hazard, Ronaldo, Salah Pochettino, Klopp, ten Hag Giorgio Chiellini Ronaldo, de Jong, Salah Klopp, ten Hag, Santos Harry Kane Messi, van Dijk, Ronaldo Pochettino, Klopp, Guardiola Hugo Lloris Messi, Ronaldo, Mbappe Pochettino, Deschamps, Belmadi Julian Baumgartlinger Hazard, Messi, van Dijk Klopp, Guardiola, ten Hag Granit Xhaka Ronaldo, van Dijk, Messi Klopp, Tite, Santos

Ex-Bayern-Star Sandro Wagner übt harte Kritik an Sozialen Medien

Ex-Bundesliga-Star Sandro Wagner hat sich in einem Interview mit dem Portal t-online kritisch zum Umgang mit den Sozialen Medien geäußert, die für ihn "ein ganz großes Übel seien". Außerdem mahnte er andere Fußballprofis an, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen.

"Ich finde diese Entwicklung krank", erklärte Wagner das Miteinander auf den Social-Media-Portalen wie Facebook oder Instagram: "Wie dort miteinander umgegangen wird, so stumpf, asozial, sinnlos".

Das sei auch der Grund, weswegen er etwaige Plattformen nicht aktiv nutze, auch wenn er deswegen "wie ein Steinzeitmensch" hingestellt würde. Wagner sehe die Gefahr, "dass unsere Kinder immer dümmer und letztlich auch unglücklicher werden".

FCB-Star Kingsley Coman: "Fühle ich mich etwas langsamer als vorher"

Kingsley Coman hat seine bisherige Karriere Revue passieren lassen und festgestellt, dass er sich in seiner physischen Entwicklung in den vergangenen vier Jahren zwar verlangsamt habe, mental dafür aber viel weiter sei, als noch vor vier Jahren.

"Körperlich fühle ich mich etwas langsamer als vorher. Ich kann mich in dem Bereich nicht mehr so entwickeln, wie ich es gemacht habe, bis ich 18, 19 Jahre alt war", sagte Coman gegenüber France Football. Technisch, taktisch, professionell und auch mental habe er sich jedoch extrem weiterentwickelt.

"Meine Lebensabschnitte, die Verletzungen, meine Reife haben mich innerlich gestärkt", erklärte Coman: "Wenn man aufwächst sieht man gewisse Dinge anders, aber ich bin noch jung und habe noch viel zu geben. Ich liebe Fußball und bin immer hungrig."

Niko Kovac hofft auf Alaba-Comeback gegen Tottenham Hotspur

Bayern München: Joshua Kimmich sieht Abhängigkeit von Robert Lewandowski

Joshua Kimmich sieht für den FC Bayern München durchaus die Chance, in dieser Saison die zu gewinnen. Der Nationalspieler erklärte im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF : "Wenn ich mir den Kader angucke, dann haben wir sehr viel Qualität und können um den Champions-League-Titel mitspielen. Wir müssen aber noch konstanter werden."

Kimmich verhehlte aber auch nicht, dass es für den Erfolg des FCB elementar ist, dass Torjäger Robert Lewandowski sich nicht verletzt. "Wir sind schon ein Stück weit darauf angewiesen, dass Robert gesund und fit bleibt", so der Defensiv-Allrounder.

Michael Cuisance trifft für die Bayern-Reserve

VIDEO-Highlights: Bayern Müchen - 1. FC Köln 3:0

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski stellt Rekord von 1967 ein

Robert Lewandowski eilt von Rekord zu Rekord: In seinem 250. Pflichtspiel für Bayern München hat der polnische Nationalspieler mit seinem Doppelpack (3./48.) beim 4:0 gegen Aufsteiger 1. FC Köln seine Saisontore acht und neun erzielt.

Er ist erst der zweite Spieler in der 57-jährigen Ligahistorie nach dem Gladbacher Peter Meyer (1967/68), der nach fünf Spielen so viele Treffer auf dem Konto hat.