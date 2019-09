FC Bayern München: David Alaba feiert gegen den SC Paderborn sein Comeback

Für die Bayern wartet in der Bundesliga eine Pflichtaufgabe. Trainer Kovac will Paderborn jedoch nicht unterschätzen und fordert volle Konzentration.

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac hat von seinen Stars vor dem -Spiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) beim krassen Außenseiter "absolute Seriosität" gefordert. "Wir werden mit Respekt da hinfahren und müssen 100 Prozent geben. Wir wollen performen und in Paderborn gewinnen", sagte der 47-Jährige am Donnerstag mit Nachdruck.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auf die schwere Aufgabe am Dienstag in der bei und das folgende Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am 5. Oktober will Kovac deshalb personell keine Rücksicht nehmen. "Bevor wir den zweiten oder dritten Schritt machen, müssen wir erst einmal den ersten machen. Wir denken nicht an Tottenham oder Hoffenheim", sagte er. "Ob man jemanden früher rausnimmt", darüber könne man nachdenken, ergänzte er, "wenn es in Paderborn gut läuft".

Ziel der Bayern in der englischen Woche sei es, so Kovac weiter, "dass wir Minimum in der Liga den Platz halten, vielleicht auch klettern, und in der Champions League erfolgreich sind, um beruhigt in die Länderspielpause zu gehen".

Bayern gegen Paderborn wieder mit Alaba

In Paderborn kann Kovac wieder auf David Alaba zurückgreifen. "David hat trainiert. Es sieht gut aus", sagte der Coach. Der Österreicher hatte wegen eines Muskelfaserrisses gefehlt. Dagegen erwartet Kovac Nationalspieler Leon Goretzka nach dessen Oberschenkel-OP erst nach der Länderspielpause wieder "voll einsatzfähig. Bei ihm wurden gerade die Fäden gezogen. Er fängt jetzt erst mit seinem Programm an."

Ausfallen wird auch Stürmertalent Jann-Fiete Arp. Der 19-Jährige brach sich im Training das Kahnbein an der Hand und wird operiert .