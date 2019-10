FC Bayern München: Hernandez spricht über seine Spielweise, Schweini vor Karriereende und Rückkehr? - alle News und Gerüchte zum FCB

Lucas Hernandez gibt im Exklusiv-Interview Einblicke in sein Seelenleben. Zudem könnte Bastian Schweinsteiger seine Karriere beenden. Alle FCB-News.

Der hat nach dem knappen 3:2-Sieg beim nun einen dickeren Brocken vor der Nase. Der FCB gastiert beim CL-Finalisten der Vorsaison, bei (Dienstag, 21 Uhr live auf DAZN).

Schaue Tottenham gegen Bayern heute live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Rund um die Begegnung im Tottenham Hotspur Stadium dreht sich vieles beim FC Bayern um Joshua Kimmich, der die Leistung beim -Aufsteiger Paderborn kritisierte. Serge Gnabry gab jedoch zu verstehen, dass die Stimmung dennoch bestens sei.

Zudem hat sich Lucas Hernandez im exklusiven Interview zu einigen interessanten Themen geäußert. Unter anderem spricht der Franzose über seinen plötzlich verschwundenen Vater und verrät, wie er seine Spielweise beschreiben würde.

Außerdem: Bastian Schweinsteiger verpasst in den Staaten erneut die Playoffs. Eine Rückkehr nach München wäre daher gut möglich. Und: Niklas Süle im Interview und Rummenigges Vergleich zwischen Lewandowski und Kane.

Der FC Bayern München am Dienstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger verpasst -Playoffs - Rückkehr nach München?

Bastian Schweinsteiger hat mit seinem Klub erneut die Playoffs in der US-amerikanischen MLS verpasst, weswegen die Zukunft des Ex-Bayern-Stars weiter ungewiss ist.

Durch das 2:2 gegen Toronto war das abermalige Verpassen der Playoffs Gewissheit, der mittlerweile 35-jährige Schweinsteiger hat derzeit noch keine konkreten Pläne, wie es mit ihm weitergeht. "Ich weiß es nicht", lautete die knappe Antwort des Weltmeisters von 2014 auf die Frage nach seiner Zukunft.

Gut möglich, dass der Deutsche seine Schuhe an den Nagel hängt. Andererseits könnte auch eine Rückkehr zum FC Bayern München bevorstehen. Karl-Heinz Rummenigge hatte bereits im Frühjahr angekündigt, dass er sich Schweinsteiger in der Führungsriege des deutschen Rekordmeisters sehr gut vorstellen könnte. "Der FC Bayern ist immer interessiert, wichtige ehemalige Spieler an den Klub zu binden", hieß es seinerzeit.

Schweinsteiger wolle sich indes "in den nächsten Wochen" überlegen, wohin es ihn zieht.

Lucas Hernandez vom FC Bayern München im Interview: ​"Eines Tages war mein Vater plötzlich weg"

Im Sommer wechselte Lucas Hernandez für 80 Millionen Euro von zum FC Bayern München. "Nach allem, was ich mit meiner Mutter und meinem Bruder erlebt habe, als ich klein war, macht es mich stolz, dass ein Verein eine solch hohe Summe für mich zahlt", sagt der Weltmeister im Interview mit Goal und DAZN.

Ein Gespräch über Hernandez' "komplizierte, aber dennoch schöne Kindheit", seinen Weg zum Profi und das Leben in . Hier geht's zum kompletten Interview!

VIDEO - Bayerns Lucas Hernandez exklusiv vor Tottenham: "Habe früher nie an mich geglaubt!"

FC Bayern München bei Tottenham Hotspur: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights und Co. - So wird die heute übertragen

Champions League, 2. Spieltag: In der Gruppe B trifft Tottenham Hotspur auf den FC Bayern München. Das Duell findet im neuen Spurs-Stadion in London statt. Anstoß ist am Dienstagabend um 21 Uhr.

Wer das Topspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt, haben wir Euch HIER in einem separaten Artikel zusammengefasst.

VIDEO - Bayern-Coach Niko Kovac spricht über möglichen Bankplatz für Thiago gegen Tottenham

VIDEO - Bayern-Star Serge Gnabry über die Kimmich-Kritik: Stimmung ist wieder gut

Nach Kritik: Bayern-Bosse nehmen Kimmich in die Pflicht

Die Verantwortlichen von Bayern München haben "Lautsprecher" Joshua Kimmich noch mehr in die Pflicht genommen.

"Wenn man kritisch ist, muss man die Flagge in die Hand nehmen und nach oben halten. Und dann müssen alle demjenigen hinterherrennen. Dann muss er auch große Leistung liefern. Den Anspruch muss er jetzt auch an sich selbst haben", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zur deutlichen Kritik des Nationalspielers an den bisherigen Leistungen des Rekordmeisters.

Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic erhöhte den Druck auf Kimmich. "Wenn er was sagt, muss er vorne weggehen und Topleistung bringen. Wer die Klappe aufmacht, muss vorne wegmarschieren", sagte Salihamidzic vor dem Abflug der Bayern zum Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr live auf DAZN) bei Tottenham Hotspur, ergänzte jedoch: "Das tut er auch. Ich mag Spieler, die was sagen und Verantwortung übernehmen."

Kane vs. Lewy - Bayern-Boss Rummenigge: "Die vielleicht besten Mittelstürmer der Welt"

Tottenham Hotspur gegen Bayern München - das wegweisende Champions-League-Spiel des deutschen Rekordmeisters am Dienstag (21.00 Uhr LIVE auf DAZN) in London ist auch das Duell zwischen Harry Kane und Robert Lewandowski. "Es sind die vielleicht besten Mittelstürmer der Welt im Moment. Jeder ist für seine Mannschaft gerade fast überlebensnotwendig", sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Im statistischen Vergleich hat Bayern-Stürmer Lewandowski (31) aktuell die Nase klar vorne: Zehn Tore nach sechs Bundesliga-Spielen sind Rekord, Kane (26) kommt nach sieben Einsätzen in der Premier League immerhin auf fünf Treffer. "Kane ist ein Top-Spieler, der - genauso wie Robert - wahnsinnig viele Tore macht. Robert hat einen super Lauf", sagte Rummenigge: "Ich hoffe, dass Robert mehr gelingt als Harry Kane. Aber es ist nicht einfach, ihn auszuschalten. Er ist ein Weltklasse-Mittelstürmer."

Bayern-Verteidiger Niklas Süle im Interview: ​"Einmal haben die Nachbarn die Polizei gerufen"

Niklas Süle gilt als bester deutscher Innenverteidiger. Im Interview mit Goal und DAZN spricht der 24-Jährige über seinen Weg dorthin. Dabei erzählt der Nationalspieler vom FC Bayern München von seiner Vergangenheit als Stürmer und die harte, aber schöne Zeit im Nachwuchsleistungszentrum der TSG .

Außerdem: Wie Süles Nachbarn die Polizei alarmierten, was er aus seinem Kreuzbandriss gelernt hat, welchem Trainer er am dankbarsten ist und wie er über Julian Nagelsmann denkt.

Hier geht's zum kompletten Interview mit Süle.