FC Bayern München bei Tottenham Hotspur: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights und Co. - So wird die Champions League heute übertragen

In der Champions League tritt Bayern München bei Tottenham Hotspur an. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM schauen könnt.

Am zweiten Spieltag der Champions League empfängt Tottenham Hotspur den FC Bayern München im heimischem Spurs-Stadium. Das Duell steigt am Dienstagabend (1. Oktober). Anstoß ist um 21 Uhr.

, , Roter Stern Belgrad und Olympiakos Piräus: So lautet die Zusammensetzung der Gruppe B in der . Klar, der Klub aus der Premier League sowie der Rekordmeister der Bundesliga sind die eindeutigen Favoriten im Kampf um den Einzug ins Achtelfinnale der Königsklasse.

Der FC Bayern München hat dabei am ersten Spieltag direkt mal ein Zeichen gesetzt und mit 3:0 gegen Roter Stern Belgrad gewonnen. Tottenham ergatterte dagegen überraschend nur einen Punkt. Die Spurs kamen nicht über ein 2:2 bei Olympiakos Piräus hinaus.

Wer entscheidet das Topspiel der Champions League für sich - Tottenham Hotspur oder Bayern München? Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell in der Königsklasse live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER, die Highlights bei DAZN und die Aufstellungen beider Mannschaften.

FC Bayern München bei Tottenham Hotspur: Das Topspiel der Champions League im Detail

FC Bayern München bei Tottenham Hotspur heute im LIVE-STREAM sehen - So geht's!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur heute im LIVE-STREAM - DAZN oder Sky? Beide Anbieter haben sich auch in diesem Jahr die Übertragungsrechte der Champions League untereinander aufgeteilt.

Während Sky eine Konferenz aller gleichzeitig stattfindenden Duelle sowie pro Spieltag zwei Spiele exklusiv zeigt, überträgt DAZN 110 von 138 Partien der Königsklasse live im Stream. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv. Doch wo läuft heute Abend Tottenham vs. Bayern München?

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München bei Tottenham Hotspur heute exklusiv im LIVE-STREAM

Die Entscheidung ist gefallen: Der Streamingdienst ist am Dienstagabend Eure erste Anlaufstelle. Nur DAZN zeigt den FC Bayern München bei Tottenham Hotspur in voller Länge im LIVE-STREAM.

DAZN zeigt das Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und den Spurs exklusiv in voller Länge im Einzelspiel. Nur beim Streamingdienst verpasst Ihr keine Sekunde des Champions-League-Topspiels.

FC Bayern München bei Tottenham Hotspur live und exklusiv im Stream bei DAZN - Hier gibt's alle Informationen zur CL-Übertragung:

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München bei Tottenham Hotspur heute kostenlos im LIVE-STREAM

Ihr wollt das Topspiel der Champions League zwischen Tottenham Hotspur und Bayern München heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben? Kein Problem. DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage für umsonst. So könnt Ihr Tottenham vs. Bayern live und kostenlos erleben sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt gratis testen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat!

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich definitiv. Der Streamingdienst zeigt pro Jahr über 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM. Darunter Spitzenfußball pur! Champions League und Europa League. Bundesliga und LaLiga. Serie A und Ligue 1. Sowie viele weitere Top-Ligen und -Wettbewerbe live und in voller Länge. Klickt Euch mal durch das Programm der nächsten Wochen!

Na, Bock auf die Champions League bekommen? Dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl herunter:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere zahlreichen Übersichtsartikel:

FC Bayern München bei Tottenham Hotspur heute live im TV verfolgen - Geht das?

Wie könnt Ihr den FC Bayern München bei Tottenham Hotspur heute live im TV sehen? Geht das mit DAZN? Oder ist das auch bei Sky möglich? In diesem Abschnitt gibt's die Antworten.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München bei Tottenham Hotspur heute im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Wollt Ihr also Bayern München bei Tottenham live im klassischen TV sehen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. DAZN überträgt das Bayern-Spiel gegen die Spurs sowie alle Sportevents ausschließlich im LIVE-STREAM.

Doch aufgepasst: Ihr müsst nicht darauf verzichten, die Champions League auf Eurem Fernseher zu genießen. Wie soll das gehen? Ganz einfach. DAZN bringt Euch Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV. Die kostenlose App des Streamingdienstes ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten verfügbar.

Habt Ihr Lust auf Bayern München bei Tottenham Hotspur im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann befolgt folgende Anleitung:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt FC Bayern München bei Tottenham Hotspur mit DAZN auf Eurem Smart-TV!

Nur in der Konferenz: Sky zeigt / überträgt FC Bayern München bei Tottenham Hotspur heute live im TV

Auch Sky ist am Dienstagabend mit seinen Kameras live in London im Einsatz. Doch der Bezahlsender überträgt das Topspiel der Champions League nicht live im Einzelspiel. Stattdessen zeigt Sky eine Konferenz aller Spiele, die heute Abend um 21 Uhr angepfiffen werden.

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München erlebt Ihr live im TV bei Sky nur in der Konferenz. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Champions League bei Sky:

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

FC Bayern München bei Tottenham Hotspur: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt keine Möglichkeit, das Champions-League-Duell des FC Bayern München bei Tottenham Hotspur im LIVE-STREAM bei DAZN zu verfolgen? Dann aufgepasst: Wir empfehlen Euch die Highlights zu Tottenham Hotspur vs. Bayern München bei DAZN. Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform.

Doch damit nicht genug: Wenn Euch die Highlights nicht ausreichen, könnt Ihr Euch Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München noch einmal 90 Minuten lang im Re-Live reinziehen. Ist Euch das zu lang, könnt Ihr in der Menü-Leiste zu den jeweiligen Ereignissen im Spiel vorspringen und sie mit dem Originalkommentar genießen. Die Highlights der Partie hat DAZN für Euch markiert.

Damit aber immer noch nicht genug: Egal, ob Sky oder DAZN für die Übertragung der Champions League zuständig ist - bei DAZN seht Ihr alle Highlights sowie jedes Spiel im Re-Live! Klickt Euch mal rein!

FC Bayern München bei Tottenham Hotspur heute im LIVE-TICKER verfolgen

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: Ihr könnt heute leider nicht entspannt vor dem Fernseher oder Eurem mobilen Gerät sitzen und Euch das Champions-League-Spiel im LIVE-STREAM bei DAZN anschauen? Dann kommt hier unsere Empfehlung:

Mit unserem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine wichtige Szene, keinen Treffer und erst recht nicht die Entscheidung. Stattdessen bleibt Ihr während des gesamten Spiels immer auf Ballhöhe. Klickt Euch mal rein!

Den kostenlosen LIVE-TICKER findet Ihr unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

FC Bayern München bei Tottenham Hotspur heute live: Die Aufstellungen

Philippe Coutinho, Thomas Müller und Co.: Wer steht beim FC Bayern München in der Startelf? Mit welcher Formation geht Tottenham Hotspur ins Rennen? Knapp eine Stunde vor Anpfiff des Champions-League-Spiels - gegen 20 Uhr - verraten wir Euch die Aufstellungen beider Teams an dieser Stelle.

FC Bayern München bei Tottenham Hotspur: Die Bilanz

TOTTENHAM HOTSPUR (insgesamt bislang 4 Duelle) FC BAYERN MÜNCHEN 1 Siege 2 1 Unentschieden 1 2 Niederlagen 1 4 Tore 6

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei Tottenham Hotspur heute live? Die Übertragung der Champions League in der Übersicht