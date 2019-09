FC Bayern München: Süle im Exklusiv-Interview, Rummenigge äußert sich zu Sane - alle News und Gerüchte zum FCB

Süle gibt im exklusiven Interview einen Einblick in seine Vergangenheit. Rummenigge äußert sich indes zu Leroy Sane. Alle News zum FC Bayern.

Nach der ist vor der : Nach dem 3:2-Auswärtserfolg beim bereitet sich der auf den Champions-League-Kracher gegen Tottenham vor (Dienstag, 21 Uhr live auf DAZN).

Im Vorfeld der Partie spricht Bayern-Innenverteidiger Niklas Süle exklusiv über seine Vergangenheit als Stürmer, Whats-App-Nachrichten von Jerome Boateng und vieles mehr.

Derweil verrät Serge Gnabry, dass ihm sein einstiger Wechsel vom zu extrem schwer gefallen sei.

Der FC Bayern München am Montag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

FC Bayern - Rummenigge über Leroy Sane: "Habe überhaupt kein Auge auf ihn"

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat sich anders als zuletzt Präsident Uli Hoeneß sehr zurückhaltend zum Thema Leroy Sane geäußert.

"Wenn ich ehrlich bin habe ich überhaupt kein Auge auf ihn, weil ich mich über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen, nicht in der Öffentlichkeit äußere", sagte Rummenigge am Montagmorgen vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel bei Tottenham in London (Dienstag, 21 Uhr LIVE auf DAZN) gegenüber Reportern und fügte an: "Schon alleine deswegen, weil es gemäß FIFA-Statuten nicht gestattet ist. Daran werde ich mich immer halten."

Bayern-Verteidiger Niklas Süle im Interview: ​"Einmal haben die Nachbarn die Polizei gerufen"

Niklas Süle gilt als bester deutscher Innenverteidiger. Im Interview mit Goal und DAZN spricht der 24-Jährige über seinen Weg dorthin. Dabei erzählt der Nationalspieler vom FC Bayern München von seiner Vergangenheit als Stürmer und die harte, aber schöne Zeit im Nachwuchsleistungszentrum der TSG .

Außerdem: Wie Süles Nachbarn die Polizei alarmierten, was er aus seinem Kreuzbandriss gelernt hat, welchem Trainer er am dankbarsten ist und wie er über Julian Nagelsmann denkt.

Hier geht's zum kompletten Interview mit Süle.

Bayern-Angreifer Serge Gnabry: "Die schwierigste Entscheidung, die ich je treffen musste"

Der deutsche Nationalspieler Serge Gnabry vom FC Bayern München hat preisgegeben, dass ihm die Entscheidung, den FC Arsenal zu verlassen, nicht leicht gefallen sei.

"Es war die schwierigste Entscheidung, die ich je im Fußball treffen musste, einen Klub wie Arsenal zu verlassen, diese Fans, die Mitspieler", sagte Gnabry im Interview mit der britischen Zeitung Daily Mail und schob nach: "Am Ende wollte ich einfach nicht länger warten. Um zu spielen, musste ich einen Schritt zurück machen, und letztlich war es auch die richtige Entscheidung."

Der gebürtige Stuttgarter war einst im Sommer 2016 von den Gunners nach Bremen gewechselt. Für Werder erzielte Gnabry elf Tore in der Bundesliga und wurde ein Jahr später vom FC Bayern verpflichtet.

Bayern-Star Thiago über enormes Tempo im Top-Fußball: "Du hast minus eine Sekunde Zeit"

Für Bayern Münchens Mittelfeldstar Thiago wird der Fußball immer komplexer. "Das ist für Außenstehende vielleicht schwer nachvollziehbar, aber die Wahrheit ist: Du hast minus eine Sekunde Zeit. Also gar keine", sagt der 28 Jahre alte Spanier im Interview mit dem Klub-Magazin 51.

Schon vor der Ballannahme müsse man "eine Idee haben und immer schneller als der Gegner denken. Orientierung ist der Schlüssel. Du musst wissen, wo du stehst, den Ball unter Kontrolle haben und wissen, wo deine Mitspieler sowie die Gegner stehen. Nur wenn du das alles in einer Situation im Kopf hast, hast du überhaupt die Chance, etwas zu initiieren", betont Thiago.

Ex-Bayern-Star Bixente Lizarazu glaubt nicht an CL-Sieg des FC Bayern

Der ehemalige Bayern-Verteidiger Bixente Lizarazu hat verraten, dass er dem deutschen Rekordmeister in dieser Saison nicht den Gewinn der Champions League zutraut.

"Vielleicht ist es in diesem Jahr noch zu früh", sagte Lizarazu im Gespräch mit dem kicker und ergänzte: "Nach Riberys und Robbens Abschied beginnt bei Bayern nun definitiv ein neuer Zyklus."

Trotzdem seien laut Lizarazu die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt, denn der Kader habe "in allen Teilen großes Potenzial und bietet viele Optionen. Der Trainer kann auf Verletzungen reagieren."

FC Bayern München: Stefan Effenberg kritisiert Joshua Kimmich

Der ehemalige Bayern-Profi Stefan Effenberg hat Joshua Kimmich für die Art und Weise der getätigten Äußerungen nach dem Paderborn-Spiel (3:2) kritisiert.

"Ich hätte mich nach dem Spiel nicht so hingestellt und gesagt, dass alles besser werden muss. Kimmich war nicht emotional", sagte Effenberg im "Doppelpass" bei Sport1 und ergänzte: "Er sagt viel zu ruhig: 'Wir waren nicht gut. Wir müssen uns steigern.' Wie süß!"

Kimmich hatte sich im Anschluss an die Partie kritisch über die Teamleistung geäußert: "Wir haben es nicht gut gemacht. In der ersten Hälfte war es ein offenes Spiel, obwohl wir bessere Chance hatten, da müssen wir höher führen. Dann machen wir früh das Tor in der 2. Hälfte. Paderborn hat das heute gut gemacht, sie haben es immer wieder versucht und nicht aufgegeben. Trotzdem hat uns heute die Dominanz gefehlt."

FC Bayern: Niko Kovac schließt Abgang von Boateng und Martinez aus

Trainer Niko Kovac vom FC Bayern München hat einem möglichen Abgang von Jerome Boateng oder Javi Martinez im Winter einen Riegel vorgeschoben.

"Natürlich. Es besteht überhaupt keine Notwendigkeit", so der 47-Jährige in der Welt am Sonntag auf die Frage, ob das Duo weiterhin beim deutschen Rekordmeister bleiben wird.

Ex-Bayern-Star Franck Ribery glänzt beim Fiorentina-Sieg gegen Milan

Der ehemalige Bayern-Angreifer Franck Ribery hat am Sonntag für den erneut eine glänzende Leistung abgeliefert. Beim 3:1-Erfolg der Fiorentina beim traf der Franzose zum zwischenzeitlichen 3:0 und wurde bei seiner Auswechslung in der 89. Minute von beiden Fanlagern frenetisch gefeiert.

Die Highlights der Serie-A-Partie gibt's hier.

VIDEO-Highlights: SC Paderborn vs. FC Bayern München 2:3

FC Bayern München: Sorgen um Rekordeinkauf Lucas Hernandez

Der FC Bayern München muss wohl um den Einsatz von Abwehrspieler Lucas Hernandez am Dienstag in der Champions League bei (21 Uhr live auf DAZN) bangen.

Wie Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der Partie beim SC Paderborn (3:2) im Mixed-Zone-Interview bestätigte, war der Rekordneuzugang angeschlagen: "Er hat ein bisschen was gespürt. Man muss sehen, was die Ärzte sagen."