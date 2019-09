FC Bayern: Coutinho dankt Thiago, Renato Sanches gesteht eigene Fehler - alle News und Gerüchte zum FCB

Neuzugang Philippe Coutinho hat verraten, wer ihm bei der Eingewöhnung in München geholfen hat. Renato Sanches räumt Fehler ein. Alle FCB-News.

Der richtet nach dem 1:1 in Leipzig nun seinen Fokus auf die , wo am Mittwochabend in München zu Gast ist. Hier gibt's alle Infos zur Champions League.

Philippe Coutinho kommt so langsam, aber sicher an in München. Nun verriet der Brasilianer, wer ihm bei der Eingewöhnung geholfen hat und wie Jürgen Klopp, Trainer des , auf den Wechsel reagiert hat.

Renato Sanches, der mittlerweile für kickt, hat insgesamt positiv auf seine Zeit beim FCB zurückgeblickt. Dennoch gestand sich der Portugiese eigene Fehler ein.

Außerdem: Miroslav Klose spricht über die Zusammenarbeit mir Louis van Gaal und verrät, warum Luca Toni mit dem Niederländer ebenfalls nicht zurecht kam. Lothar Matthäus schreibt in der Torwartfrage der deutschen Nationalmannschaft Manuel Neuer Vorteile zu.

Der FC Bayern München am Dienstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Ex-Bayern-Star Renato Sanches gesteht Fehler ein: "Habe mich nicht angepasst"

Mittelfeldspieler Renato Sanches vom OSC Lille hat auf seine Zeit bei Bayern München zurückgeblickt und eigene Fehler eingestanden. "Im ersten Jahr habe ich mich nicht angepasst", erklärte der 22-Jährige im Interview mit RMC Sport.

Nach seinem doch eher plötzlichen Wechsel zum FC Bayern war die Umstellung für den portugiesischen Nationalspieler einfach zu schnell. "Ich war nur sechs Monate lang bei Lissabon und plötzlich war alles ganz professionell", so Sanches weiter.

In dem vergangenen Sommertransferfenster wechselte der Portugiese schließlich für rund 20 Millionen Euro nach Lille, obwohl er zunächst nicht gehen wollte. "Ich habe viel gelernt. Dort wurde ich reifer", so sein doch positives Fazit zur Zeit an der Isar.

Philippe Coutinho verrät: Er hat mir bei der Eingewöhnung geholfen

Bayern Münchens Königstransfer Philippe Coutinho hat verraten, dass ihm der spanische Nationalspieler Thiago bei seiner Eingewöhnung an der Isar mit Rat und Tat zu Seite stand.

"Thiago ist Brasilianer und spricht portugiesisch. Er hat mir sehr geholfen in den ersten Tagen, vor allem was die Kommunikation angeht", verriert der 27-Jährige im Interview mit Sky.

Zudem ist der Nationalspieler natürlich dabei, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. "Deutsch ist verdammt schwierig! Aber ich habe mir vorgenommen ein bisschen zu lernen. Auch ein paar Mitarbeiter sprechen portugiesisch, das hat es einfach gemacht", so Coutinho weiter.

Coutinho über Wechsel zum FC Bayern: Klopp hat mir gratuliert

Kein Geringerer als Star-Teammanager Jürgen Klopp von Champions-League-Sieger FC Liverpool hat dem Brasilianer Philippe Coutinho zum Wechsel zum deutschen Meister Bayern München gratuliert.

"Er hat mich zu meiner Entscheidung beglückwünscht. Er hat mir gesagt, dass der FC Bayern ein Top-Verein in einer Top-Liga sei. Er war sehr glücklich für mich", sagte der 27 Jahre alte brasilianische Bayern-Star im Interview mit Sky Sport News HD.

Lothar Matthäus stellt sich hinter Manuel Neuer: "Ist in Weltmeister-Form"

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus stellt sich bei der Torwart-Diskussion in der Nationalmannschaft hinter die aktuelle Nummer eins: "Manuel Neuer ist aktuell wieder in Weltmeister-Form", sagte der 58-Jährige der Münchner Tageszeitung tz: "Ich verstehe Jogi Löw: Er vertraut einem Torhüter, der sich ja nichts zuschulden kommen lässt und im Moment überragend hält."

Die deutsche Nummer zwei Marc-Andre ter Stegen hatte sich zuletzt öffentlich über seine geringen Einsatzseiten bei der DFB-Elf beklagt.

Belgrad-Profi Marko Marin vor Bayern-Spiel: FCB ist der Favorit

Vor dem Champions-League-Auftakt seines Klubs Roter Stern Belgrad am Mittwoch beim deutschen Rekordmeister Bayern München (21.00 Uhr) bleibt der 30 Jahre alte Kapitän des serbischen Meisters realistisch.

"Wir haben uns gerade erst das zweite Jahr in Folge für die Champions League qualifiziert, schon das ist für den Verein und für ganz eine Riesensache. Die Bayern haben dagegen das Ziel, die Champions League zu gewinnen. Daran sieht man ja schon, wer der Favorit ist", sagte Marin, der sich bei seinem Klub pudelwohl fühlt, im Interview mit t-online.de. "Im Moment wäre ich nirgendwo lieber als hier."

FC Bayern München: Klose spricht über Verhältnis von Luca Toni zu Louis van Gaal

Weltmeister Miroslav Klose hat kein gutes Haar an seinem ehemaligen Trainer Louis van Gaal beim FC Bayern München gelassen und erklärt, dass auch sein damaliger Sturmpartner Luca Toni Probleme mit dem Niederländer hatte.

"Es ist ein komisches Gefühl. Du kannst nichts zum Erfolg beitragen", so Klose im Stern über seine Reservistenrolle unter van Gaal. "Aber ich wusste: Es kommen wieder Länderspiele. Das war mein Ventil. Da konnte ich den Druck rauslassen, der sich in mir auf der Ersatzbank bei den Bayern aufgebaut hatte."