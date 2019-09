FC Bayern: Sven Ulreich stellt sich hinter Manuel Neuer, Callum Hudson-Odoi verlängert bei Chelsea - alle News und Gerüchte zum FCB

Während die Torwartdebatte um Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen weiter köchelt, bleibt Callum Hudson-Odoi Londoner. Alle FCB-News.

Der hat seine erste Aufgabe in der mit einem 3:0 gegen gemeistert. Der sportliche Fokus richtet sich nun auf das Bundesligaspiel gegen Aufsteiger am Samstag in der Allianz Arena (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

Dominantes Thema rund um den FCB bleibt aber die Torhüterdebatte in der Nationalmannschaft. Vor allem, weil Präsident Uli Hoeneß sich dazu mehrfach zu Wort meldete.

Der FC Bayern München am Freitag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Sven Ulreich stellt sich in Torwartdebatte hinter Manuel Neuer

Der Torwartstreit zwischen Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen ist nach den Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge weiter ein großes Thema in Fußball-Deutschland. Nun hat sich auch Bayerns Ersatzkeeper Sven Ulreich zu Wort gemeldet.

Für Bayerns etatmäßige Nummer zwei gibt es im Kampf um den vakanten Posten im Kasten der deutschen Nationalmannschaft nur eine richtige Antwort. "Ich weiß nicht, warum es überhaupt eine Diskussion gibt. Nicht nur, weil ich mit Manu zusammenspiele. Er ist nach seiner Verletzung ganz der Alte, genau so stark wie davor", erklärte Ulreich gegenüber Sport1 .

Zudem beteuert der 31-Jährige, dass es keinen Bedarf an einer Diskussion gebe, da Neuer "über Jahre super Leistungen" gezeigt habe und obendrein viermal Welttorhüter war. "Die Diskussion über ihn gibt es zu Unrecht, Manuel ist für mich die Nummer eins", stellte Ulreich klar.

Bayern Münchens Wunschspieler Callum Hudson-Odoi verlängert Vertrag bei Chelsea

Offensivspieler Callum Hudson-Odoi hat seinen Vertrag beim Premier-League-Klub FC Chelsea langfristig verlängert. Dies verkündete der Klub am Donnerstagabend offiziell.

Der englische Nationalspieler unterzeichnete am Donnerstag einen Langzeitvertrag bis 2024, bei dem er inklusive Boni angeblich rund 180.000 Pfund (204.000 Euro) pro Woche verdienen kann.

Der 18 Jahre alte Flügelflitzer der Blues war in den vergangenen beiden Transferperioden mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Die Münchner hatten Chelsea rund 40 Millionen Euro geboten, was jedoch nicht genug war.

Bayern München verlängert mit Nachwuchsspieler Joshua Zirkzee

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Nachwuchsspieler Joshua Zirkzee bis ins Jahr 2023 verlängert. Das gab der Rekordmeister am Donnerstag offiziell bekannt.

"Joshua ist ein sehr großes Talent. Er bringt schon jetzt konstant gute Leistungen bei den Amateuren", erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Vertragsverlängerung. "Wir werden versuchen, ihn bestmöglich weiterzuentwickeln, um ihn hoffentlich irgendwann auch in unserer Profimannschaft zu sehen."

Bayern München: Thomas Müller ist Rekordspieler in der Champions League

In der 83. Spielminute wurde der Weltmeister von 2014 eingewechselt. Damit stieg Müller, der nun 106 Einsätze auf dem Buckel hat, zum alleinigen Champions-League-Rekordspieler der Bayern vor Philipp Lahm und Oliver Kahn auf.