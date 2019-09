FC Bayern: Hoeneß und Rummenigge teilen gegen ter Stegen aus, Müller stellt Rekord auf - alle News und Gerüchte zum FCB

Uli Hoeneß nutzte das FCB-Duell mit Roter Stern Belgrad, um Klartext in der Angelegenheit Neuer/ter Stegen zu sprechen. Alle FCB-News.

Der hat seine erste Aufgabe in der glanzlos aber souverän gemeistert. Mit 3:0 gewann die Elf von Niko Kovac am Mittwochabend ihr Heimspiel gegen .

Im Anschluss rückte die Leistung der Roten aber in den Hintergrund. Vielmehr bestimmte die Debatte um Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen die Schlagzeilen.

Auch, weil sich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in der Allianz Arena in dieser Causa klar positionierten.

Der FC Bayern München am Donnerstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Wegen Marc-Andre ter Stegen: Uli Hoeneß wettert gegen DFB und Medien

Manuel Neuer oder Marc-Andre ter Stegen? Die Diskussion um die Torwartposition im DFB-Team wird zunehmend hitziger geführt. Uli Hoeneß äußert sich dazu sehr deutlich.

Unter anderem erklärte der Bayern-Präsident am Mittwochabend: "Ich finde es unmöglich, dass man so ein Thema in die Öffentlichkeit bringt. Er (ter Stegen, Anm. d. Red.) hat überhaupt keinen Anspruch, dort zu spielen. Bei den Torleuten ist es etwas anderes als im Feld, da kann man nicht ständig hin und her wechseln. Die Hierarchie muss klar sein und die Hierarchie ist klar: Manuel Neuer ist die Nummer eins. Er ist über viele Jahre hinweg der beste Torwart der Welt gewesen. Er war verletzungsbedingt eine Zeit lang außer Gefecht, aber es war doch klar, dass nur er die Nummer eins sein kann, wenn er wieder die alte Form hat. Und die hat er jetzt. Ich hätte mir vom DFB mehr Unterstützung erwartet. Wir kriegen vom DFB ständig Theater."

Manuel Neuer freut sich über Unterstützung von Uli Hoeneß

Bayern München: Thomas Müller ist Rekordspieler in der Champions League

In der 83. Spielminute wurde der Weltmeister von 2014 eingewechselt. Damit stieg Müller, der nun 106 Einsätze auf dem Buckel hat, zum alleinigen Champions-League-Rekordspieler der Bayern vor Philipp Lahm und Oliver Kahn auf.

Bayern Münchens Stars nach 3:0 gegen Belgrad in der Einzelkritik

Bayern München startet mit einem 3:0 gegen Roter Stern Belgrad in die neue Champions-League-Saison. Zu den auffälligsten Akteuren zählen Kingsley Coman, Philipp Coutinho und Thiago.

Mangelnde "Dankbarkeit": Bayern-Boss Rummenigge kritisiert DFB für Umgang mit Manuel Neuer

"Was mir nicht gefällt in der Geschichte, ist ganz einfach das irritierende Verhalten des DFB", erklärte Rummenigge: "Man lässt das Thema in der Öffentlichkeit wabern. Und es wird zum Teil schon auf dem Rücken von Manuel ausgetragen. Und das finde ich nicht fair."

Rummenigge vermisst in der zuletzt immer hitziger werdenden Debatte "Dankbarkeit gegenüber einem Mann, der 90 Mal für gespielt hat und für dieses Land alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt."

Renato Sanches über erstes Jahr beim FC Bayern: "Ich kam nicht klar"

Renato Sanches von OSC Lille hat sich zu seiner schwierigen Zeit beim FC Bayern München geäußert . Besonders nach seinem Wechsel 2016 von in die bayrische Landeshauptstadt habe er Probleme gehabt.

"Im ersten Jahr kam ich nicht klar. Ich war nicht vorbereitet, weil es eine plötzliche Veränderung für mich war", sagte der Portugiese im Interview in der RMC -Sendung "Breaking Foot". Er führte aus: "Ich war erst sechs Monate lang Profi bei Benfica und ging auf einmal zu einem der besten Klubs der Welt und als ich dort ankam, war alles ganz anders. Aber ab dem zweiten Jahr passte ich mich an, ich wollte bleiben, aber es ist leider nicht so gekommen, wie ich es wollte. Trotzdem war es wichtig, bei Bayern zu spielen, ich habe viel gelernt. Dort bin ich reifer geworden."