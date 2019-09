FC Bayern: Hoeneß schwärmt von Pavard und steht von ter-Stegen-Aussage in der Kritik - alle News und Gerüchte zum FCB

Uli Hoeneß bezeichnet Pavard als einen der besten Transfers, den die Bayern je machten und wird für die Torhüter-Debatte kritisiert. Alle FCB-News.

Der hat nach dem 3:0-Sieg gegen unter der Woche im heutigen Spiel gegen Aufsteiger Köln in der Allianz Arena (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) möglicherweise eine Chance, wieder Punkte auf die Tabellenspitze gutzumachen.

Uli Hoeneß steht nach seinen Aussagen zu Marc-Andre ter Stegen nun in der Kritik und schwärmt währenddessen von Neuzugang Benjamin Pavard. Lob gab es von Lothar Matthäus für Philippe Coutinho und Thomas Müller.

Hoeneß schwärmt von Pavard: "Einer der besten Transfers, die wir je gemacht haben"

Uli Hoeneß hat Bayerns Neuzugang Benjamin Pavard über alle Maße gelobt. "Er zeigt jetzt schon nach ein paar Wochen, dass er einer der besten Transfers werden wird, die wir je gemacht haben", sagte der Präsident des FC Bayern München zu Sport1 .

Für Hoeneß, der in den vergangenen Tagen vor allem aufgrund seiner Schimpftiraden gegen Marc-Andre ter Stegen, den DFB und sogar den DBB aufgefallen war, sei Pavard vor allem "charakterlich wunderbar". Es sei "nicht entscheidend, was ein Spieler kostet". Die Qualität des französischen Defensiv-Allrounders hätte Hoeneß einfach überzeugt: "Mir war immer klar, dass er ein überragender Transfer wird."

Matthäus: Coutinho und Müller "beide Weltklasse"

FC Bayern: Hoeneß nach ter-Stegen-Aussage in der Kritik

Die beiden Ex-Weltmeister Lothar Matthäus und Roman Weidenfeller kritisieren Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß für dessen Attacken auf Marc-Andre ter Stegen und den DFB.

Der ehemalige Bayern-Kapitän Matthäus sagte in der Sport Bild: "Viele der Aussagen waren überflüssig. Uli Hoeneß ist Uli Hoeneß, er verteidigt seine Spieler. In diesem Fall hätte Manuel Neuer das aber nicht gebraucht."

FC Bayern: David Alaba zurück im Lauftraining

Rekordmeister Bayern München darf auf eine baldige Rückkehr von Außenverteidiger David Alaba hoffen. Wie die Münchner mitteilten, ist der österreichische Nationalspieler am Freitag nach seinem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels ins Lauftraining zurückgekehrt. Ein Einsatz im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) kommt allerdings noch zu früh.

Alaba hatte sich am vergangenen Wochenende in Leipzig (1:1) verletzt. Gegen RB war der 27-Jährige auf der Linksverteidiger-Position durch Weltmeister Lucas Hernandez ersetzt worden.

FC Bayern: Coutinho erwartet langer Trip mit

Bayern Münchens neuem Starspieler Philippe Coutinho und seinen Kollegen von der brasilianischen Nationalmannschaft steht in der kommenden Länderspielpause eine anstrengende Reise nach Südostasien bevor. Der jüngst vom an die Isar ausgeliehene Offensivspieler wurde am Freitag ins Aufgebot für die Länderspiele in Singapur nominiert, wo die Selecao am 10. Oktober zunächst auf und dann drei Tage später auf trifft.

Coutinho ist der einzige -Akteur im Kader von Nationaltrainer Tite, der nach dem Titelgewinn bei der Copa America im Juli erstmals wieder auf Sturmtalent Everton "Cebolinha" (zuletzt verletzt) und Torjäger Gabriel Jesus (Sperre nach Ausraster bei Copa-Finale) zurückgreift. Zudem erhält Gabriel "Gabigol" Barbosa, mit 16 Treffern Toptorjäger der heimischen Liga, nach langer Zeit wieder eine Chance unter Tite.