Wahl zum Weltfußballer 2019: Lionel Messi votierte für Cristiano Ronaldo, CR7 wählte seinen Dauerrivalen nicht

Die FIFA hat veröffentlicht, wie die Stimmberechtigten bei der Wahl zum Weltfußballer votierten. Dabei gibt es interessante Erkenntnisse.

Der frischgebackene Weltfußballer Lionel Messi ( ) stimmte bei der Wahl im Rahmen der "The Best Awards" für seinen Dauerrivalen Cristiano Ronaldo. Wie aus der Aufschlüsselung des Weltverbands FIFA hervor geht, setzte Messi den Star von , der gar nicht erst zur Gala erschien, auf den zweiten Platz und verteilte somit drei Punkte an den Portugiesen. Nur Liverpools Flügelspieler Sadio Mane bekam mehr Anerkennung vom nun sechsmaligen Weltfußballer. Neu-Teamkollege Frenkie de Jong wurde auf Messis Liste Dritter

Ronaldo hingegen schenkte seinem Dauerrivalen keine Punkte. Auf Juve-Mitspieler Matthijs de Ligt folgten im Ranking des Portugiesen ebenfalls de Jong und Kylian Mbappe auf den Rängen zwei und drei.

Joachim Löw wählt Eden Hazard, Kylian Mbappe und Sadio Mane

Bundestrainer Joachim Löw hat bei derweil keinem der drei späteren Finalisten seine Stimme gegeben. Löw votierte stattdessen für den Belgier Eden Hazard, der nach dem Europa-League-Triumph mit dem zu wechselte. Zudem wählte Löw Frankreichs Jungstar Kylian Mbappe (Paris St. Germain) und Sadio Mane vom Champions-League-Sieger .

Seinen deutschsprachigen Kollegen und Gewinner Jürgen Klopp setzte Löw bei der Wahl zum Welttrainer zudem ganz oben auf die Liste, noch vor Pep Guardiola und den brasilianischen Nationaltrainer Tite.

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer stimmte bei der Weltfußballerwahl für den letztlich zweitplatzierten Niederländer Virgil van Dijk (Liverpool), auch er gab seine weiteren Stimmen an Mane und Hazard. Den Sieger Lionel Messi hatte dagegen keiner der beiden Deutschen auf dem Zettel.

Messi hatte sich bei der prestigeträchtigen Wahl letztlich vor van Dijk und seinem Dauerrivalen Cristiano Ronaldo durchgesetzt . Abstimmungsberechtigt waren in der Wahlperiode vom 31. Juli bis zum 19. August zu je 25 Prozent die Kapitäne und die Trainer aller Nationalmannschaften in der FIFA, die Fans weltweit sowie mehr als 200 Medienvertreter.

Wahl zum Weltfußballer 2019: Die wichtigsten Stimmabgaben

WÄHLER/SPIELER SPIELER TRAINER Lionel Messi Mane, Ronaldo, de Jong Guardiola, Pochettino, Gallardo Cristiano Ronaldo De Ligt, de Jong, Mbappe Santos, Belmadi, Klopp Virgil van Dijk Messi, Mane, Ronaldo Klopp, Guardiola, ten Hag Manuel Neuer Van Dijk, Mane, Hazard Guardiola, Klopp, Pochettino Dani Alves Messi, Mane, van Dijk Klopp, Tite, Guardiola Sergio Ramos Hazard, Ronaldo, Salah Pochettino, Klopp, ten Hag Giorgio Chiellini Ronaldo, de Jong, Salah Klopp, ten Hag, Santos Harry Kane Messi, van Dijk, Ronaldo Pochettino, Klopp, Guardiola Hugo Lloris Messi, Ronaldo, Mbappe Pochettino, Deschamps, Belmadi Julian Baumgartlinger Hazard, Messi, van Dijk Klopp, Guardiola, ten Hag Granit Xhaka Ronaldo, van Dijk, Messi Klopp, Tite, Santos