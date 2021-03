FC Bayern München, News und Gerüchte: Rekordmeister beobachtet Saul Niguez, Zoff zwischen Flick und Salihamidzic wegen Transfers?

FC Bayern, News: Rekordmeister hat Auge auf Saul Niguez geworfen



Bei der Suche nach einer Alternative für den Platz hinter Leon Goretzka und Joshua Kimmich soll der FC Bayern München auf Saul Niguez von Atletico Madrid gestoßen sein. Laut der spanischen Zeitung AS soll es bereits ein Angebot geben. Bei der Ablösesumme für den 26-Jährigen gibt es dem Bericht zufolge jedoch noch Uneinigkeiten.

Nach Informationen der Zeitung ist Atletico bereit, über die festgeschriebene Vertragsklausel von 150 Millionen Euro hinwegzusehen. Die stattdessen geforderten 35 bis 50 Millionen Euro seien den Münchnern jedoch nach dem Upamecano-Transfer immer noch zu viel. Laut der Bild will der Rekordmeister sparen und sucht nach einem Leihspieler für die Position im Mittelfeld.

Niguez soll aktuell unzufrieden sein in Madrid. Der zentrale Mittelfeldspieler war früher unverzichtbar für Trainer Diego Simeone. Nur 21 von 36 Pflichtspielen stand der Spieler aber für sein Team in dieser Saison auf dem Feld, in nur 13 Partien spielte er über die vollen 90 Minuten. Schuld daran ist auch seine zwischenzeitlich erlittene Muskelverletzung.

FC Bayern, News: Zoff zwischen Flick und Salihamidzic wegen Transfers?

Beim FC Bayern München soll wegen der Kaderplanung dicke Luft zwischen Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic herrschen. Laut der Sport Bild gab es eine "lautstarke Auseinandersetzung" und einen "neuen Tiefpunkt". Ursache des Konflikts sollen vor allem Transfer-Fragen sein.

Schon länger soll es zwischen den beiden Bayern-Verantwortlichen Konflikte gegeben haben. Um den Streit beizulegen, wurden bereits vergeblich Gespräche mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Vorstand Oliver Kahn geführt.



Neuer Auslöser des Streits soll laut Bild-Informationen die Situation um Ersatztorwart Alexander Nübel sein. Brazzo soll dem Spieler, den er im Sommer von Schalke 04 geholt hat, eine gewisse Anzahl an Einsätzen garantiert haben. Flick bekundete jedoch zuletzt offen, dass er für den 24-Jährigen keine Verwendung habe und einem Leihgeschäft zustimmen würde. Strikt dagegen sei hingegen Sportdirektor Salihamidzic.

Außerdem fehle es dem Bayern-Trainer in München an Wertschätzung für seine Arbeit. Als potenziellen Nachfolger von Flick hatte Salihamidzic zuletzt Julian Nagelsmann von RB Leipzig ins Spiel gebracht. Der Sportdirektor und der Coach sollen "grundlegend andere Meinungen bei der Einschätzung von Spielern und Transfers" haben, berichtet die Bild.

Hansi #Flick zur Nationalmannschaft: "Ich habe einen Vertrag bis 2023 und will bei Bayern München noch erfolgreich arbeiten und Titel gewinnen. Es ist keine Zeit, Spekulationen über meine Zukunft zu betreiben."#FCBayern pic.twitter.com/LEuKiPjbI8 — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) March 12, 2021

FC Bayern, News: Karl-Heinz Rummenigge äußert sich zu Gerücht um Inters Marcelo Brozovic

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat klargestellt, dass ein Transfer von Inter Mailands Marcelo Brozovic zu keiner Zeit ein konkretes Thema war. "Ehrlich gesagt, da gab es nie Kontakt", sagte der 65-Jährige, auf die Gerüchte angesprochen, der Gazzetta dello Sport.



Nach dem Abgang von Thiago zum FC Liverpool im vergangenen Sommer wurde der Kroate von mehreren Medien als potenzieller Nachfolger beim deutschen Rekordmeister gehandelt. Rummenigge selbst gab dem Gerücht damals Nahrung, als er "keinen Kommentar" zur Personalie Brozovic abgeben wollte und somit ein klares Dementi vermied.

Der 28-jährige Nationalspieler steht in Mailand noch bis 2022 unter Vertrag. Beim italienischen Tabellenführer ist er gesetzt und kommt in der laufenden Spielzeit in 33 Spielen auf acht Torbeteiligungen.

FC Bayern, News: Der Spielplan der Münchner in den nächsten Tagen

FC Bayern, News: Niklas Süle wehrt sich gegen Kritk: "Muss mir nicht alles ankreiden lassen"

Nationalspieler Niklas Süle vom FC Bayern München setzt sich gegen aus seiner Sicht überzogene Kritik zur Wehr. "Für so ein Tor angemahnt zu werden, egal von wem, das stört mich", sagte der 25-Jährige im SZ-Interview über das 0:2 durch Amin Younes im Spiel bei Eintracht Frankfurt (1:2), für das ihm unter anderem Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge öffentlich die Schuld zugewiesen hatte.

"Ich habe den Auftritt nicht gesehen. Und das ist jetzt auch kein Angriff von mir gegen ihn, um das deutlich zu sagen", sagte Süle. "Ich sehe es in diesem speziellen Fall einfach anders." Wenn er "ein Drecksspiel" mache, "und das wird geschrieben, dann bin ich der Erste, der sagt: zu Recht. Aber ich muss mir nicht alles ankreiden lassen - und unkommentiert lassen."

Er müsse sich auch nicht kleinmachen, betonte Süle. "Ich bin 2017 für 20 Millionen zu Bayern gewechselt. Die Leute haben gesagt: Was will der da? Der spielt kein Spiel!", sagte er: "Und ich habe mich reingearbeitet und sehr, sehr viele Spiele gemacht. Aber ich rede nicht ständig darüber." Zuletzt sei er bei den Bayern auch nicht seines Gewichts wegen aus dem Kader gestrichen worden: "Irgendein Schwätzer hat das gestreut - und die Leute übernehmen das."



