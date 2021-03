RB Leipzig: Darf Julian Nagelsmann für eine Rekordablöse zum FC Bayern?

Sollte Hansi Flick den Rekordmeister verlassen, wird hartnäckig über Nagelsmann als Nachfolger spekuliert. Dieser soll nicht abgeneigt sein.

Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig, könnte für eine Rekordsumme zum deutschen Meister Bayern München wechseln. Dies berichtet die Sport Bild. Laut der Sportzeitschrift ist der Coach bereit für den nächsten Karriereschritt.

Nagelsmann ist noch bis 2023 an seinen jetzigen Arbeitgeber gebunden. Da wohl keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert ist, kann RB den Preis für eine Verpflichtung selbst bestimmen. Nach Informationen der Sport Bild soll man eine Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro fordern. Im Falle eines Transfers würde der 33-Jährige somit zum teuersten Trainer der Bundesliga-Geschichte werden.

FC Bayern: Nagelsmann als Option, falls Flick Bundestrainer wird?

Nagelsmann selbst sehe einen Wechsel zu den Bayern als "perfekt für seine Karriereplanung" an, so die Sport Bild. Und auch die Verantwortlichen des Rekordmeisters seien einer Verpflichtung gegenüber aufgeschlossen, sollte der jetzige Coach Hansi Flick im Sommer seine Koffer packen.

Flick wird seit Bekanntgabe des Rücktritts von Joachim Löw nach der EM 2021 immer wieder als neuer Bundestrainer gehandelt. Bislang verwies er lediglich auf seinen Vertrag beim Rekordmeister, dementierte die DFB-Gerüchte aber keinesfalls so vehement wie beispielsweise sein potenzieller Nachfolger Nagelsmann.