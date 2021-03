FC Bayern München, News und Gerüchte: US-Talent zum Probetraining beim FCB, Rummenigge spricht Flick-Machtwort

Jose Gallegos absolviert ein Probetraining beim FCB und Hansi Flick soll Trainer des Rekordmeisters bleiben. Die Bayern-News am Dienstag.

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München am Dienstag.



FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern, Transfers: US-Talent Jose Gallegos zum Probetraining in München

Jose Gallegos von San Antonio FC aus der zweitklassigen US-amerikanischen Fußballliga USL Championship wird offenbar ein zweiwöchiges Probetraining beim FC Bayern München absolvieren. Das berichtet The Athletic.

Demnach könnte sogar ein Transfer des 19 Jahre alten US-Talents zum deutschen Rekordmeister bevorstehen, sollte sich Gallegos im Probetraining beweisen. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte in seiner Karriere in der USLC bisher in 30 Einsätzen drei Tore und legte vier Treffer auf.

San Antonio FC’s Jose Gallegos, 19, is headed to Germany for a two-week training stint/assessment with Bayern Munich ahead of a potential transfer, per a source. Gallegos was a finalist for 2020 USL Young Player of the Year. — Paul Tenorio (@PaulTenorio) March 15, 2021

Im vergangenen Jahr schaffte er es mit seinen Leistungen zum Finalisten im Rennen um den Award als USL Young Player of the Year. Neben der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft besitzt Gallegos auch die mexikanische.

Vor wenigen Wochen hat der FC Bayern in Person von Justin Che bereits ein weiteres, vielversprechendes Talent aus den USA leihweise verpflichtet. Der 17-Jährige kommt derzeit in der U19 der Münchener zum Einsatz. Gallegos wäre wahrscheinlich ein Kandidat für die U23.

FC Bayern, News: Rummenigge spricht Machtwort bei Hansi Flick

Bleibt Hansi Flick Trainer des FC Bayern München oder wird er womöglich Nachfolger von Joachim Löw als Bundestrainer? FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat in der Bundestrainer-Frage nun ein Machtwort gesprochen.

"Wir wären ja verrückt, wenn wir jetzt unseren Trainer vorzeitig gehen lassen würden", sagte Rummenigge gegenüber der dpa nach einem Gespräch mit DFB-Präsident Fritz Keller.



"Ich finde den Entschluss des DFB seriös und korrekt, keinen Trainer zu kontaktieren, der vertraglich über den 30. Juni 2021 hinaus gebunden ist", erklärte Rummenigge. Flick steht beim FC Bayern noch bis 2023 unter Vertrag. "Er hat mir die Haltung des DFB noch einmal bestätigt, die ich sehr anständig finde", so Rummenigge, der sich bei Keller für das "offene Gespräch" bedankte.

Mit Flick an der Spitze sieht Rummenigge aktuell die "erfolgreichste Zeit in der Geschichte des FC Bayern". Die Mannschaft habe mit sechs Titeln in den vergangenen Monaten "etwas Historisches geschafft". Und wohl auch in Richtung Flick ergänzte er: "Jede Vereinbarung beinhaltet sowohl Rechte als auch Pflichten."

FC Bayern, News: RB-Star Upamecano zum FCB-Spiel wohl wieder fit

Abwehrchef Dayot Upamecano steht Bundesligist RB Leipzig im Topspiel gegen seinen neuen Klub Bayern München wohl wieder zur Verfügung. Der französische Innenverteidiger hat am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (1:1) eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel erlitten und fällt zehn bis 14 Tage aus . Das gaben die Leipziger am Montag bekannt. RB trifft am 3. April auf Rekordmeister Bayern.

+++ Perso-News +++



Dayot #Upamecano hat sich in der Partie gegen Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Er wird uns für die nächsten 10 bis 14 Tage fehlen.



➡ https://t.co/8I3dn5NFXG pic.twitter.com/oekOKgD6d9 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) March 15, 2021

Upamecano war gegen die Eintracht schon nach 28 Minuten ausgewechselt worden. Der 22-Jährige, der im Sommer dank einer Klausel für 42,5 Millionen Euro zum Champions-League-Sieger wechselt, fehlt damit am Freitag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER ) bei Arminia Bielefeld.

FC Bayern München, News und Gerüchte: Der Spielplan

Datum Wettbewerb Begegnung 17. März 2021, 21.00 Uhr Champions League, Achtelfinal-Rückspiel FC Bayern München vs. Lazio Rom (Hinspiel: 4:1) 20. März 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 26. Spieltag FC Bayern München vs. VfB Stuttgart 03. April 2021, 18.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag RB Leipzig vs. FC Bayern München 10. April 2021, 15.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin

FC Bayern, News: Boothroyd erklärt Musialas England-Absage

Englands U21-Nationaltrainer Aidy Boothroyd kann die Absage von Jamal Musiala an Englands Nationalteams nachvollziehen. Das erklärte er bei der Vorstellung des EM-Kaders der Three Lions für die Ende des Monats beginnende U21-Europameisterschaft.

Musiala hatte Ende Februar bekanntgegeben, dass er ab sofort für das DFB-Team auflaufen wird. Zuvor hatte er noch Länderspiele für Boothroyds englische U21 absolviert. Musiala hat einen englischen Vater und eine deutsche Mutter und konnte deshalb für beide Länder auf dem Platz stehen.

"Jamal ist ein sehr bedächtiger junger Mann. Er hat sich das alles ganz genau überlegt", sagte Boothroyd den Pressevertretern. Der Coach äußerte Verständnis für die Entscheidung Musialas, auch wenn sie seine Möglichkeiten beim anstehenden Turnier einschränkt: "Wenn man in Deutschland spielt, deutsch spricht, bei seiner deutschen Mutter lebt, dann kann man ihn schwer davon überzeugen, dass er Engländer ist", ergänzte Boothroyd.

"Er hat davon gesprochen, dass Deutschland in seinem Herzen ist - und das verstehe ich völlig", meinte er. "Wir wünschen ihm viel Glück und halten uns jetzt nicht mehr damit auf, sondern konzentrieren uns auf die Spieler, die bei dem, was wir aufbauen wollen, mitmachen möchten", sagte der englische Trainer.