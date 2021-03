FC Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge äußert sich zu Gerüchten um Inters Marcelo Brozovic

Als Thiago die Bayern verließ, wurde Inters Marcelo Brozovic mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Konkret wurde ein Transfer aber nie.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat klargestellt, dass ein Transfer von Inter Mailands Marcelo Brozovic zu keiner Zeit ein konkretes Thema war.

"Ehrlich gesagt, da gab es nie Kontakt", sagte der 65-Jährige auf die Gerüchte angesprochen der Gazzetta dello Sport.

FC Bayern: Brozovic wurde als potenzieller Thiago-Nachfolger gehandelt

Nach dem Abgang von Thiago zum FC Liverpool im vergangenen Sommer wurde der Kroate von mehreren Medien als potenzieller Nachfolger beim deutschen Rekordmeister gehandelt.

Rummenigge selbst gab den Gerüchten damals Nahrung, als er "keinen Kommentar" zur Personalie Brozovic abgeben wollte und somit ein klares Dementi vermied.

Der 28-jährige Nationalspieler steht in Mailand noch bis 2022 unter Vertrag. Beim italienischen Tabellenführer ist er gesetzt und kommt in der laufenden Spielzeit in 33 Spielen auf acht Torbeteiligungen.