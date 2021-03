DAZN oder Sky - wo läuft FC Bayern München vs. Lazio Rom in der Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM?

Der FC Bayern München trifft im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf Lazio Rom. Läuft die Partie heute live auf DAZN oder auf Sky?

Lockeres Schaulaufen oder wird es tatsächlich noch einmal spannend? Der FC Bayern München steht nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel bereits mit mehr als einem Bein in der nächsten Runde, will aber natürlich auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom eine gute Partie abliefern. Los geht es heute Abend um 21 Uhr in der Allianz Arena.

Lazios Chancen, gegen den Titelverteidiger noch für die Überraschung zu sorgen, sind verschwindend gering. Um das kurz zu veranschaulichen: Selbst ein 3:0-Erfolg in München würde den Italienern noch nicht zum Weiterkommen reichen.

Im ersten Duell vor drei Wochen hatten Robert Lewandowski, Jamal Musiala, Leroy Sane und ein Eigentor von Francesco Acerbi für den klaren Sieg der Bayern gesorgt. Joaquin Correa gelang für Lazio lediglich noch der Ehrentreffer.

FC Bayern München vs. Lazio Rom: Die Champions League wird heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen! Aber wer zeigt die Partie: DAZN oder Sky? Goal klärt in diesem Artikel auf.

Begegnung FC Bayern München - Lazio Rom Datum Mittwoch, 17. März | 21 Uhr Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Rückspiel Ort Allianz Arena | München (Deutschland)

Es dürfte mittlerweile bekannt sein: Mit Sky und DAZN teilen sich zwei Anbieter die Übertragung der Champions League untereinander auf. Für das Achtelfinale lautet die Regelung: Ein Spiel pro Abend läuft live und exklusiv in voller Länge auf DAZN, das jeweils andere auf Sky. Zudem darf Sky beide Partien in Ausschnitten in der Konferenz zeigen.

Wie sieht die Situation heute Abend aus: Kommt Bayern vs. Lazio live auf Sky? Oder überträgt DAZN die Partie? In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen dazu.

Wer Bayern München gegen Lazio Rom heute live sehen will, der kommt an Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel exklusiv im Einzelspiel in voller Länge und auch in der Konferenz zusammen mit der parallel stattfindenden Begegnung zwischen Chelsea und Atletico Madrid.

Die Voberichterstattung für die Konferenz und damit eben auch für Bayern vs. Lazio beginnt bereits um 19.30 Uhr auf Sky Sport 1 respektive Sky Sport 1 HD. Für das Einzelspiel könnt Ihr dann pünktich kurz vor dem Anpfiff, der um 21 Uhr ertönt, auf Sky Sport 2 (HD) umschalten und dort FC Bayern München vs. Lazio Rom live und in voller Länge im TV genießen.

FC Bayern München vs. Lazio Rom heute live bei Sky - die Übertragung der Champions League im Überblick:

Sender: Sky Sport 2 (Einzelspiel), Sky Sport 1 (Konferenz mit Chelsea vs. Atletico)

Sky Sport 2 (Einzelspiel), Sky Sport 1 (Konferenz mit Chelsea vs. Atletico) Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experten: Lothar Matthäus und Erik Meijer

Lothar Matthäus und Erik Meijer Kommentator Einzelspiel: Kai Dittmann

Kai Dittmann Kommentator Konferenz: Wolff Fuss

DAZN zeigt heute Abend das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Atletico Madrid exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM. Bayern München gegen Lazio Rom ist aber wie bereits ausführlich erläutert heute nur bei Sky zu sehen.

Sky bietet die Übertragung von Bayern gegen Lazio nicht nur live im TV, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM an. Dafür stellt der Pay-TV-Kanal gleich zwei Optionen bereit.

Die erste davon heißt Sky Go. Jeder Kunde erhält bei Abschluss des herkömmlichen TV-Abos einen Zugang zu dem Streamingportal von Sky und kann dort ohne zusätzliche Kosten alle Inhalte auch im LIVE-STREAM auf dem Laptop, Tablet oder anderen mobilen Geräten verfolgen.

DAZN oder Sky - so läuft Bayern gegen Lazio in der Champions League heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Neben Sky Go gibt es noch die Möglichkeit, Bayern gegen Lazio Rom im LIVE-STREAM bei Sky Ticket zu sehen. Dieses Angebot richtet sich vor allem an jene Kunden, die kein langfristiges Abonnement abschließen möchten oder sich spontan noch einen Zugang zu Live-Bildern aus der Champions League sichern wollen.

So kann noch kurz vor Spielbeginn ein Sky Ticket gebucht werden, womit man Bayern vs. Lazio dann im LIVE-STREAM verfolgen kann. Alle Informationen zu den verschiedenen Paketen und Preisen für das Sky Ticket erhaltet Ihr auf der Webseite von Sky .

Weiter oben haben wir es bereits angerissen: DAZN und Sky teilen die Übertragung der Champions League untereinander auf, der Streamingdienst DAZN darf im Achtelfinale pro Abend eine Partie live und exklusiv in voller Länge übertragen.

Da Sky für den letzten Achtelfinal-Abend das Erstwahlrecht hatte, hat sich der Pay-TV-Sender die Übertragung von Bayern gegen Lazio gesichert. Bei DAZN seht Ihr den Auftritt des deutschen Rekordmeisters gegen die Laziali daher nicht.

Champions League heute: DAZN zeigt Chelsea vs. Atletico im LIVE-STREAM

Dafür darf DAZN das von der Spannung her wahrscheinlich deutlich interessantere Parallelspiel zwischen Chelsea und Atletico in voller Länge übertragen . Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel haben die Blues um Trainer Thomas Tuchel beste Karten auf den Einzug ins Viertelfinale, sollten sich ob der Kampfkraft von Diego Simeones Atletico allerdings keinesfalls zu sicher sein.

Neben der Champions League überträgt DAZN übrigens auch einige Spiele der Bundesliga live, dazu alle Partien der Europa League, der Serie A und aus LaLiga. Außerdem gibt es bei DAZN auch andere Sportarten wie Basketball, American Football oder Darts live zu sehen. Alle Informationen zur Anmeldung und dem Gratismonat bei DAZN gibt es HIER .

