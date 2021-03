FC Bayern München, News und Gerüchte: Saul Niguez von Atletico Madrid offenbar ein Thema, Flick zufrieden mit Hernandez

Der FC Bayern München hat angeblich Interesse an einem Transfer von Saul Niguez. Zudem lobte Trainer Hansi Flick Verteidiger Lucas Hernandez.

FC Bayern München, News: Müller liefert sich Schlagabtausch mit Sky-Reporter

Nach dem 3:1-Sieg des FC Bayern bei Werder Bremen hat sich Thomas Müller zu den anhaltenden Gerüchten über ein mögliches Engagement von Hansi Flick als künftiger Bundestrainer geäußert. Ein Sky-Reporter biss sich die Zähne am 31-Jährigen aus.

"Ich habe mir noch keine Meinung dazu gebildet. Das was uns Deutsche eigentlich interessieren sollte, ist, dass wir im Sommer erfolgreich sind. Daher verstehe ich die Diskussion nicht", sagte Müller bezüglich der Nachfolger-Diskussion um Joachim Löw.

Der Sky-Reporter entgegnete, dass es doch interessant sei, wer das Erbe von Löw antreten werde. Müller darauf: "Eben nicht! Wir wollen doch bei der EM erfolgreich sein! Dass wir gewinnen, interessiert Sie nicht?"

Nach einer erneuten Nachfrage erklärte Müller, dass er "aktuell nicht der richtige Mann" sei, um diese Frage zu beantworten. Eine kleine Spitze an die TV-Experten konnte sich der Offensivspieler zudem nicht verkneifen. "Vielleicht dann, wenn ich nicht mehr aktiv bin", erklärte Müller und lachte.

FC Bayern München, Gerücht: FCB mit Interesse an Saul Niguez?

Seit mehreren Wochen kursieren Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern, einen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Die Namen Florian Neuhaus, Eduardo Camavinga und Denis Zakaria fallen immer wieder. Die Marca warf am Samstag zudem Federico Valverde in den Topf. Wie die spanische AS berichtet, forciere der Rekordmeister aber eine Verpflichtung von Saul Niguez.

Der 26-Jährige will Atletico Madrid offenbar verlassen und favorisiere einen Wechsel in die Bundesliga. Die Münchner sollen bereits ein erstes Angebot abgegeben haben.

Niguez besitzt zwar noch einen Vertrag bis 2026, aber Atletico würde den Mittelfeldmann dem Bericht zufolge aufgrund der Corona-Pandemie für eine Summe zwischen 35 bis 50 Millionen Euro ziehen lassen.

Der Spanier gehört zum absoluten Stammpersonal von Trainer Diego Simeone und stand in der laufenden Saison bereits 29-mal auf dem Platz. In den vergangenen Jahren war dem FC Bayern bereits mehrfach Interesse am 19-fachen spanischen Nationalspieler nachgesagt worden.

FC Bayern München: Hansi Flick vermeidet erneut klare Absage an den DFB

Hansi Flick hat erneut eine klare Absage in Richtung Deutscher Fußball-Bund (DFB) für den vakanten Job des Bundestrainers vermieden.

"Ich habe Vertrag bis 2023. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich habe alles zu dem Thema gesagt", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München vor dem Spiel bei Werder Bremen bei Sky.

Flick gilt als Wunschkandidat des DFB für die Nachfolge von Joachim Löw. Der Bundestrainer hatte erklärt, dass er sich nach der EM im Sommer zurückziehen werde. Im Gegensatz zu Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann hat Flick dem Verband noch keine klare Absage erteilt. Mit den Diskussionen "muss ich leben".

FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick lobt Lucas Hernandez

