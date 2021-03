BVB-Star Erling Haaland zum FC Bayern München? Robert Lewandowski: "Er ist ein sehr guter Spieler"

Robert Lewandowski hat sich zu einem möglichen Wechsel von BVB-Stürmer Erling Haaland zum FC Bayern geäußert - und den Youngster gelobt.

In den Medien wurde in den vergangenen Wochen immer wieder der Name Erling Haaland in den Raum geworfen, wenn es um einen potenziellen Nachfolger für Robert Lewandowski beim FC Bayern ging. Zwar spielt der Pole auch in seiner siebten Saison beim deutschen Rekordmeister auf einem hervorragenden Niveau, wird im Sommer allerdings bereits 33 Jahre alt. An den Spekulationen um Haaland will sich Lewandowski aber nicht beteiligen.

"Er ist ein Spieler von Borussia Dortmund und ich kann nichts über seine Pläne sagen", sagte der FCB-Star in der Sport Bild, legte aber ein großes Lob für seinen Konkurrenten nach: "Was ich sagen kann, ist, dass er ein sehr guter Spieler ist."

Sturm-Duo mit Haaland? Lewandowski: "Die Frage stellt sich nicht"

Angesprochen auf ein mögliches Zusammenspiel mit dem norwegischen Youngster im Bayern-Sturm antwortete Lewandowski: "Diese Frage stellt sich nicht, er ist ein Spieler des BVB."

Dort steht Haaland noch bis 2024 unter Vertrag, nach 31 Toren in 30 Pflichtspielen in der laufenden Saison wird der BVB-Star allerdings mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Allerdings soll Haaland das Ausland gegenüber einem Wechsel innerhalb der Bundesliga präferieren.