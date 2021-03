FC Bayern München, News und Gerüchte: Nianzou fällt weiter aus, Flick bestätigt Unstimmigkeiten mit Brazzo - alle Informationen zum FCB heute

Der FC Bayern muss weiterhin auf Tanguy Nianzou verzichten und es könnte bald einen Rückensponsor geben. Alle News zum FCB heute.

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.



FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern, News: Tanguy Nianzou immer noch in Reha

Bayern Münchens Talent Tanguy Nianzou laboriert weiterhin an der Oberschenkelverletztung, die sich der 18-Jährige im Dezember zugezogen hatte. Die Genesung des Franzosen schreitet hierbei eher schleppend voran, bestätigte Sportchef Hasan Salihamidzic.

Nianzou hatte sich bereits im Sommer eine ähnliche Verletzung zugezogen, ehe er sein Debüt für die Münchner feiern durfte. Salihamidzic sprach gegenüber der Bild von "zwei komplizierten Verletzungen" und fügte an: "Tanguy ist eines der größten Talente seines Jahrganges. Jetzt wird er von unseren Experten sehr sorgfältig aufgebaut. Wir werden noch viel Freude an ihm haben." Der Zeitpunkt eines möglichen Comebacks ist aber derzeit noch unklar.



Bild: Getty Images

Nianzou war im Sommer als vielversprechendes Talent von PSG an die Säbener Straße gewechselt. In der Bundesliga kam er bislang auf 21 Einsatzminuten.

FC Bayern, News: Flick bestätigt Uneinigkeiten mit Brazzo

Vor der Partie des FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen hat Trainer Hansi Flick zwar Uneinigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigt, jedoch auch betont, dass diese die Zusammenarbeit nicht stören würden.

"Auch in einer Partnerschaft kann es immer mal wieder zu Unstimmigkeiten kommen. Wir sind beide beim FC Bayern München angestellt und müssen unsere Entscheidungen zum Wohl des FC Bayern treffen", sagte Flick bei einer Pressekonferenz am Freitag.



Bild: Getty/Goal

"Es ist wichtig, dass Bayern München erfolgreich ist. Brazzo und ich versuchen die Dinge so zu gestalten, dass wir uns beide einbringen. Es ist eine ganz normale Zusammenarbeit, bei der nicht immer Einigkeit herrscht. Ich sehe nichts, was uns in der Zusammenarbeit stören könnte", so der Bayern-Coach.

FC Bayern, News: FCB zukünftig mit Rückensponsor?

Ab der kommenden Saison gestattet die DFL den deutschen Drittligisten, auf ihren Trikotrücken Sponsorenwerbung abzubilden. Laut Sport Bild sucht demzufolge auch der FC Bayern momentan nach einem Rückensponsor für die Reservemannschaft. Einige Bundesliga-Klubs sollen auch Interesse hinsichtlich der Profi-Trikotsätze signalisiert haben.

Während die Bayern laut FCBinside.de bislang noch keine eindeutige Position vertreten, lehnt beispielsweise Borussia Dortmund eine weitere Vermarktungsfläche ab. Offener sollen sich nach Angaben von Sport Bild RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC zeigen.

FC Bayern, Transfers: Barcelona Favorit im Poker um Top-Talent Yusuf Demir

Offensivtalent Yusuf Demir vom österreichischen Rapid Wien steht bereits seit geraumer Zeit im Fokus mehrerer europäischer Spitzenvereine. Laut ESPN soll der FC Barcelona dabei die besten Aussichten auf eine Verpflichtung des 17-Jährigen haben.

Neben den Katalanen buhlten auch eben auch der FC Bayern München, Borussia Dortmund sowie die beiden Spitzenklubs aus Manchester um den Österreicher.

In der laufenden Spielzeit absolvierte Demir bislang 23 Einsätze für die Profis und traf dabei sechsmal (zwei Assists). Bei Rapid steht der Linksfuß noch bis Sommer 2022 unter Vertrag.

FC Bayern, News: Hansi Flick verweist beim Thema Löw-Nachfolge auf FCB-Vertrag

Hansi Flick steht für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw wohl nicht zur Verfügung. "Ich habe Vertrag bis 2023 und möchte hier bei Bayern München noch sehr erfolgreich arbeiten", sagte der 56 Jahre alte Coach von Bayern München am Freitag. Auf Nachfrage, ob dies ein klares Nein sei , entgegnete er: "Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich habe alles dazu gesagt."

Flick galt nach der Absage von Jürgen Klopp (FC Liverpool) als heißester Kandidat für das Erbe seines früheren Chefs. Löw, mit Assistent Flick 2014 Weltmeister, wird sein Amt nach der EM im Sommer vorzeitig aufgeben.

Der deutsche Rekordmeister erwarte von ihm, "dass ich mich zu 100 Prozent auf Bayern München und die Mannschaft konzentriere. Da hat die Mannschaft ein Recht drauf", sagte Flick. Spekulationen über seine Zukunft verbieten sich daher, betonte er: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass mich das Hier und Jetzt interessiert. Darin lebe ich."



Bild: Getty Images

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte schon Anfang Februar betont, es sei für den FC Bayern "überhaupt kein Thema", Flick im Falle eines Löw-Abschieds vorzeitig aus seinem bis 2023 laufenden Vertrag zu entlassen: "Wir werden nicht die Probleme des DFB lösen." Der Bayern-Boss geht "hundertprozentig" davon aus, dass Flick auch in der kommenden Saison Bayern-Trainer sein wird.

Der mit der Suche nach einem Löw-Nachfolger betraute DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte zuletzt bekundet, er wäre "verrückt", wenn er dabei nicht auch an Flick dächte. "Ob ich ihm das zutraue? Absolut", betonte Bierhoff.

FC Bayern News: Die kommenden Spiele