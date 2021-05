FC Bayern München, News und Gerüchte: Juventus steigt in Rennen um Transferkandidat Saul ein, Goretzka hat Bochum-Rückkehr im Hinterkopf - der FCB am heutigen Sonntag

Der FC Bayern München erhält im Rennen um Wunschspieler Saul von Atletico Madrid Konkurrenz aus Italien. Alle News zum FCB heute.

Der FC Bayern München am Sonntag. Alle neuesten Entwicklungen zum Rekordmeister gibt es hier.

Hier könnt Ihr nachlesen, was die vergangenen Tage so los war rund um die Bayern:

FC Bayern, News: Juventus wohl an FCB-Kandidat Saul von Atletico Madrid interessiert

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat offenbar Interesse an einem Transfer von Mittelfeldspieler Saul Niguez vom spanischen Champion Atletico Madrid . Das berichtet die Marca .

Bei den Rojiblancos steht der 26-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag, soll aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro verankert haben. Dem Bericht zufolge ist die Rolle Sauls, der in der abgelaufenen Spielzeit 33 Ligaspiele (davon 22 von Beginn) absolvierte und dabei zweimal traf, in den Planungen von Cheftrainer Diego Simeone mit Blick auf die kommende Saison noch unklar.

Juve soll bereits eine erste Anfrage getätigt haben, allerdings liegt der kolportiere Preis weit über den Vorstellungen der Italiener, die offenbar 70 Millionen Euro Ablöse bieten wollen.

Neben der Alten Dame sollen auch PSG, Manchester United und der FC Bayern München ein Auge auf den Spanier geworfen haben. Mit den beiden Letzteren wurde Saul bereits im vergangenen Sommer in Verbindung gebracht .

FC Bayern: Leon Goretzka hat Rückkehr zum VfL Bochum im Hinterkopf

Mittelfeldstar Leon Goretzka liebäugelt damit, während seiner Laufbahn nochmal für den VfL Bochum aufzulaufen . Bei jenem Klub feierte er einst sein Profidebüt. Im Interview mit DB Mobil sagte der gebürtige Bochumer: "Ich kann mir vorstellen, eines Tages, vielleicht zum Karriereende, noch mal dort zu spielen. Ich verdanke dem Verein und der Stadt sehr viel."

Die Verbundenheit dorthin sei nach wie vor enorm, betonte Goretzka: "Ich fühle mich in München sehr wohl, aber Bochum und das Ruhrgebiet sind meine Heimat. Dort sind meine Freunde, meine Familie. Ich versuche auch heute noch, jedes Spiel des VfL zu gucken."

FC Bayern, News - Niklas Süle beim DFB-Team unter Druck: Es droht das nächste Tief

Hinter Niklas Süle liegt eine von vielen Tiefen geprägte Saison. Bei der Nationalelf sollte alles besser werden, doch es droht wieder eine Nebenrolle.