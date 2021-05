Abgang weiterhin Thema: Juventus wohl Saul von Atletico Madrid interessiert

Saul soll weiterhin mit einem Abschied von Atletico Madrid liebäugeln. Nun hat wohl Juventus Turin Interesse am spanischen Mittelfeldmann bekundet.

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat offenbar Interesse an einem Transfer von Mittelfeldspieler Saul Niguez vom spanischen Champion Atletico Madrid. Das berichtet die Marca.

Bei den Rojiblancos steht der 26-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag, soll aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro verankert haben. Dem Bericht zufolge ist die Rolle Sauls, der in der abgelaufenen Spielzeit 33 Ligaspiele (davon 22 von Beginn) absolvierte und dabei zweimal traf, in den Planungen von Cheftrainer Diego Simeone mit Blick auf die kommende Saison noch unklar.

Juve soll bereits eine erste Anfrage getätigt haben, allerdings liegt der kolportiere Preis weit über den Vorstellungen der Italiener, die offenbar 70 Millionen Euro Ablöse bieten wollen.

Bayern, PSG und Manchester United wohl auch interessiert: Verlässt Saul Atleti im Sommer?

Neben der Alten Dame sollen auch PSG, Manchester United und der FC Bayern München ein Auge auf den Spanier geworfen haben. Mit den beiden Letzteren wurde Saul bereits im vergangenen Sommer in Verbindung gebracht.

Saul wechselte 2008 aus dem Nachwuchs von Real Madrid in die Jugend von Atleti, wo er 2013 zum Profi aufstieg. Nach einer einjährigen Leihe bei Rayo Vallecano, zählt er seit 2014 fest zum Personal der Hauptstädter.