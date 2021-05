FC Bayern München, News und Gerüchte: Ex-Bayern-Talent Dorsch bei OSC Lille im Gespräch, Lukas Mai rutscht in den U21-EM-Kader nach

FC Bayern München, News: Ex-Bayern-Talent Dorsch bei OSC Lille im Gespräch

Ex-Bayern-Talent Niklas Dorsch soll laut transfermarkt.de das Interesse vom französischen Meister OSC Lille geweckt haben. Sein aktueller Verein, der belgische Erstligist KAA Gent, soll angeblich sechs Millionen Euro für den 23-jährigen Mittelfeldspieler fordern.

Die im Raum stehende Ablösesumme liegt dabei knapp unter Dorschs eigentlichem Marktwert, den transfermarkt.de auf sieben Millionen Euro beziffert. Obwohl der Vertrag bis 2024 datiert ist, möchte der belgische Klub nämlich durch Transfereinnahmen seine Coronaverluste kompensieren.

Da der U21-Nationalspieler zuletzt nicht gesetzt war im Team, würde sich das Talent über eine neue Chance freuen. "Wenn etwas Passendes kommt, werde ich mir mit Sicherheit darüber Gedanken machen. Man muss schauen, was sich in der Wechselperiode im Sommer ergibt. Wir haben noch die EM-Endrunde mit der U21-Nationalmannschaft, was erneut eine super Plattform ist, die ich auch nutzen möchte. Dann schauen wir, wie es weitergeht“, sagte er vergangenen Monat im transfermarkt-Interview.

Dorsch war erst letzte Saison für 3,5 Millionen Euro vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim zu KAA Gent gewechselt. Im Alter von 14 Jahren kam er 2012 in die Jugend des FC Bayern München. Doch von dort gelang ihm nur der Sprung zur zweiten Mannschaft. In der Bundesliga wurde der Mittelfeldmann nur einmal eingesetzt.

FC Bayern München, News: Lars Lukas Mai rutscht in den U21-EM-Kader nach

Der 21-jährige Innenverteidiger Lars Lukas Mai, der in der vergangenen Spielzeit vom FC Bayern München an den SV Darmstadt 98 verliehen wurde, rutscht nachträglich in den EM-Kader der U21-Nationalmannschaft. Nach einer Verletzung von Maxim Leitsch bekommt nun auch das Bayern-Talent eine Chance beim Turnier in Ungarn.

Bereits nächste Woche starten die Jungspieler im Viertelfinale gegen Dänemark. Die Gruppenphase wurde bereits im März abgehalten, in der sich die deutsche Mannschaft den zweiten Platz hinter den Niederlanden holte.

Bei Darmstadt 98 absolvierte der 1,90 Meter große Innenverteidiger 29 Partien in der 2. Bundesliga. Die restlichen Saisonspiele verpasst er nur wegen einer Gelb-Rot-Sperre und einer Oberschenkelverletzung.

FC Bayern München, News: Diese Spieler stehen im EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft

Spieler Position Manuel Neuer Torwart Niklas Süle Innenverteidiger Joshua Kimmich Defensiver Mittelfeld Leon Goretzka Zentrales Mittelfeld Jamal Musiala Offensives Mittelfeld Thomas Müller Hängende Spitze Leroy Sane Außenspieler Serga Gnabry Außenspieler

Nach Abschied vom FC Bayern: So plant Jerome Boateng seine Zukunft

Ein Blumenstrauß, ein Gemälde mit all seinen gewonnenen Trophäen beim FC Bayern, viele nette Worte und noch mehr Applaus: Am Ende lief der Abschied von Jerome Boateng aus München doch noch versöhnlich ab. Die größte Wertschätzung brachte ihm derjenige entgegen, der ihm zu seinem zweiten Frühling beim Rekordmeister verholfen hatte: Hansi Flick.

"Jerome", sagte Flick bei seiner letzten Pressekonferenz als FCB-Coach nach dem Saisonabschluss gegen den FC Augsburg, "war unser konstantester Verteidiger in dieser Saison. Ich konnte mich immer auf ihn verlassen."

Aus diesem Grund hätte sich der künftige Bundestrainer auch darüber gefreut, wäre Boateng in München geblieben. Dies sei auch der Wunsch des Spielers gewesen, verdeutlichte Flick.

Champions League und DFB: Jerome Boateng will in Europa bleiben

Allerdings sahen die Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic keinen Sinn darin, die vertraglich bis zum 30. Juni 2021 datierte Zusammenarbeit mit dem Weltmeister zu verlängern. Hintergrund: Die unter Flick nicht immer gesetzten Lucas Hernandez, Niklas Süle und Tanguy Nianzou sollen sich weiterentwickeln, zumal mit Dayot Upamecano ein neuer Innenverteidiger von RB Leipzig kommt.

Thanks Munich.

Take Care Of My Legacy. pic.twitter.com/lGVdEviBI4 — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) May 26, 2021

Wie geht es für Boateng nun weiter? Nach Informationen von Goal und SPOX will der 32-Jährige nach seinem Bayern-Aus keinen großen Rückschritt machen. Sein Ziel lautet, bei einem ambitionierten Top-Klub anzuheuern, der in der Champions League vertreten ist. Heißt auch: Ein medial immer wieder kolportierter Wechsel von USA-Fan Boateng in die Major League Soccer oder eine andere Übersee-Liga könnte aufgeschoben werden.

Der Weltmeister von 2014 möchte sich weiterhin auf dem höchsten europäischen Niveau beweisen und damit gleichzeitig für eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft empfehlen. Unter seinem Fürsprecher Flick dürften seine Chancen auf ein Comeback nicht schlecht stehen.

Noch keine Tendenz bei Boateng - Management prüft Angebote

Wohin zieht es Boateng? Ein Verbleib in der Bundesliga - zuletzt waren etwa Gerüchte um ein mögliches Interesse von Borussia Dortmund aufgekommen - ist eher unwahrscheinlich. Mögliche Destinationen könnten Spanien, England oder Italien sein, auch französische Spitzenvereine sollen an Boateng interessiert sein. Sein Management LIAN Sports prüft derzeit mehrere Angebote für den Innenverteidiger.

Eine Tendenz gibt es noch nicht, Boateng weilt derzeit im Urlaub und blickt entspannt in Richtung Zukunft. Klar ist nur: Er will zur neuen Saison noch einmal angreifen - vorzugsweise auf der ganz großen Bühne.