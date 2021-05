FC Bayern München, News und Gerüchte: Wijnaldum und Camavinga kommen wohl nicht - Alles zum FCB heute

Zwei Spieler, die mit Bayern in Verbindung gebracht wurden, kommen offenbar nicht nach München. Alle News und Gerüchte zum FCB heute am Mittwoch.

Der FC Bayern München am Mittwoch. Alle News und Infos zum FCB von heute gibt es hier.

Bayern News: Camavinga will wohl zu PSG statt zum FCB

Der FC Bayern München geht im Werben um Mittelfeldtalent Eduardo Camavinga von Stade Rennes wohl leer aus.

Dem Radiosender RMC zufolge will der 18-jährige Franzose nicht nach München, sondern zu Paris Saint-Germain wechseln. Neben PSG und dem FCB soll auch Real Madrid großes Interesse gezeigt haben.

Bayern München, News: Georginio Wijnaldum kommt wohl nicht zum FCB

Georginio Wijnaldum, der den FC Liverpool nach Ablauf seines Vertrages am 30. Juni ablösefrei verlassen wird, war zuletzt auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Eine Verpflichtung des Niederländers ist an der Säbener Straße nun aber offenbar vom Tisch.

Einem Bericht von Sport1 zufolge gab es zwar Kontakt zu Wijnaldum. Die finanziellen Rahmenbedingungen eines Engagements des Mittelfeldspielers in München kann der FCB demnach aber nicht stemmen.

Wijnaldum soll stattdessen kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona stehen. Das berichtet der Transferexperte Fabrizio Romano .

FC Bayern München heute - Nagelsmann: Gerland-Abschied "hat nichts mit mir zu tun"

Der künftige Trainer des FC Bayern Julian Nagelsmann hat einen klaren Karriereplan , der keine unendlich lange Trainerlaufbahn beinhaltet. Zudem sieht er klare Ziele bei seinem neuen Klub und äußert sich erstmals zum Abschied von Hermann Gerland.

Nagelsmann (33) stellte sich bei Sport Bild den Fragen von Lesern der Zeitschrift und gab Einblicke in seine Arbeit sowie seine Planungen für die nähere und fernere Zukunft. Was seine generelle Zielsetzung in München betrifft, stellte er klar: "Die Erwartungshaltung bei den Bayern steht ja sowieso immer fest. Man sollte Meister werden, den Pokal gewinnen, und man sollte auch in der Champions League weit kommen. Dieser Herausforderung stelle ich mich."

Allerdings sei auch der Job beim Rekordmeister für ihn nur ein Abschnitt seiner Karriereplanung. Nagelsmann haben "einen gewissen Lebensplan und gehe deshalb nicht davon aus, dass ich den Job weitere 20 oder 30 Jahre machen werde." Nagelsmann räumte jedoch ein: "Mir ist bewusst, dass ich einen absoluten Traumjob ausüben darf und ich bin jeden Tag dankbar für dieses Privileg. Gleichzeitig hatte ich in meinem Leben selten Zeit für Dinge, die ich neben dem Fußball gern mache. Erst durch meine Karriere als Nachwuchsspieler, dann durch meinen Job als Trainer."

Doch auch nach seiner Trainerkarriere werde er aktiv bleiben, denn "Nichtstun kann ich nicht, ich werde auf jeden Fall arbeiten, aber vielleicht in einem anderen Bereich und trainiere nebenbei eine Kreisliga- oder Jugendmannschaft".

Angesprochen auf den Abschied von Klub-Ikone Hermann Gerland stellte Nagelsmann derweil klar, dass das nicht seine Entscheidung gewesen sei: "Dass Hermann nicht bleiben will, hat nichts mit mir zu tun. Das wurde teilweise völlig falsch interpretiert. Ich habe dem Verein gesagt, dass ich gern zwei Co-Trainer und einen Analysten mitbringen würde. Ich habe aber nie gesagt, dass ich für diesen oder jenen Mitarbeiter keinen Platz habe oder, dass jemand nicht gewünscht ist."

FC Bayern München heute: Die Top-Torjäger des FCB in der Bundesliga-Saison 2020/21

SPIELER TORE Robert Lewandowski 41 Thomas Müller 11 Serge Gnabry 10 Leroy Sane 6 Jamal Musiala 6

FC Bayern, News: Alexander Nübel strebt weiter Leihe an

Die Personalie Alexander Nübel beschäftigt den FC Bayern weiterhin. Der Spieler strebt eine Leihe an, der Klub jedoch will davon nichts wissen.

Wie Sport Bild berichtet, soll Nübels Vertrag sogar eine schriftlich fixierte Einsatzgarantie beinhalten. Und die Nübel-Seite sehe sogar die theoretische Möglichkeit, den bis 2025 gültigen Vertrag anzufechten. Allerdings scheint dies keine ernsthafte Option zu sein, da es sich weder der Keeper selbst noch dessen Berater Stefan Backs mit den Bayern verscherzen wollen. Zu groß sei die Chance, eines Tages die Nachfolge von Manuel Neuer anzutreten.

Den Wunsch nach einem Leihgeschäft gebe es jedoch weiterhin, was Backs auch mehrfach schon bestätigt hatte.

Bayern München: Jann-Fiete Arp wohl ohne Zukunft beim FCB

Das Kapitel FC Bayern München könnte für Jann-Fiete Arp im Sommer zu Ende gehen . Wie die tz berichtet, hat der 21-Jährige beim Rekordmeister keine Zukunft, nachdem die Zweitvertretung am vergangenen Wochenende in die Regionalliga abgestiegen ist.

Arp war unter großem Aufsehen 2019 vom Hamburger SV zu den Bayern gewechselt, doch die gemeinsame Beziehung entpuppte sich als Missverständnis. Der Stürmer kam nur ein einziges Mal für die Profimannschaft zum Einsatz, stattdessen half er in der zweiten Mannschaft aus.

Doch statt sich dort mit starken Leistungen für den Profikader zu empfehlen, konnte Arp auch in der 3. Liga nicht nachhaltig Werbung in eigener Sache betreiben. In 42 Spielen für die U23 war er nur an elf Treffern beteiligt, den Absturz in die Viertklassigkeit konnte auch er nicht verhindern. Immer wieder wurde er zudem von Verletzungen ausgebremst.